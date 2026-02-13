Perú Deportes

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

La Junta de Acreedores realizará un balance de los últimos acontecimientos en Alianza Lima, que vive días demasiados convulsos por casos de indisciplina, separaciones y una eliminación sonrojante en Libertadores

Guardar
Jorge Zúñiga quiere explicaciones de
Jorge Zúñiga quiere explicaciones de los últimos acontecimientos ocurridos en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La prematura eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 ha traído muchas consecuencias, sobre todo dentro de las oficinas del club. Una vez que se confirmó el sonrojante golpe encajado por parte del Club 2 de Mayo, la agrupación Aliancistas del Perú salió al frente, de manera inmediata, con el propósito de convocar una junta general extraordinaria.

El llamado de la Junta de Acreedores es más que claro: analizar con detenimiento y autocrítica el rumbo accidentado en el que ha entrado la institución, sobre todo en el escenario internacional del que los ‘blanquiazules’ no participarán más por el descalabro reciente en Matute frente al inexperto ‘gallo norteño.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas
Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, quiere explicaciones por el mal momento de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Es muy comprensible el llamado de urgencia para ejecutar un balance, teniendo en cuenta que las inversiones millonarias para diseñar el plantel —con el fichaje de Federico Girotti, la incorporación más cara del mercado actual— no vienen respondiendo a la altura.

El presidente Jorge Zúñiga no quiere, de ahora en adelante, más accidentes deportivos en Alianza Lima. Dentro de los temas a tratar en la reunión, a desarrollarse en marzo, se valorará la gestión del año pasado con la administración de Fernando Cabada, quien de momento tampoco está respondiendo a las expectativas de un club urgido con ganar.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Actualmente, los ‘íntimos’ están sumergidos en una espiral de problemas que inició con el acto indisciplinario, con posterior denuncia de abuso sexual, de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron recortados definitivamente de los planes.

Ya en el plano futbolístico, la reciente eliminación de la CONMEBOL Libertadores ha supuesto una caída dolorosa para Alianza Lima, que de ahora en adelante solo deberá enfocarse en la Liga 1.

Paolo Guerrero, frustrado por el
Paolo Guerrero, frustrado por el mal desempeño de Alianza Lima ante Club 2 de Mayo en Matute. - Crédito: Difusión

Comunicado oficial

CONVOCATORIA A JUNTA DE ACREEDORES DEL CLUB ALIANZA LIMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809, concordado con el artículo 38.1 del Decreto Legislativo N° 1451, así como por lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-DIR-COD-INDECOPI, se cita a los acreedores del CLUB ALIANZA LIMA a la reunión virtual de Junta de Acreedores, a realizarse en dos convocatorias sucesivas los días 23 y 26 de marzo del 2026 a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin de tratar los siguientes temas de agenda:

  1. Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal.
  2. Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal.
  3. Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima.
  4. Otros asuntos de interés.

Se comunica que solo podrán participar en la Junta de Acreedores, los acreedores que cuenten con créditos debidamente reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, conforme con lo dispuesto por la Ley General del Sistema Concursal.

Es requisito indispensable para los acreedores que decidan participar mediante sus representantes en la Junta convocada, la observancia estricta de los plazos y formalidades previstos en el artículo 47 de la Ley General del Sistema Concursal.

Lima, 09 de febrero de 2026

ALIANCISTAS DEL PERÚ — FONDO PRIVADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACREEDORES DEL CLUB ALIANZA LIMA

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa LibertadoresClub 2 de Mayoperu-deportes

Más Noticias

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las declaraciones del periodista deportivo provocaron una ola de críticas al atribuir el penal errado del extremo ecuatoriano a un factor racial

Indignación por comentario racista de

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

El héroe de la gesta del Club 2 de Mayo no sale de su asombro por la manera en cómo el ‘Depredador’ se desmarcó de un tiro clave con el que se pudo cambiar el rumbo del cruce en Matute

Brahian Ayala, goleador que eliminó

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

Con una respuesta directa, el técnico Eduardo Ledesma defendió la propuesta de su equipo y su pase de ronda en la Copa Libertadores 2026

DT de 2 de Mayo

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”

El conjunto dirigido por Eduardo Ledesma consumó un verdadero golpe en la fase previa del certamen continental. La confianza de la escuadra paraguaya fue total, pues no preveían alcanzar los tiros desde los doce pasos

DT de 2 Mayo admitió

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”

El delantero hispano-senegalés ha completado su proceso de adaptación con la ‘U’ y se espera que sume sus primeros minutos contra Cienciano, en la 3era fecha del Apertura 2026

Sekou Gassama, orgulloso de vestir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima critica plan

Alcalde de Lima critica plan de seguridad de José Jerí: “No me convence, contiene generalidades”

Milagros Jáuregui es investigada por presunta infracción electoral: tiene un día para dar sus descargos

Fernando Rospigliosi afirma que mayoría de firmas para convocar a un pleno extraordinario no son válidas

Congreso supera las 78 firmas para pedir Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí, no la vacancia: ¿se puede modificar la agenda?

ONPE anuncia que si un partido político se retira de las elecciones, su casilla en la cédula de votación quedará en blanco

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Laura Spoya revela

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable pero necesita una operación”

Laura Spoya se someterá a una cirugía por lesión en la columna tras accidente, según Rodrigo González

Imágenes del rescate de Laura Spoya luego de sufrir violento accidente en Surco y el auxilio que le brindaros los bomberos

Cristorata pasa momento incómodo en streaming con Jefferson Farfán tras tarjeta denegada: “¡Qué verguenza!"

Gabriel Calvo brinda detalles sobre la camioneta y el accidente que sufrió Laura Spoya: “El impacto debe haber sido muy fuerte”

DEPORTES

Indignación por comentario racista de

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”

Sekou Gassama, orgulloso de vestir la camiseta de Universitario: “Que te quiera uno de los más grandes de América es un halago”