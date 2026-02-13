Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

Jorge Zúñiga quiere explicaciones de los últimos acontecimientos ocurridos en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La prematura eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 ha traído muchas consecuencias, sobre todo dentro de las oficinas del club. Una vez que se confirmó el sonrojante golpe encajado por parte del Club 2 de Mayo, la agrupación Aliancistas del Perú salió al frente, de manera inmediata, con el propósito de convocar una junta general extraordinaria.

El llamado de la Junta de Acreedores es más que claro: analizar con detenimiento y autocrítica el rumbo accidentado en el que ha entrado la institución, sobre todo en el escenario internacional del que los ‘blanquiazules’ no participarán más por el descalabro reciente en Matute frente al inexperto ‘gallo norteño’.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas por el Perú, quiere explicaciones por el mal momento de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Es muy comprensible el llamado de urgencia para ejecutar un balance, teniendo en cuenta que las inversiones millonarias para diseñar el plantel —con el fichaje de Federico Girotti, la incorporación más cara del mercado actual— no vienen respondiendo a la altura.

El presidente Jorge Zúñiga no quiere, de ahora en adelante, más accidentes deportivos en Alianza Lima. Dentro de los temas a tratar en la reunión, a desarrollarse en marzo, se valorará la gestión del año pasado con la administración de Fernando Cabada, quien de momento tampoco está respondiendo a las expectativas de un club urgido con ganar.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Actualmente, los ‘íntimos’ están sumergidos en una espiral de problemas que inició con el acto indisciplinario, con posterior denuncia de abuso sexual, de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron recortados definitivamente de los planes.

Ya en el plano futbolístico, la reciente eliminación de la CONMEBOL Libertadores ha supuesto una caída dolorosa para Alianza Lima, que de ahora en adelante solo deberá enfocarse en la Liga 1.

Paolo Guerrero, frustrado por el mal desempeño de Alianza Lima ante Club 2 de Mayo en Matute. - Crédito: Difusión

Comunicado oficial

CONVOCATORIA A JUNTA DE ACREEDORES DEL CLUB ALIANZA LIMA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley N° 27809, concordado con el artículo 38.1 del Decreto Legislativo N° 1451, así como por lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-DIR-COD-INDECOPI, se cita a los acreedores del CLUB ALIANZA LIMA a la reunión virtual de Junta de Acreedores, a realizarse en dos convocatorias sucesivas los días 23 y 26 de marzo del 2026 a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin de tratar los siguientes temas de agenda:

Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal. Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima. Otros asuntos de interés.

Se comunica que solo podrán participar en la Junta de Acreedores, los acreedores que cuenten con créditos debidamente reconocidos por la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, conforme con lo dispuesto por la Ley General del Sistema Concursal.

Es requisito indispensable para los acreedores que decidan participar mediante sus representantes en la Junta convocada, la observancia estricta de los plazos y formalidades previstos en el artículo 47 de la Ley General del Sistema Concursal.

Lima, 09 de febrero de 2026

ALIANCISTAS DEL PERÚ — FONDO PRIVADO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACREEDORES DEL CLUB ALIANZA LIMA