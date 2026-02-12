Perú Deportes

“Pasarán su aniversario con sabor amargo”: el mensaje del presidente de 2 de Mayo tras eliminar a Alianza Lima en Matute

El 15 de febrero, el equipo peruano conmemorará un nuevo aniversario, y Hugo Romero, dirigente del club paraguayo, hizo alusión a la fecha tras la histórica clasificación lograda en Matute

Hugo Romero, dirigente del club paraguayo, señaló que el error del equipo 'blanquiazul' fue haber subestimado. (Video: Monumental AM 1080)

El triunfo de 2 de Mayo ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva se convirtió en un momento histórico para el club paraguayo. La clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 no solo representó su debut exitoso en el torneo continental, sino también una demostración de carácter frente a un rival de mayor jerarquía.

En medio de los festejos por la hazaña en Matute, Hugo Romero, presidente de la institución guaraní, se refirió a la gesta en una entrevista con Monumental AM 1080. El dirigente destacó la entrega de sus jugadores y el valor simbólico de la victoria global frente a un oponente que partía como favorito en la serie.

Romero señaló que gran parte del éxito se debió a que fueron subestimados tanto por el rival como por la prensa peruana, lo que les permitió demostrar su valía directamente en el campo de juego. “Yo creo que ellos nos subestimaron, probablemente dijeron pan comido, porque nos trataron de todo. Yo no digo el club, pero la prensa peruana sí nos faltó hasta el respeto”, explicó.

Para el dirigente paraguayo, las críticas y la presión externa no hicieron más que fortalecer al plantel. “Nosotros, calladamente, es donde tenemos que demostrar, en donde tenemos que darle el vuelto como se dice. Tiene que ser en la cancha. Hoy en día ellos tienen en su historia que el 2 de Mayo los ha eliminado”, añadió.

2 de Mayo eliminó a
2 de Mayo eliminó a Alianza Lima en Matute. Crédito: Conmebol

Un aniversario con “sabor amargo” para Alianza

El contexto del triunfo le dio un sabor aún más especial a la victoria de 2 de Mayo. Romero recordó que el próximo 15 de febrero Alianza Lima celebrará un nuevo aniversario institucional, por lo que consideró que la jornada no será tan alegre para los ‘blanquiazules’. “El domingo es aniversario del club y van a pasarlo con sabor amargo, eso te da el fútbol. Por eso es pasión de multitudes”, afirmó.

Asimismo, el mandamás de 2 de Mayo destacó que los triunfos en este deporte no dependen únicamente de la inversión económica. “Ellos invirtieron 10 millones de dólares, pero nadie entra con la billetera en la cancha, es once contra once”, señaló, subrayando que la disciplina, el esfuerzo colectivo y la determinación son factores decisivos, incluso cuando se enfrenta a rivales con mayor presupuesto o plantilla.

Historia y emoción para 2 de Mayo

Para 2 de Mayo, esta victoria marca un hito histórico. No solo se trata de superar la primera llave en su debut continental, sino también de hacerlo en un estadio emblemático y ante un adversario reconocido a nivel sudamericano. La clasificación se convierte en un símbolo de identidad y orgullo para los hinchas del club paraguayo, quienes celebraron con euforia la gesta alcanzada.

Romero resaltó que la hazaña en Matute demuestra que la Copa Libertadores sigue ofreciendo espacio para nuevas historias y sorpresas. La combinación de coraje, estrategia y unidad permitió que el elenco guaraní escribiera una página dorada en su historia, que quedará grabada en la memoria de jugadores, dirigentes e hinchas.

Con el empate 1-1 en Matute, los paraguayos avanzaron a la fase 2 del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Próximo desafío de 2 de Mayo

Con la clasificación asegurada, 2 de Mayo avanzará a la Fase 2 del torneo, donde se enfrentará a Sporting Cristal. El equipo paraguayo buscará mantener la misma concentración, disciplina y determinación para seguir haciendo historia en el torneo continental.

Con sus palabras, Hugo Romero no solo celebró la victoria, sino que también dejó en claro la importancia de la humildad, la perseverancia y la entrega en el terreno de juego, valores que guiaron al representativo paraguayo en una noche que quedará marcada para siempre en su historia y en la de la Copa Libertadores.

