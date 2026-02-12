Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

Brahian Ayala, consternado por la negligencia de Paolo Guerrero en revancha contra Club 2 de Mayo. - Crédito: EFE

Uno de los temas de los que más se va a hablar en el transcurso de los meses, e incluso años, es indiscutiblemente la negativa de Paolo Guerrero para lanzar el primer penal sancionado del Alianza Lima vs Club 2 de Mayo, por el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, que pudo cambiar el curso del trámite.

El ‘Depredador’, cuya larga experiencia lo ha llevado a plantarse como el capitán del club de La Victoria, contaba con todos los galones para hacerse cargo de la sanción, pero en un momento determinado dio un paso al costado, otorgándole la responsabilidad a un trémulo Eryc Castillo, que, finalmente, desperdició la chance.

2 de Mayo eliminó a Alianza Lima en Matute. Crédito: Conmebol

A partir de ese suceso arrancó la debacle de un Alianza Lima inconexo, ansioso y apático, que por más que se asomó a la remontada, luego de un golazo rubricado por Luis Advíncula, firmó un debacle sin precedentes con el empate en casa, que consumó la eliminación en la CONMEBOL Libertadores.

La forma en cómo Paolo Guerrero se hizo a un lado y declaró al finalizar el lance, asegurando que carecía de confianza para lanzar el tiro desde los doces pasos, hizo demasiado ruido en el Sportivo 2 de Mayo, sobre todo en el héroe de la gesta en Matute.

El 'Depredador' expresó sus sensaciones luego de que el cuadro 'blanquiazul' quede fuera del torneo de Conmebol. (Video: Inka Digital TV)

En declaraciones ofrecidas a la emisora ‘Deporte Total’, Brahian Ayala compartió su sorpresa por la alocución del veterano artillero peruano: “La verdad que me extrañó mucho lo que dijo Paolo Guerrero. Realmente con la trayectoria que él tiene no sé si se sentiría con confianza a esa edad con esta clase de partidos“.

“Cuando Ángel atajó el penal, hubo nerviosismo de parte de ellos, de la gente también que estaba empezando a abuchear, jugaron para atrás, al pelotazo, el técnico se empezó a volver loco”, agregó el futbolista paraguayo.

Paolo Guerrero, frustrado por el último revés de Alianza Lima en Copa Libertadores. - Crédito: CONMEBOL

Convicción

Desde el primer momento que conocieron que Alianza Lima sería el primer obstáculo en la Copa Libertadores, todos los futbolistas del Sportivo 2 de Mayo se sintieron con plena confianza de sacar adelante la llave, sin importarles los ataques o subestimaciones de los medios de comunicación del Perú.

“Nosotros fuimos convencidos que podíamos pasar, eso fue lo fundamental, que nosotros creemos en lo que venimos haciendo. Ellos nos subestimaron muchísimo pero nosotros sabíamos que haciendo nuestro juego podíamos hacerle daño”, dijo Ayala.

El cuadro peruano no pudo vencer al conjunto paraguayo y quedó eliminado del certamen Conmebol - Crédito: ESPN.

Al hilo indicó que “ellos ni se imaginaron que íbamos a jugar de igual a igual en un estadio importante, contra jugadores de renombre, con un plantel frondoso, con buena infraestructura y presupuesto”.

Aun así, Brahian Ayala mencionó que la ansiedad llegó a apoderarse del ‘gallo norteño’ cuando los locales abrieron la cuenta en Matute. No obstante, la paz se instauró muy rápido con el penal cometido por Alejandro Duarte, con el que se le permitió la entrada desde la banca para canjearlo por gol, pese a la incomodidad de un compañero.

Alianza Lima vive una crisis nada más iniciando el 2026. - Crédito: Difusión

“No te voy a mentir, me puse a pensar bastante cuando Advíncula hizo el 1-0 y recién empezaba el segundo tiempo. Cuando se revisó el VAR, te juro que tenía una confianza importante que en otros partidos no tuve. Fue algo muy raro que el profe Eduardo Ledesma me de esa confianza”, cerró.

Lo que sigue para el Club 2 de Mayo será un nuevo retorno al Perú para desafiar a Sporting Cristal, en el estadio Miguel Grau, aunque el primer envite se desarrollará en Río Parapatí en una semana.