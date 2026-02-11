Partidos de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 11 de febrero, la jornada está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima se juega la vida en la Copa Libertadores, Athletic de Bilbao y Real Sociedad se verán en la primera semifinal de la Copa del Rey, las ‘blanquiazules’ buscarán apoderarse del liderato frente Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

El equipo de Pablo Guede enfrentará una dura misión: dar vuelta una serie adversa. Tras caer por la mínima diferencia en la ida frente al equipo paraguayo, los limeños quedaron obligados a buscar una remontada que les permita continuar en la competición. El resultado previo dejó al cuadro local en una posición delicada, incrementando la presión sobre sus jugadores y cuerpo técnico. La afición espera una reacción contundente para revertir el marcador global y retomar el control de la eliminatoria en casa.

Horarios de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la Copa del Rey 2025-26, el estadio de San Mamés será escenario de un nuevo episodio en la histórica rivalidad entre Athletic Bilbao y Real Sociedad. Ambos conjuntos, referentes indiscutidos del fútbol vasco, se preparan para disputar un partido que, más allá de la clasificación, representa el orgullo de toda una región.

El Athletic Bilbao afronta el derbi tras un tramo de altibajos: en sus cinco presentaciones previas, registró dos triunfos, un empate y dos caídas. Esta secuencia refleja una tendencia oscilante que podría influir en el rendimiento del equipo durante el choque copero.

El panorama es distinto para la Real Sociedad, que llega fortalecida por una racha positiva. El equipo sumó cuatro victorias y un empate en sus cinco compromisos recientes, consolidando un momento de forma que eleva las expectativas de sus aficionados.

Movistar Deportes transmitirá Athletic Bilbao y Real Sociedad por la Copa del Rey

Por otro lado, las bicampeonas se medirán con Regatas Lima por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La jornada se adelantó debido al Sudamericano de Clubes de Vóley que se jugará en Lima a partir del 18 de febrero. El cuadro de Facundo Morando tendrá la chance de adueñarse de la punta de la competición.

Además, San Martín hará lo suyo con Rebaza Acosta en otro duelo que promete ser de pronóstico reservado.

Partido de Copa Libertadores

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Olva Latino vs Deportivo Soan (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Rebaza Acosta (20:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partido de Copa del Rey

- Athletic de Bilbao vs Real Sociedad (15:00 horas / estadio San Mamés / Movistar Deportes, América TVGO, ESPN)

Partidos de Premier League

- Nottingham vs Wolves (14:30 horas / City Ground / ESPN, Disney+)

- Aston Villa vs Brighton (14:30 horas / estadio Villa Park / ESPN, Disney+)

- Crystal Palace vs Burnley (14:30 horas / estadio Selhurst Park / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Fulham (14:30 horas / Etihad Stadium / ESPN, Disney+)

- Sunderland vs Liverpool (15:15 horas / Estadio de Luz / ESPN, Disney+)

Partidos del Sudamericano Femenino Sub 20

- Perú vs Brasil (16:00 horas / Estadio Alfonso Giagni de la ciudad de Asunción / D Sports)

- Argentina vs Bolivia (16:00 horas / Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción / D Sports)