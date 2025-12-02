Comisión Disciplinaria ratificó expulsión de Carlos Zambrano a poco del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal

Carlos Zambrano no será parte de las acciones entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el estadio Nacional. - créditos: Difusión

Carlos Zambrano no podrá ser parte de las acciones entre Alianza Lima y Sporting Cristal. El vital duelo corresponde a la primera semifinal de los ‘play-offs’ de la Liga 1. El defensor central recibió una tarjeta roja en la última presentación de los blanquiazules. El club apeló, pero la Comisión Disciplinaria de la Federación no dio marcha atrás a la expulsión.

La instancia federativa declaró “infundado” el reclamo del club de La Victoria para revertir la segunda amonestación que interpuso el árbitro Julio Quiroz en el duelo ante UTC. La entidad íntima había alegado que la decisión del referí cometió un error al mostrar la cartulina amarilla por un presunto ‘pecheo’ del futbolista al juez. El pronunciamiento oficial de la Comisión fue compartido a través de las redes sociales de Fútbol Como Cancha.

En el documento presentado por Alianza Lima, la institución añadió que la acción que castigó Quiroz fue “absolutamente fortuita” y, por ende, carecía de “intencionalidad”. Sin embargo, la CD-FPF no atendió la rectificación y refrendó la sanción contra el exfutbolista del Frankfurt de Alemania.

De esta manera, Pipo Gorosito pierde una pieza capital de cara al primer compromiso frente a los rimenses. El estratega argentino podrá contar recién con el experimentado zaguero en el duelo de vuelta, pactado para el sábado 6 de diciembre, sobre el gramado del estadio Alejandro Villanueva.

Siete expulsiones en un año

Carlos Zambrano se unió a Alianza Lima en 2023, siendo una de las contrataciones más importantes de ese mercado, pues llegó desde Boca Juniors de Argentina para aportar desde su sagacidad en la defensa.

Pese a las altas expectativas, desde su arribo al barrio de Matute, el central solo ha logrado ganar el Torneo Apertura 2023 y ha presenciado cómo su clásico rival se hizo con un tricampeonato.

Aunque fue considerado un pilar fundamental bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito durante la temporada actual, su desempeño se vio ensombrecido por múltiples expulsiones en partidos cruciales. En lo que va del año, Zambrano acumuló un total de siete tarjetas rojas (tres en Liga 1, y dos en cada copa continental).

Esta situación, sumada a los cuestionamientos por ser visto en actividades nocturnas después de derrotas del equipo, ha generado críticas hacia el futbolista de 36 años nacido en el Callao.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del clásico por semifinal ida de la Liga 1 2025

La semifinal de ida de la Liga 1 2025 tendrá lugar este martes 2 de diciembre en el estadio Nacional. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los aficionados en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro iniciará una hora más tarde, a las 21:00 horas. Finalmente, el pitido inicial será a las 22:00 horas en los países con horario más avanzado: Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por la semifinal ida de la Liga 1 2025

El crucial partido será emitido por L1 Max, el canal oficial de la liga peruana, y estará disponible en varias cableoperadoras, incluyendo DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV y Zapping TV.

Además de la transmisión por cable, el encuentro podrá verse vía streaming a través de L1 Play, una plataforma que requiere una suscripción mensual.

Para una cobertura completa, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento detallado desde el estadio Nacional, con una previa exhaustiva, el minuto a minuto del juego, un resumen de las mejores acciones y las declaraciones post-partido de los protagonistas.

