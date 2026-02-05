Perú

Amaranta celebra su décimo aniversario con dos shows junto a Hermanos Yaipén, Antología y más: fecha, lugar y entradas

La agrupación andina prepara conciertos imperdibles por su primera década de formación. Conoce todos los detalles del evento

El cartel del décimo aniversario
El cartel del décimo aniversario de Amaranta presenta a Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D'Ambrosio y Mac Salvador para dos shows en el Parque de la Exposición el 21 y 22 de febrero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agrupación Amaranta cumple diez años en la escena musical peruana y anuncia una serie de conciertos para conmemorar su trayectoria como referente de la música andina contemporánea. Este proyecto, surgido del movimiento folklórico nacional, ha consolidado su propuesta artística al unir generaciones a través de un sonido que reivindica las tradiciones peruanas e innova en la difusión cultural. Para celebrar este aniversario, Amaranta prepara presentaciones especiales en Lima, orientadas a reunir a su público más fiel y a quienes se suman al fenómeno andino moderno.

El anuncio de estos conciertos destaca la intención del grupo de ofrecer un espectáculo que combine lo más emblemático de su repertorio con nuevas producciones y colaboraciones con artistas invitados.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Amaranta?

Los conciertos por el décimo aniversario de Amaranta se realizarán el 21 y 22 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Esta locación, situada en el centro de Lima, es uno de los escenarios más emblemáticos para la música en vivo y la cultura nacional.

El grupo ofrecerá dos noches con una selección de temas que han marcado su historia, acompañados de un despliegue artístico que busca conectar a los asistentes con las raíces y la evolución del género andino. Las entradas para ambas fechas están disponibles en la plataforma Teleticket, donde se gestiona la venta oficial y las zonas habilitadas.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

La estructura de precios para los conciertos contempla diferentes zonas y tarifas, según la modalidad y el stock disponible:

  • Platinium: S/271 con 10% de descuento hasta agotar stock, precio regular S/299 y tarifa CONADIS S/243.
  • VIP: S/175 con 10% de descuento, precio regular S/193 y CONADIS S/157.
  • General: S/92 con 10% de descuento, precio regular S/107 y CONADIS S/87.
  • Cultura: entradas agotadas en todas sus modalidades, con un precio inicial de S/30.
Las entradas en modalidad CONADIS están reservadas para personas con carné vigente, conforme a la normativa nacional sobre accesibilidad e inclusión en espectáculos públicos. Los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación para asegurar disponibilidad y aprovechar los descuentos por preventa, ya que los cupos promocionales suelen agotarse rápidamente.

¿Qué artistas se presentarán?

La celebración de los diez años de Amaranta contará con la participación de artistas destacados de la música nacional. Entre los invitados confirmados se encuentran Hermanos Yaipén, Antología, William Luna, Pelo D’Ambrosio y Mac Sandoval, quienes se sumarán a la agrupación en el escenario. Además, el evento prevé la presencia de otras bandas y orquestas, generando una programación diversa durante ambas noches.

El repertorio incluirá temas representativos del cancionero andino como “Flor de Retama”, “Valicha”, “Carnaval Ayacuchano”, “Dime tú” y “Malo tu corazón”, junto a lanzamientos recientes como “Paloma” y “Pásame la Pilsen”. Estas colaboraciones buscan rendir homenaje a la tradición musical y a la memoria colectiva de los asistentes.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Para adquirir entradas, el proceso es sencillo y puede completarse en pocos pasos:

  1. Accede a la página web de Teleticket y crea una cuenta de usuario, proporcionando tus datos personales, correo electrónico y una contraseña.
  2. Confirma el registro siguiendo el enlace enviado a tu correo electrónico.
  3. Busca el evento de Amaranta en la plataforma, utilizando el buscador o la sección de conciertos.
  4. Únete a la cola virtual asignada para el evento y espera tu turno de compra.
  5. Selecciona la zona y los asientos disponibles, haz clic en “reservar asiento” y luego en “comprar”.
  6. Ingresa los datos de tu tarjeta bancaria para completar la transacción.
  7. Verifica que tus entradas estén disponibles en la sección “Mis E-Tickets”, desde donde podrás descargarlas o imprimirlas.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

