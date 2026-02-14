Perú

José Jerí no renunciará, según su premier Ernesto Álvarez: “Es un político nato”

El jefe del Gabinete, que hace un mes condicionó su permanencia por el Chifagate, ahora asegura que las denuncias contra el mandatario son especulaciones

Titular de la PCM, Ernesto
Titular de la PCM, Ernesto Álvarez, informó que el Perú reforzará sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela. (Foto: PCM)

Hace solo unas semanas, el panorama para el premier Ernesto Álvarez era de incertidumbre y distancia. El 19 de enero, con las imágenes del presidente José Jerí ingresando encapuchado a reuniones clandestinas, Álvarez aseguraba que no pondría en juego su trayectoria profesional si se hallaban delitos contra el jefe de Estado. Sin embargo, este 14 de febrero, el premier ha descartado cualquier intención de dejar el cargo.

Ahora, Álvarez ha calificado a Jerí como un “político nato” y minimizó las investigaciones fiscales que pesan sobre el jefe de Estado por sus vínculos con el empresario chino Zhihua Yang, así como los rumores sobre un posible distanciamiento. “Hasta este momento, lo que hay es mucha especulación y mala intención”, afirmó.

Respaldo absoluto

La crisis del Ejecutivo, bautizada como el ‘Chifagate’, puso a Álvarez en una posición incómoda tras revelarse que Jerí se reunía a puerta cerrada en locales clausurados o fuera de agenda oficial. En enero, el premier aseguró que “si hay delitos, una persona con trayectoria no puede quedarse”.

El premier Ernesto Álvarez explica que aceptó el cargo en un momento de crisis para dar estabilidad al Perú. Además, comparte detalles de su conversación con el presidente, quien le aseguró que no hay delito y que fue víctima de una trampa.

Hoy, el premier mantuvo aquella afirmación, pero describió tener cercanía con Jerí. “Conversamos todos los días. Nos sentamos a analizar las necesidades inmediatas”, señaló Álvarez para desmentir rumores de un quiebre en la relación con Palacio. Incluso, se mostró optimista ante la situación del presidente interino. “Espero que salga bien librado y se convierta en una promesa para la política del país. El Perú necesita a gritos una clase política profesional”.

Para el jefe de la PCM, la permanencia de Jerí es clave para evitar que el país caiga en un caos a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

La mirada puesta en Washington

En otro plano de la coyuntura, el primer ministro destacó lo que considera un fortalecimiento de los lazos entre Perú y Estados Unidos. Álvarez resaltó la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio, como una señal del interés de la administración estadounidense en el país.

Asimismo, calificó como un acierto la designación de Bernie Navarro como nuevo embajador en Lima. “Después de muchas décadas, Estados Unidos envía un embajador político y no de carrera”, manifestó. Álvarez subrayó la cercanía de Navarro con la realidad nacional, mencionando que el diplomático está casado con una ciudadana peruana y sus hijos poseen la doble nacionalidad.

Autoridades y empresarios estadounidenses se
Autoridades y empresarios estadounidenses se reunieron en la residencia diplomática en Washington D.C. para dar la bienvenida a Bernie Navarro, nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú. Foto: Embajada del Perú en Estados Unidos

El costo de evitar la quiebra de Petrperú

Finalmente, el premier se refirió a la crítica situación de la petrolera estatal. Tras la emisión de un reciente decreto de urgencia, Álvarez reiteró que la reestructuración de Petroperú no debe confundirse con una venta a privados. Una respuesta a los diferentes gremios, especialistas y a las protestas que se han gestado por la preocupante situación de la petrolera.

“Lo que no se podía asumir es seguir suministrando dinero a una empresa que no tiene ninguna posibilidad de revertir su situación de quiebra”, puntualizó. Según el jefe del gabinete, el objetivo es dejar un Estado más eficaz al próximo Gobierno, saneando las finanzas públicas que se han visto comprometidas por los constantes rescates financieros a la empresa estatal.

Temas Relacionados

PCMErnesto ÁlvarezJosé Jeríperu-politica

