Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

La conductora de espectáculos recordó la vez que la madre de Ethel Pozo aseguraba que tenía amigos en canal 4, pero ahora se fue sola a Panamericana

El anuncio de Ethel Pozo sobre su retiro del programa “América Hoy” marcó un nuevo episodio de la llamada “guerra televisiva” en la farándula peruana. La noticia tomó otro matiz cuando se confirmó que Janet Barboza y Edson Dávila, no seguirían los pasos de Gisela Valcárcel y se quedarían en América TV, aunque el programa dejara de ser producido por la empresa de la propia Valcárcel, GV Producciones.

Magaly Medina aprovechó el giro mediático para lanzar una serie de comentarios irónicos sobre la conductora, a quien recordó sus antiguas declaraciones.

“¿Cuáles amigos? Si se quedaron todos con Fernando, Gisela. Los que tú llamabas tus amigos, la mona con metralleta y tu fiel chupe, el Giselo no era tan fiel como pretendía. Porque ahora que ya logró cierto lugarcito, altoque están por firmar nuevo contratito. Chau Ethel, adiós, que te vaya bien mamita. ¿Dónde quedó el ‘hermana’?”, soltó Medina en su programa, en referencia a la disputa previa entre Valcárcel y Fernando Muñiz, CEO de América TV.

Las cámaras también captaron un ambiente tenso durante la despedida de Ethel Pozo. Para Medina, más que tristeza, se notó satisfacción en la actitud de Barboza: “Qué gente tan hipócrita, por eso en televisión vemos unas caras. Vieron la cara de felicidad de la retoquitos, la cara de recontra felicidad. Ahora la quiero ver”, citó la presentadora.

La continuidad de miembros de producción en América TV llamó la atención de Magaly quien resaltó que solo Armando, productor y colaborador cercano de Valcárcel, dejará canal 4. Todos los demás integrantes del equipo, tanto frente como detrás de cámaras, seguirán en el canal, mientras que la animadora se incorpora en solitario a Panamericana Televisión.

“¿Dónde están tus amigos, Gise? Si no se han ido contigo a Panamericana. Incluso, todo el equipo de producción se ha quedado, excepto Armando, que es su productor y chupe de ella. Todos se han quedado, ella se ha ido sola”, remarcó Magaly Medina.

Ethel Pozo se despide, pero América Hoy sigue al aire

La mañana del 19 de diciembre, los conductores Janet Barboza y Edson Dávila (Giselo) recibieron en el set de América TV la noticia del fin de una etapa. Ambos se despidieron en vivo de GV Producciones, la empresa de Gisela Valcárcel que impulsó el magazine durante seis años. El programa continuará bajo otra productora y ya sin Ethel Pozo.

Barboza agradeció al equipo y destacó: “Quiero agradecer de todo corazón a GV, empresa que nos ha permitido estar con América Hoy durante estos seis años, que han sido maravillosos”. Reconoció la labor de todos, en especial de Esther Ocampo, a quien nombró como una compañera insustituible.

Por su parte, Edson Dávila subrayó el respaldo que recibió desde su llegada. “Uno siempre tiene que ser agradecido hasta el fin. Siempre he estado agradecido a la señora, respetuoso con todos mis compañeros y aquí seguimos. A todo el equipo de producción, gracias”, expresó.

La última transmisión con el elenco original sirvió también para que Ethel Pozo reafirmara la amistad y vínculo del grupo.

Dirigiéndose al público, rememoró las más de 1.500 emisiones al aire y resaltó: “Hoy el elenco original se despide, hoy es nuestro último programa juntos compañeros, es la última vez que vamos a estar los tres juntos. Más que ser compañeros somos amigos. Vamos a seguir siendo amigos, aunque cada uno tome diferentes rumbos”.

La emoción se hizo visible. Los conductores se abrazaron, al tiempo que Barboza describía a Pozo como “una extraordinaria compañera, una gran mujer”. Dávila intentó expresar sus sentimientos, pero la emoción interrumpió sus palabras. El trío cerró la etapa prometiendo mantener la amistad más allá de sus próximos proyectos.

América Hoy persistirá en la pantalla de América TV bajo otro equipo de producción. Los retos del horario matutino se mantendrán, al igual que la búsqueda de conexión con las audiencias familiares.