Abuelo y su nieto murieron sepultados por deslizamiento de tierra en Pasco: víctimas dormían cuando quedaron atrapados por el derrumbe

Un abuelo y su nieto perdieron la vida debido a un trágico deslizamiento de tierra ocurrido en el distrito de Huachón, en la provincia de Pasco. El derrumbe, provocado por intensas lluvias que azotaron la zona durante más de siete horas, sepultó varias viviendas en el centro poblado de Puagmaray.

El desastre comenzó la noche del martes y continuó hasta la madrugada del miércoles, dejando a la comunidad devastada por la fuerza del colapso del cerro. Las autoridades locales y los rescatistas llegaron rápidamente a la zona para atender a los afectados, pero la tragedia ya había dejado su huella en el lugar.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, los dos fallecidos, Manuel Valero Rojas (79) y su nieto Abel Valero Paredes (16), se encontraban descansando cuando el deslizamiento ocurrió aproximadamente a las 11:00 p.m. del martes 1 de marzo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Pasco detalló que el cerro colapsó arrastrando piedras y lodo, afectando varias viviendas de la zona. Ante la emergencia, las autoridades locales, serenos y pobladores acudieron de inmediato al lugar, enfrentando las dificultades provocadas por la lluvia constante y el riesgo de nuevos deslizamientos.

Quedaron atrapados por el deslizamiento mientras dormían

La subprefecta de Huachón, Primavera Puente, relató que Manuel y su nieto Abel estaban durmiendo en su habitación cuando, de repente, escucharon un fuerte estruendo. El desprendimiento del cerro ocurrió de manera abrupta y sin previo aviso, dejando a las víctimas atrapadas bajo toneladas de lodo, sin tiempo para escapar.

“Las personas estaban descansando en su dormitorio cuando sintieron el sonido y les agarró el desprendimiento del cerro, ya no pudieron salir, quedando sepultados”, comentó a los medios.

Gracias a la intervención de maquinaria pesada y al esfuerzo conjunto de la comunidad, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo de Manuel Valero Rojas alrededor de las 4:00 a.m. del miércoles. Sin embargo, debido a la intensidad de la lluvia, las labores de rescate se suspendieron temporalmente. Las operaciones se reanudaron a las 6:00 a.m., y finalmente, a las 9:30 a.m., el cadáver de Abel Valero Paredes fue encontrado.

El personal de la plataforma de Gestión de Riesgos de Huachón realizó una evaluación exhaustiva de la zona afectada y de las áreas cercanas al deslizamiento, con el objetivo de prevenir más daños. Sin embargo, las lluvias siguen persistiendo, bloqueando varias rutas, incluyendo las vías entre Huachón, Ninacaca y Quiparacra.

Piden el apoyo del gobierno regional

Primavera Puente también subrayó la gravedad de la situación. Según declaró a la Agencia Andina, las lluvias no solo han obstaculizado el acceso a las comunidades, sino que también han arrasado con sembríos y plantaciones. “Necesitamos apoyo de las autoridades del gobierno regional para enviar maquinaria, ya que el distrito no se abastece y se están perdiendo plantaciones y sembríos”, expresó.

Tras la realización de las diligencias pertinentes, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al local comunal de Poagmaray, donde la comunidad, profundamente afectada, espera el apoyo necesario para superar la tragedia. La población de Huachón atraviesa un momento de gran dolor, mientras las autoridades trabajan en una respuesta urgente.

Lluvias intensas dejan más de 90 fallecidos

Hasta marzo de 2025, las fuertes lluvias que azotaron Perú entre diciembre del año pasado y el primer trimestre de este año han dejado un saldo de 94 personas fallecidas, según las cifras del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto de Defensa Civil (Indeci).

De estas muertes, 20 fueron directamente causadas por las intensas lluvias, mientras que 15 se produjeron debido a huaicos. Además, 14 víctimas perecieron a causa de tormentas eléctricas y 14 más en accidentes relacionados con el transporte acuático. Los deslizamientos de tierra dejaron 12 muertos, mientras que 7 personas perdieron la vida en derrumbes. Las inundaciones provocadas por el desborde de ríos fueron responsables de 6 fallecimientos, y tres personas murieron debido al colapso de estructuras. También se registraron tres muertes por derrumbes de rocas.

Las autoridades siguen trabajando en las zonas más afectadas para reducir el impacto de las lluvias y proteger a la población.