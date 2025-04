Partidos de hoy, miércoles 2 de abril del 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 2 de abril, se jugarán muchos partidos a nivel mundial.

HOY, miércoles 2 de abril, habrá muchos partidos en diferentes partes del mundo. Los certamenes de Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, continuarán con la realización de la primera fecha de sus fases de grupos. También, se llevarán a cabo enfrentamientos en las principales ligas de Europa. Por otro lado, algunos futbolistas peruanos sumarán minutos en el extranjero.

Universitario de Deportes vs River Plate será el partido más esperado en la Libertadores. Los ‘cremas’ recibirán a los ‘millonarios’ en el estadio Monumental de Ate, donde no pierden desde el 16 de mayo del 2024 cuando cayeron ante Botafogo por este mismo torneo.

Otro club peruano también participará en una contienda continental y tendrá como rival a un equipo argentino. Atlético Grau medirá fuerzas ante Godoy Cruz en el Alejandro Villanueva, debido a que su estadio no cuenta con los permisos respectivos para albergar un evento de esta magnitud.

Universitario y Atlético Grau jugarán HOY en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En el contexto internacional, futbolistas de la selección peruana tendrán acción. Por ejemplo, Piero Quispe afrontará un cotejo decisivo con Pumas UNAM en la Concachampions. André Carrillo hará lo propio con Corinthians cuando reciban a Huracán por la Sudamericana.

Por otra parte, Barcelona y Atlético Madrid definirán al segundo finalista de la Copa del Rey de España en el Riyadh Air Metropolitano. Las dos escuadras no se sacaron ventaja en la ida al empatar 4-4 en la casa de los ‘culés’. Será un enfrentamiento de vida o muerte.

Partidos de la Premier League

- AFC Bournemouth vs Ipswich Town (13:45 horas / Vitality Stadium / Disney Plus)

- Brighton & Hove Albion vs Aston Villa (13:45 horas / Brighton Stadium / Disney Plus)

- Manchester City vs Leicester City (13:45 horas / Etihad Stadium / Disney Plus)

- Newcastle United vs Brentford (13:45 horas / St. James’ Park / ESPN 2)

- Southampton vs Crystal Palace (13:45 horas / St Mary’s Stadium / Disney Plus)

- Liverpool vs Everton (13:45 horas / Anfield / ESPN y Disney Plus)

Partidos de la Copa del Rey

- Atlético Madrid vs Barcelona (14:30 horas / Riyadh Air Metropolitano / América TV y América TVGO)

Partidos de la Concachampions

- Vancouver Whitecaps vs Pumas UNAM (20:30 horas / BC Place / Disney Plus)

- Los Angeles FC vs Inter Miami (22:30 horas / Banc of California Stadium / Disney Plus)

Partidos de la Copa de Alemania

- Stuttgart vs RB Leipzig (13:45 horas / Mercedes-Benz Arena / ESPN 4)

Partidos de la Copa Italiana

- AC Milan vs Inter Milan (14:00 horas / estadio de San Siro / DSports)

Partidos de la Copa Sudamericana

- Melgar vs Vasco da Gama (17:00 horas / estadio Monumental UNSA / DSports)

- Corinthians vs Huracán (17:00 horas / Neo Química Arena / Dsports)

- Sportivo Luqueño vs Gremio (19:30 horas / estadio ueno Defensores del Chaco / ESPN 4)

- Racing vs América de Cali (19:30 horas / estadio Centenario / ESPN 2)

- Vitória vs Universidad Católica (19:30 horas / estadio Manoel Barradas / DSports)

- Atlético Grau vs Godoy Cruz (21:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / ESPN 3)

Partidos de la Copa Libertadores

- San Antonio Bulo Bulo vs Olimpia (17:00 horas / estadio Félix Capriles / ESPN 2)

- Vélez Sarsfield vs Peñarol (17:00 horas / estadio José Amalfitani / ESPN)

- Universidad Chile vs Botafogo (19:30 horas / estadio Nacional Julio Martínez Prádanos / ESPN 5)

- Universitario vs River Plate (19:30 horas / estadio Monumental / ESPN 7)

- Talleres Córdoba vs Sao Paulo (19:30 horas / estadio Mario Alberto Kempes / ESPN 6)

- Atlético Nacional vs Nacional (21:00 horas / estadio de Fútbol Atanasio Girardot / ESPN)

Partidos del Sudamericano Sub 17

- Argentina vs Perú (16:30 horas / estadio de Fútbol Jaraguay de Montería / DSports)

- Paraguay vs Colombia (19:00 horas / estadio de Fútbol Jaraguay de Montería / DSports)