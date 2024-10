Las personas que sufren alguna de estas 3 enfermedades no deben comer cítricos como la naranja o la mandarina

En 100 gramos de naranja hay 53.2 miligramos de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Continuamente, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) ha resaltado los beneficios de la vitamina C tanto para adultos como para niños, por ello invita a los peruanos a consumir frutas cítricas como la naranja, la mandarina, el limón y la toronja.

Los cítricos se caracterizan por ser ricos en vitamina C, un nutriente esencial que fortalece el sistema inmunológico ante la amenaza de enfermedades infecciosas debido a que refuerza las defensas. Además, esta vitamina mejora el funcionamiento de la flora bacteriana, lo cual contribuye a la salud intestinal y digestiva.

Sin embargo, el consumo de los cítricos puede resultar perjudicial para personas que sufren algunas enfermedades y en dichos casos se debe evitar ingerir estas frutas cítricas.

Si sufres alguna de estas 3 enfermedades no debes consumir cítricos

Las personas que toman medicamentos como ciertos antibióticos o estatinas pueden tener interacciones negativas con los cítricos, especialmente con la toronja (Getty Images)

Entre quienes deben tener cuidado o evitar los cítricos se incluyen las personas que sufren las siguientes enfermedades:

1. Alergias alimentarias: algunos pueden ser alérgicos a los cítricos, lo que causa reacciones como erupciones, picazón o hinchazón.

2. Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE): los cítricos pueden aumentar los síntomas de acidez y reflujo al elevar la acidez del estómago.

3. Personas con úlceras estomacales: los ácidos en los cítricos pueden irritar la mucosa gástrica y agravar las úlceras.

Además, en el caso de las personas que toman medicamentos como ciertos antibióticos o estatinas, pueden tener interacciones negativas con los cítricos, especialmente con la toronja, también conocida como pomelo.

Otros alimentos ricos en vitamina C

Las fresas son frutas que contienen vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los alimentos que pueden consumirse para obtener vitamina C cuando no se pueden comer cítricos.

Para compensar la falta de vitamina C en personas que no pueden ingerir cítricos, es posible incluir en la dieta otras fuentes ricas en esta vitamina, muchas de las cuales aportan incluso mayores cantidades de este nutriente esencial que los cítricos como la naranja.

Algunas opciones de frutas y verduras que contienen vitamina C son las siguientes:

Frutas :

mango

piña

frambuesas

arándanos

sandía

kiwi

papaya

fresas

moras

melón

Verduras :

brócoli

col rizada o kale

pimientos rojos y verdes

espinaca

papa

camote

tomate

guayabo

Esta es la fruta peruana que tiene 50 veces más vitamina C que la naranja

El camu camu es conocida mundialmente por ser la fruta con el mayor contenido de vitamina C (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Otra opción de fruta rica en vitamina C es el camu camu, una pequeña baya de forma globular, color rojo, suave, y de aproximadamente 8 gramos. Es conocida mundialmente por ser la fruta con el mayor contenido de vitamina C. Para ilustrar su riqueza, basta compararla con la naranja: mientras que en 100 gramos de naranja hay 53.2 miligramos de vitamina C, en la misma cantidad de camu camu se encuentran 2,780 miligramos.

Aunque crece principalmente en la Amazonía de países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la mayor concentración de camu camu se ubica en las regiones peruanas de Pucallpa y Pebas, dentro de la Amazonía.

El camu camu tiene un sabor ligeramente ácido y suele consumirse fresco, especialmente en jugos o smoothies. También puede ingerirse como fruta deshidratada, en polvo o en cápsulas.

Este fruto peruano es considerado un superalimento, es decir, un alimento altamente nutritivo que aporta numerosos beneficios para la salud y el bienestar general. Además de su impresionante contenido de vitamina C, el camu camu es una buena fuente de minerales como sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso y cobre.

¿Qué enfermedades puede causar la falta de vitamina C?

una deficiencia grave de vitamina C se denomina escorbuto, y afecta principalmente a personas mayores y desnutridas (Freepik)

Hay que tener en cuenta que una cantidad insuficiente de vitamina C puede generar síntomas tales como:

Anemia

Encías sangrantes

Reducción de la capacidad para combatir infecciones

Cicatrización lenta de las heridas

Cabello seco y con puntas partidas

Tendencia a la formación de hematomas

Gingivitis (inflamación de las encías)

Sangrados nasales

Posible aumento de peso debido a un metabolismo lento

Piel áspera, reseca y descamativa

Dolor e inflamación en las articulaciones

Debilitamiento del esmalte dental

Cabe señalar que una deficiencia grave de vitamina C se denomina escorbuto, y afecta principalmente a personas mayores y desnutridas.

Consecuencias del exceso de vitamina C

Los efectos secundarios graves debido a un exceso de vitamina C son raros, ya que el cuerpo no puede almacenarla. Sin embargo, se desaconseja consumir más de 2,000 mg por día, ya que dosis tan elevadas pueden causar malestar estomacal y diarrea, y en algunos casos, provocar la formación de cálculos renales.

En cuanto a los suplementos de vitamina C, cuando se consumen en las dosis recomendadas, suelen ser seguros. No obstante, tomar una cantidad excesiva puede provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea.

