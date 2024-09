Somos Perú fue el responsable de que Lizarzaburu y Flores Ancachi se salvaran de una suspensión de 120 días

José Jerí y Héctor Valer presentaron cuestiones previas en el Pleno de este 18 de septiembre - crédito composición Infobae Perú / Andina

El Pleno del Congreso suspendió a tres congresistas, en la sesión de este miércoles 18 de septiembre. Juan Carlos Lizarzaburu, de Alianza para el Progreso, y Jorge Flores Ancachi, de Podemos, fueron suspendidos solo por 30 días, mientras que Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, recibió esta sanción por 60 días.

Inicialmente, los legisladores iban a recibir 120 días, pero gracias a la intervención de sus colegas de Somos Perú, el tiempo que estarán fuera del Parlamento se redujo.

“Considerando que el Pleno está debatiendo bajo el principio de la proporcionalidad. Creo que es necesario también plantear una sanción ejemplar y proporcional a nuestro querido congresista Lizarzaburu. En ese sentido, nosotros planteamos a que la sanción sea de 30 días de suspensión de sus funciones parlamentarias, con suspensión honoraria”, mencionó Valer al justificar la cuestión previa que presentó a favor del parlamentario de APP.

Por su parte, Jerí mencionó que “hay que intentar ser moderado, prudente y promocional con las medidas que este Congreso va a imponer”.

“Ante estos cuestionamientos consideramos que debe existir algún tipo de sanción que contempla el código de ética del Congreso de la República; sin embargo, no concuerdo con el planteamiento que la Comisión ha presentado y sustentado el día de hoy”, aseveró.

En ese sentido, propuso la cuestión previa, según su discurso, “atendiendo a los descargos, a los planteamientos en la posición que, por ejemplo, el congresista Chiabra ha planteado, y también a los propios, a los personales y a los de consciencia que uno tiene”.

“Existen dudas razonables respecto los cuestionamientos que se le imputan al congresista Flores Ancachi, y también al mismo tiempo comprendemos las molestias que se puedan generar, porque uno trabaja acá pensando en el presente y en el futuro”, sentenció.

“Yo no voy a pedir que le impongan la sanción que le están imponiendo ahora o que le impongan otro. Yo lo que le dejo a todos ustedes, si ustedes respetan su honor... a mí me ha costado mucho llegar lo que he alcanzado. No se puede permitir tan fácil que se juegue con el honor de una persona”, había dicho Chiabra anteriormente.

Katy Ugarte fue suspendida por 60 días

Katy Ugarte no corrió la misma suerte de sus colegas, luego de que no prosperaran las cuestiones previas presentadas por otros congresistas, como Paul Gutierres. En su caso, sí se consiguió que sea por 60 días, tal como recomendó la comisión de Ética, presidida por Alex Paredes, de su misma bancada.

La representante del Bloque Magisterial también estuvo involucrada en un caso de ‘Mocha sueldos’. En la votación final, 50 apoyaron la medida, 19 en contra, y 30 se declararon en abstención.

Patricia Juárez en contra de reducción de sanción

En declaraciones a Infobae Perú, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró que no está de acuerdo con la sanción de solo 30 días aplicada a Lizarzaburu.

“Creo que merecía una sanción mayor, porque a mí no me pidió disculpas directamente y porque claramente mostraba arrogancia y nulo arrepentimiento. Los comentarios sexistas no deben tolerarse en ningún ámbito ni espacio”, dijo a este medio.

Miembros de su grupo parlamentario apoyaron en mayoría la reducción del castigo, a pesar de que Juárez es una de sus integrantes. Entre los que votaron a favor de la medida estuvieron estos parlamentarios ‘naranjas’:

Rosangella Barbarán Reyes

Ernesto Bustamante Donayre

Fernando Rospigliosi

Martha Moyano Delgado

Cruz María Zeta Chunga

César Revilla Villanueva

Eduardo Castillo Rivas

Magally Santisteban Suclupe

Héctor Ventura Ángel

Alejandro Aguinaga Recuenco

Auristela Obando Morgan

Vivian Olivos Martínez

Arturo Alegría García

Nilza Chacón Trujillo

Víctor Flores Ruíz

David Jiménez Heredia

Mery Infantes Castañeda

Jeny López Morales