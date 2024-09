Patricia Juárez rechaza sanción de solo 30 días para Juan Carlos Lizarzaburu: “Los comentarios sexistas no deben tolerarse en ningún ámbito”

Patricia Juárez indicó a Infobae Perú que no estaba de acuerdo con la reducción de la sanción que su propia bancada apoyó - crédito composición Infobae Perú / Andina

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó que no está de acuerdo con la reducción de la sanción a Juan Carlos Lizarzaburu, quien expresó comentarios machistas contra ella cuando ambos eran compañeros de bancada.

Este miércoles 18 de septiembre, el Pleno del Parlamento dictaminó solo 30 días de suspensión hacia el legislador de Alianza para el Progreso, cuando inicialmente la Comisión de Ética había propuesta que sea de 120 días.

“Creo que merecía una sanción mayor, porque a mí no me pidió disculpas directamente y porque claramente mostraba arrogancia y nulo arrepentimiento. Los comentarios sexistas no deben tolerarse en ningún ámbito ni espacio”, dijo en diálogo con Infobae Perú.

Durante la sesión de este miércoles, el Pleno terminó apoyando la cuestión previa presentada por el representante de Somos Perú, Héctor Valer. En la votación final, 77 parlamentarios votaron a favor, 30 en contra y ocho se abstuvieron.

Antes, Alejandro Soto y Edith Julón, quienes también forma parte de la misma bancada de Lizarzaburu, también presentaron cuestiones previas para cambiar la sanción; no obrante, por mayoría, fueron rechazadas.

Como se recuerda, el incidente sucedió a inicios de enero de este año, cuando el exfujimorista emitió comentarios machistas en contra de Patricia Juárez, sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido.

Fuerza Popular apoyó reducción de castigo

La bancada de Fuerza Popular apoyó en mayoría que la suspensión sea solo de 30 días, a pesar de que una de sus integrantes fue la agraviada. Entre los legisladores que votaron a favor están:

Rosangella Barbarán Reyes

Ernesto Bustamante Donayre

Fernando Rospigliosi

Martha Moyano Delgado

Cruz María Zeta Chunga

César Revilla Villanueva

Eduardo Castillo Rivas

Magally Santisteban Suclupe

Héctor Ventura Ángel

Alejandro Aguinaga Recuenco

Auristela Obando Morgan

Vivian Olivos Martínez

Arturo Alegría García

Nilza Chacón Trujillo

Víctor Flores Ruíz

David Jiménez Heredia

Mery Infantes Castañeda

Jeny López Morales

En esa misma línea, también estuvieron de acuerdo casi todos los miembros de Alianza para el Progreso, y Podemos Perú, a excepción de Kira Alcarraz, cuyo voto fue en contra.

Patricia Juárez estaba de acuerdo con informe de Ética

En un momento de la sesión, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu tomó la palabra para defenderse en el Pleno. Luego, Alejandro Soto planteó una cuestión previa bajo el argumento de que el castigo no era proporcional; sin embargo, esta terminó siendo rechazada.

Cuando le tocó el turno de intervenir, Patricia Juárez mencionó que: “Una vez más, vemos una actitud machista y vergonzosa”.

“Al parecer no se entendió absolutamente nada del informe del congresista Paredes, y yo, que soy la persona afectada con esto, puedo decir que proporcionalidad sí existe en el sentido que la falta que ocurrió fue algo que me afectó gravemente. No voy a revelar otros detalles por respeto, pero definitivamente considero que lo que se aprobó en la Comisión de Ética es lo que debe corresponder, porque finalmente, la persona afectada fui yo, en mi nombre, en mi honor”, manifestó.

“Yo tengo una trayectoria política de muchos años, que cuidé con mucha dedicación, para estar toda una semana en las portadas de los diarios por expresiones sexistas y machistas de un colega de mi propia bancada en ese momento y que felizmente ya no está más en Fuerza Popular”, añadió.

En otro momento, sostuvo que si había alguna modificación a la medida, como terminó sucediendo, esta se debía discutir en el Pleno y no en la Comisión de Ética, ya que esto significaría un retroceso y una demora en la decisión final.

“Yo me opongo y doy la cara sin ninguna vergüenza para venir acá a pelear por los derechos de las mujeres y todas las mujeres del Parlamento”, aclaró.