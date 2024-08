Bancas publicitarias ‘creativas’ en paraderos: Nuevo espacio para la ‘arquitectura hostil’ contra peatones

Las bancas publicitarias en paraderos se han vuelto un espacio para la arquitectura hostil. ¿Cuándo la intervención creativa está mal? - Crédito Composición Infobae/Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Jessica Vicente

El Día Mundial del Peatón se celebra todos los 17 de agostos, y tiene el el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la seguridad y los derechos de los transeúntes en las vías públicas. Esto tiene doble importancia al tratarse de Perú, donde el sistema de transporte aún no está a la altura de lo que necesita una ciudad como Lima, con más de 10 millones de personas.

En el marco de este día, Infobae Perú ha notado un tendencia en algunos paraderos de la ciudad capital del Perú, donde las bancas, que usan los peatones para esperar los buses para transportarse a sus trabajos, casa y otros lugares, han sido intervenidas con publicidad.

No es raro que hayan paneles publicitarios en paraderos, pero en el caso de las bancas intervenidas se hace común que la ‘creatividad’ de estas intervenciones de publicidad (conocidas como BTL, ‘below the line’) pueda hacer que no cumplan con los mínimos requeridos. Pero hay especialistas que señalan que, por ignorancia, estos se pueden considerar inclusive ejemplo de lo que se llama, y es una tendencia en el mundo, ‘arquitectura hostil’.

Ejemplos de bancas publicitarias en paraderos de Lima. - Crédito Composición Infobae/Infobae/Clear Channel Perú

Bancas publicitarias quitan espacio en paraderos

Hay algunos distritos como Miraflores (donde es más usual) y Surco en los cuales los ciudadanos pueden haber visto ejemplos de estas intervenciones a paraderos. Las más conocidas fueron de publicidades de un banco, una marca de papas y un helado. Normalmente en los paraderos se podía usar una banca sencilla donde caben hasta cuatro personas (señala la Municipalidad de Miraflores), pero la empresa de publicidad detrás intervino estos espacios poniendo algunas opciones “creativas” como tres sillas grandes, dos montones de papas que servían como dos asientos, y un skate encima, con los lados levantados.

Recientemente, en la avenida Pardo de Miraflores apareció otro ejemplo de estos en que se reducía la banca a dos asientos al reemplazar la banca por dos columpios, que estaban atados igual al panel trasero para que nadie pudiera caerse al sentarse.

Edson Zanabria, docente de Ingeniería Civil de la USIL, ha observado un fenómeno mayor con las bancas en general. “Las bancas están siendo retiradas por muchas municipalidad, o están reemplazándolas por temas publicitarios, o las retiran porque la gente duerme o pueden hacer otra cosa. Pero no es lo correcto. Muchas veces las personas van a la banca para buscar protección del sol o descansar, hasta tomar el transporte público. En otros países, cada paradero tiene sus bancas”, explicó a Infobae Perú.

Los paraderos son usados diariamente por peatones y deben ajustarse a los parámetros. - Crédito Difusión

Arquitectura hostil

Esto también es parte de una tendencia mayor, llamada la arquitectura hostil, explica Cynthia Yamamoto, magíster en Comercio Internacional y cofundadora de Peruanos de a pie. Esto se trataría de un uso de la infraestructura del espacio público e inclusive privado para desincentivar su uso, como para evitar que personas se sienten o echen.

“En muchas ciudades lo que están haciendo es crear bancas, no publicitarias, con un pasamanos en el medio para que no te puedas echar, por ejemplo. Es un fenómeno mundial. Esto se podría extrapolar a estos casos de publicidad. Las papitas de Pringles, los columpios, que se ven como activaciones lúdicas, en el fondo lo que están haciendo es expulsar a mucha gente que usa validamente o no el espacio porque están en situaciones de vulnerabilidad terribles”, critica la experta.

Sin embargo, Yamamoto sostiene que esto puede ser hecho en Lima sin tener un total conocimiento de esto, sino sugiere que podría ser por ignorancia sobre el tema, que justamente están replicando esta tendencia sin tenerlo en cuenta. Pero esto sí ha tenido ciertas consecuencias para quienes, sin saberlo, promueven este tipo de activaciones sin los parámetros permitidos.

El Día del Peatón sirve para recodarle, sobre todo al Perú, el gran reto que tiene con sus peatones y con asegurar el transporte adecuado en todo el país.. - Crédito Reuters/Angela Ponce/Archivo

La fiscalización de la Municipalidad de Miraflores

Se debe aclarar que no toda la publicidad en las bancas en paraderos intervienen inadecuadamente el espacio público. Pero sí hay ocasiones resaltantes donde estas configuran una infracción, y llevan a inclusive multas. Infobae Perú conversó con Eduardo Azabache, gerente de Desarrollo Económico y Fiscalizacion de la Municipalidad de Miraflores, donde es común ver estas intervenciones alrededor del parque Kennedy.

El funcionario nos aclaró que el contrato de arrandamiento para la publicidad en paraderos está vigente desde el 2020 por subasta pública, y fue hecho durante la gestión del exalcalde Luis Molina de Solidaridad Nacional, y que el concurso fue ganado por Paneles Napsa, que no es otra que Clear Channel Perú, una de las empresas más grandes de publicidad en paneles del Perú.

“Esta empresa tenía la prerrogativa de hacer la instalación de 126 elementos de publicidad en vía pública. Dentro de esos, hay 50 elementos que están en los paraderos en vías locales y metropolitanas. Este contrato del 2020 obliga a que la empresa presente la propuesta de la publicidad que instalaría en los paraderos y que la Municipalidad fiscalice que sus condiciones se puedan mantener en el tiempo”, explica el funcionario.

Municipalidad de Miraflores señaló que el contrato de arrendamiento de esta publicidad en paradero data del 2020. - Crédito Difusión

Sin embargo, en caso hubiera una modificación a esto establecido, se tiene que comunicar al área de logística de la Municipalidad. Pero según el funcionario se encontró el año pasado que en 50 de esos paraderos, se hicieron cambios en 17 que no se avisaron a la comuna. “Ya entonces lo que hemos hecho es procedido a iniciar una sanción por instalar publicidad que no esté de acuerdo a las condiciones y aplicar multas, que equivale a 50% de una UIT”, aclara.

Este año, se ha hecho el mismo proceso y se ha encontrado que han habido variaciones desde muy leves hasta algunas mayores en 38 casos. “Lo que sigue es firmar un acta de la inspección y poder hacer imponer las nuevas multas”, agregó el funcionario.

Infobae Perú notó un último caso que fue reportado a la Municipalidad de Miraflores, que es el de los columpios en la avenida Pardo. Asimismo, se intentó pedir declaraciones de Paneles Napsa/Clear Channel Perú, pero no se recibió respuesta a la fecha.

Los peatones han tenido un pésimo año en Perú. Atropellos han sido tendencia en 2024. - Crédito Composición Infobae/David Solar Silva

Día del peatón, 17 de agosto

Aún hay mucho por avanzar en Perú con respecto a que la peatonalización sea segura, adecuada y dentro de los parámetros para los ciudadanos. Pero uno de los puntos más importantes es asegurar un sistema de transporte sostenible y apropiado, como señala también el docente Edson Zanabria.

Asimismo ,de acuerdo a información del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en el Perú más de 250 personas fallecen al mes a causa de siniestros de tránsito, vidas que pueden salvarse si conductores, ciclistas y peatones empiezan a reflexionar y corregir su comportamiento en la vía. Por esto Mapfre realizó una encuesta, donde verificaron que “hay un comportamiento irresponsable por parte de algunos conductores peruanos, que en ocasiones llegan a las faltas y delitos, pese a que casi la totalidad las considera negativas y que no deben realizarse”, según indicó Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre.

Para esto, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha propuesto la inclusión de un curso de educación vial en la currícula escolar, “enfocado en enseñar a los estudiantes sobre reglas de tránsito, comportamientos responsables, y el uso adecuado de cruces peatonales, entre otros temas. Esta formación desde una edad temprana es esencial para crear una cultura de respeto y seguridad en las vías, tanto para peatones como para conductores”.