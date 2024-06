¿Cómo se perfila la publicidad y el marketing digital para los próximos años?

La publicidad y el marketing digital seguirán siendo una industria en crecimiento. (Andina)

La publicidad y el marketing digital se perfilan como una industria en constante crecimiento y evolución impulsada, sobre todo, por el aumento del uso de redes sociales y la diversificación de plataformas digitales. Prueba de lo mencionado es que, según datos del portal Statista, el mercado global de la creatividad digital está en camino de alcanzar los 358 mil millones de dólares en el 2026, en comparación con los 238 mil millones de dólares sumados en el 2019. Este crecimiento de la industria se atribuye a la expansión de sectores como el diseño gráfico, la animación, el marketing digital y el desarrollo de videojuegos.

Este panorama se explica, a su vez, en la expansión del acceso a internet y a los dispositivos digitales que ha permitido un significativo aumento en el consumo del contenido en línea. De acuerdo con el informe “How Much Data Is Generated Each Day?”, se estima que se generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos cada día, lo que incluye una amplia gama de expresiones creativas que van desde publicaciones en redes sociales hasta blogs, videos, música y más.

Por su lado, el informe Digital 2021 de la conocida agencia especializada We Are Social y Hootsuite, reportó que más de cuatro millones de personas en todo el mundo son usuarios activos de redes sociales, lo que proporciona una plataforma activa y masiva para la creatividad digital. Las personas y usuarios de a pie crean su propio contenido visual, de música y más en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Todas estas cifras solo reconocen una proyección importante: el mercado de la publicidad y el marketing digital continuará creciendo en los próximos años.

Las empresas están adaptándose a la diversificación de plataformas de publicidad digital mediante la expansión de sus propias estrategias de marketing y publicidad. Una de las claves es la adaptabilidad y la capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías para ofrecer una mejor experiencia al cliente. En ese sentido, la escucha activa a los usuarios y la adaptación a sus necesidades y preferencias son también fundamentales.

Una de las principales ventajas de diversificar la publicidad digital es la posibilidad de adaptarse a las exigencias de los actuales clientes y al comportamiento impredecible de la sociedad, la diversificación de canales y la integración de medios tradicionales y digitales son estrategias clave para llegar a todo tipo de públicos.

La publicidad en plataformas digitales también ofrece la ventaja de ser más económica que la publicidad exterior y se puede segmentar puntualmente a las personas que son el target deseado.

En resumen, la publicidad y el marketing digital seguirán siendo una industria en crecimiento y evolución en los próximos años, impulsada por el constante aumento del uso de redes sociales y la diversificación de plataformas digitales, así como las necesidades de los diferentes públicos. Entonces, la creatividad digital seguirá siendo una herramienta clave para llegar a audiencias masivas y promocionar productos y servicios en línea.