Retiro AFP: Ya puedes solicitar e incluir el descuento de julio, ¿cómo hacerlo y cuándo recibirías tu dinero?

¿Cómo solicitar el retiro AFP? Recuerda que puedes acceder hasta a 4 UIT (S/20.600) de tu cuenta individual de tu fondo de pensiones. - Crédito Infobae/Paula Díaz

Ya miles de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden solicitar su retiro AFP e incluir el monto que se les aporta a sus cuentas mes a mes, descontado del 10% de su sueldo (si son trabajadores en planilla). Esto es algo por lo que varios de estos ciudadanos han estado esperando hasta este momento para realizar este pedido de hasta 4 UIT (S/20.600)

Para poder realizar esta solicitud solo deberás ingresar al LINK que ha habilitado la Asociación de AFP para los retiros y seguir los pasos —como colocar tu DNI, tu dígito verificador, tu fecha de nacimiento y afirmar que no eres un robot—.

LINK para solicitar AFP: https://www.solicitaretiroafp.pe/consulta

¿Cuándo recibirás tu dinero?

Así, si solicitas tu retiro AFP este jueves 1 de agosto, recibirás tu primera UIT máximo el miércoles 28 de agosto, en menos de 30 días calendario. A pesar de que el reglamento señale de forma general que este es el tiempo máximo de entrega, también acota que el primer depósito llega en un menor tiempo máximo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) lo explicó del siguiente modo a Infobae Perú:

“Únicamente para efectos del primer desembolso, se ha acotado el plazo de 30 días a un plazo menor. De esta manera, para las solicitudes ingresadas el 20 de mayo, las AFP tienen, como máximo, hasta el 14 de junio para efectuar el primer desembolso. (...) La figura se repite en función de cada fecha de solicitud, si el afiliado presenta su solicitud el día 21 de mayo, su primer desembolso será el 17 de junio, y así sucesivamente”, explicó a Infobae Perú la SBS.

Aún se pueden enviar solicitudes para el retiro AFP, hasta el viernes 16 de agosto. ¿Cuándo te llegarán todos los pagos si solicitas en esta fecha? - Crédito Infobae/Paula Díaz

Gracias a esto, Infobae Perú, aproximo que el primer depósito demoraría unos 18 días hábiles (dado que la SBS no contaba los fines de semana). Así, si solicitar tu retiro AFP este 1 de agosto, estas serían las fechas en que recibirás cada UIT, en caso hayas solicitado más de S/5.150:

Primera UIT, S/5.150 ➜ máximo el miércoles 28 de agosto

Segunda UIT, S/5.150 más ➜ viernes 27 de septiembre, máximo

Tercera UIT, S/5.150 más ➜ domingo 27 de octubre, máximo

Cuarta y última UIT, S/5.150 más ➜ martes 26 de noviembre, máximo

Recuerda que estas fechas son aproximadas. Y si se te entrega el primer depósito antes del máximo tiempo posible, por ejemplo, el martes 27 de agosto, para saber cuándo te entregarán la siguiente UIT, máximo, solo deberás sumar 30 días calendario (en este caso, sería el jueves 26 de septiembre).

A pesar de que muchos afiliados se lo pregunten, se debe aclarar que solo se puede hacer una sola solicitud de AFP. - Crédito Infobae/Paula Díaz

¿Por qué algunos afiliados han esperado a solicitar AFP?

Algunos afiliados esperaron para solicitar su AFP en agosto. Esto se debe a dos factores, principalmente, y tienen su motivación en querer poder acceder al mayor monto posible de sus fondos de pensiones.

Algunos los afiliados esperarán a agosto, para incluir en el monto de su retiro el descuento de sueldo de julio .

Esto se debe a que solo se pueda hacer UNA SOLA solicitud; es decir, si ya pediste tu AFP y sucede que a fines de julio te descuentan un nuevo monto, no podrás agregar esto o retirarlo, dado que ya hiciste tu solicitud.

Esto aplica para los afiliados que aún se encuentra trabajando, dado que a esto se les seguirá descontando el 10% de sus sueldos para los fondos de sus AFP mes a mes. También aplica para los afiliados que no tengan el máximo para retirar en este séptimo acceso a los fondos —es decir, si tienen ya 4 UIT que pueden sacar, no pueden acceder a más de este monto y no tiene sentido esperar a un nuevo descuento del sueldo—.