Quiere hacer historia: Nadadora peruana busca dar la vuelta a la isla de Manhattan sin equipo de apoyo

Luego de 20 años fuera de todas las competencias de natación, Lorena Costa, nadadora de 34 años, está lista y entrena constantemente para lograr su próximo gran objetivo: convertirse en la primera mujer peruana en conseguir la ‘Triple Corona’ al conquistar tres grandes circuitos en aguas abiertas que, en su conjunto, suman 111 kilómetros que deberá completar únicamente nadando sin elementos de apoyo.

Por lo pronto, la primera parada de la deportista será este 23 de julio, cuando intente completar la primera de las rutas: nadar alrededor de la isla de Manhattan, uno de los distritos más conocidos de Nueva York (Estados Unidos). Costa deberá superar este primer recorrido -que tiene una extensión aproximada de 45 kilómetros- y estará acompañada únicamente por un kayak por motivos de seguridad.

“La primera vez no me fue muy bien, no estaba tan preparada como me siento ahora. Sentí un poco de frío. Fue en diciembre, en el 2021. La segunda vez fue en febrero del 2023. Logré bajar 30 minutos mi tiempo anterior, y este año, en febrero del 2024 logré mejorar mi tiempo en 15 minutos. Me sentí mucho más preparada. Siento que tengo mejor capacidad para saber en qué momento alimentarme, ya tengo las cosas más pautadas. Antes cuando no sabía lo hacía un poco al experimento”, dijo Costa a Latina.

La nadadora peruana Lorena Costa busca conseguir la 'Triple Corona' de nado en aguas abiertas e iniciará su recorrido de más de 111 kilómetros en Manhattan este 23 de julio. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Caretas/VICTOR CH. VARGAS)

Aunque el objetivo de la deportista es conseguir este reconocimiento, también mantiene una vida profesional y familiar a la par. Como parte de su rutina, Costa indicó que realiza sesiones de nado antes de ir a su trabajo. Estas son siempre de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., aunque su preparación no solo se limita a lo físico, sino también es mental.

“Termino y voy a mi casa a ver a mi hija, que está regresando de la universidad. Tengo que hacer las compras de la casa y en las tardes intento ir por lo menos cuatro veces a la semana al gimnasio para mantener la fuerza y el nivel físico que me permita hacer estos nados largos, porque no es solo nadar (...)”, sostuvo.

Pese a su esfuerzo, Lorena Costa reconoce que no es suficiente y que requiere no solo del apoyo anímico de los peruanos que puedan seguir su recorrido en Nueva York este 23 de julio, sino que además requiere del apoyo de empresas privadas para conseguir su objetivo de conseguir la ‘Triple Corona’.

“Me gustaría llegar a empresas privadas para que esto sea mucho más fácil para mi, no solo este, sino los que vengan después. Me gustaría conseguir la triple corona. Igual haré todo lo que esté en mis manos para estar en Nueva York el 23 de julio”, dijo Costa.

¿Qué rutas debe completar un nadador para conseguir la ‘Triple Corona’?

Según la base de datos conocida como LongSwimDB, la ‘Triple Corona’ de nado en aguas abiertas “es un desafío de natación de maratón que consta de tres nados de importancia histórica”. Estos son:

El Canal de la Mancha: 32.9 kilómetros entre Inglaterra y Francia.

El Canal de Catalina: 32.5 kilómetros entre la costa de California y la isla de Catalina (Estados Unidos).

El recorrido de Manhattan: 45.8 kilómetros alrededor de la isla en Nueva York (Estados Unidos).

El primero en conseguir este logro fue la deportista británica Alison Streeter en el año 1987 y en la actualidad dos nadadores peruanos se encuentran en la lista de 331 personas que consiguieron este logro: Eduardo Collazos Valle (lo logró en 2021), y Gustavo Lores Seijas (lo logró en 2023). Ambos deportistas nacionales consiguieron el objetivo en plazos entre los 3 y 4 años, lo que da cuenta de su dificultad.