Ernesto Pimentel defiende su película ante versión de Alex Brocca: “Es una historia que no tiene buenos ni malos”

Ernesto Pimental se pronunció tras polémica con Alex Brocca | El Reventonazo de la Chola - América TV

Desde que se estrenó la película inspirada en la vida de Ernesto Pimentel, el nombre de Alex Brocca no ha dejado de sonar en la farándula nacional. El libro ‘Canto de dolor: no repitan la canción’ y la aparición de antiguas entrevistas del fallecido bailarín han llevado al conductor de ‘El reventonazo de la Chola’ a emitir un pronunciamiento en su programa sabatino.

“Quiero agradecer a todo el Perú que nos ha acompañado en esta gira promocional. La película Chabuca está basada en la vida de Ernesto Pimentel, no necesariamente es un documental. Es importante decir que es para mayores de 14 años, pero apta para todos los que quieran pasarla bien y ver con un poquito de amor cómo la vida sigue adelante”, señaló la figura de América TV en su personaje de la ‘Chola’ Chabuca, este 20 de abril.

En otro momento, aclaró que “no abrirá heridas” del pasado. “Es una historia que no tiene buenos ni malos, abrir una herida es una oportunidad para celebrar la vida diciendo que cada minuto vale, que cada momento hay que celebrarlo. Todos debemos ser la mejor persona que podamos”, mencionó.

Ernesto Pimentel salió en defensa de su película 'Chabuca', producida por Tondero. Captura/América TV

¿Ernesto Pimentel dedicó canción a Alex Brocca?

Luego de agradecer al elenco de ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel dejó de lado las polleras, el maquillaje y los tacones para interpretar la canción ‘Tomar para olvidar’. Este tema musical supuso el lanzamiento del presentador de TV en la escena de la cumbia peruana en 2001 junto a Armonía 10, aunque su carrera como cantante no prosperó.

“Déjenme solo con mi dolor, hoy quiero tomar porque no estás. Y si siento pena, si voy a sufrir, nadie me consuele, por favor. No te encontraré al despertar, sabes que te quise de verdad”, entonó Ernesto Pimentel, mirando al cielo y conteniéndose las lágrimas.

Al finalizar la canción, la ‘Chola’ Chabuca lanzó una peculiar dedicatoria: “Voy a olvidar el daño que nos hicimos por el amor que arriba nos espera”.

Ernesto Pimentel se mostró emotivo en su presentación musical. Captura/América TV

¿De qué murió Alex Brocca?

Alex Brocca, oriundo del Callao, fue un destacado danzante peruano en los años 90. Además del baile, estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes, participando en numerosas obras de teatro tanto para niños como para adultos. Brilló como bailarín en diversos programas de televisión, compartiendo escenario con Coco Marusix y conociendo a Naamin Timoyco. Su vida personal capturó el interés público debido a su relación de 10 años con Ernesto Pimentel.

El 29 de septiembre de 2004, Alex Brocca partió de este mundo a la edad de 39 años. Su fallecimiento tuvo lugar en el Hospital San José del Callao, y fue el resultado de una compleja combinación de enfermedades, incluyendo bronconeumonía, sida y cáncer de ganglios. Estos padecimientos contribuyeron a un deterioro acelerado de su salud, culminando en su prematura muerte.

“Sé que voy a morir y estoy preparado. No le guardo rencor a Ernesto. Yo lo quería mucho y por eso di todo por él, incluso mi vida”, fueron las últimas declaraciones que el bailarín dio a la revista ‘Magaly TV’.

Alex Brocca concedió su última entrevista a la revista 'Magaly TeVe'.

Su nombre ha cobrado gran relevancia ante el estreno de la película ‘Chabuca’. En redes sociales, se ha viralizado el libro que publicó en 2000, llamado ‘Canto de dolor: no repitan la canción’. En las 92 páginas, divididas en cinco capítulos, Alex Brocca relata su dura infancia, detalles de su vínculo con Ernesto Pimentel, su batalla contra el VIH y sus experiencias en el mundo del espectáculo. En todo momento, se refiere a su expareja como ‘Hernán Pretel’.

“Fui con un grupo de amigos al Palace Atenas [...] Esa función marcó el día que tuve que cruzarme en el camino de Hernán Pretel, quien hacía sus pininos como actor en esa obra infantil, pero era más conocido como bailarín. Cuando terminó la función, Cadena me lo presentó. Confieso que me perturbó su mirada bajo esa pobladas cejas [...] Tres meses después volví a tropezar con él en la escuela, nos veíamos en los refrigerios y, aunque me disgustara su apariencia afeminada, me atraían sus ojos y me hacía bien su buen humor”, escribió sobre su primer encuentro con Ernesto Pimentel.