Karla Tarazona afirma que no retomará relación con Christian Domínguez: “No hay ni habrá ‘remember’”

Karla Tarazona afirma que no retomará relación con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La conductora de televisión Karla Tarazona ha despejado las dudas de sus fieles seguidores sobre los fuertes rumores de una posible reconciliación con el padre de uno de sus hijos, Christian Domínguez. En una entrevista para un diario conocido, la exmodelo afirmó que no tiene intenciones de volver con el cantante de cumbia y que únicamente mantienen una relación amistosa como padres.

Todo esto, después de que una fotografía avivara las especulaciones sobre una posible reconciliación, Tarazona aclaró que la imagen fue tomada en un momento específico y da la impresión de que Domínguez le está alimentando directamente en la boca. Sin embargo, ella explicó que esta situación fue parte de una promoción para una marca que apoyó con un acuerdo de intercambio ‘canje’ durante el cumpleaños de su hijo.

“Les voy a contar lo de la famosa foto en la que supuestamente me da de comer en el cumpleaños de mi hijo Valentino, que me ha causado grandes problemas porque hasta ahora no puedo subir mi ‘cherry’. Esa foto la congelan y da la impresión de que me está dando de comer, y es una foto boomerang, no es una cuchara la que tiene en la mano, es cucharón con la hamburguesa y se hizo para promocionar los carritos de snacks que tuvo la fiesta de mi hijo. Ya me río de todo lo que dicen”, dijo en un inicio a Trome.

Karla Tarazona revela que Christian Domínguez no aportó dinero para la fiesta de su hijo Valentino. | Instagram pops_roxy

Karla Tarazona niega ‘remember’ con Christian Domínguez

Además, Karla Tarazona rechaza tener una relación romántica con su ex pareja Christian Domínguez, insistiendo en que su vínculo se reduce únicamente a la crianza de sus hijos, mientras destaca la calidad de su relación actual. La conductora enfatiza que no habrá una reconciliación sorpresiva con el cumbiambero, desafiando cualquier especulación al respecto.

“No hay ni habrá ‘remember’, no sé de dónde sacan tantas cosas, por eso te digo que se preguntan y responden. Ya que cada uno saque sus conclusiones, lo que cada uno haga con su vida es la vida de cada uno. También me cuestionaron que por qué no hablé de él (cuando se separó de Pamela Franco), es que no me iba a meter en algo que no era mi problema”, agregó Tarazona al medio citado.

En cuanto a su situación sentimental actual, Tarazona reveló que está soltera después de una relación que terminó en noviembre del año pasado. “”Sí, estoy sola, salí con una persona hasta noviembre del año pasado y de ahí decidí estar tranquila. Estoy preparando la celebración de mi cumpleaños con mis amigas e irme de viaje, luego de celebrar los cumpleaños de mis hijos Valentino, Stefano y Alessandro, no sé con qué plata, pero voy a celebrar. Gracias a Dios nunca he necesitado del apoyo financiero de nadie, trabajo para darle lo mejor a mis hijos y para mí también, pues es lo justo”, compartió.

Karla Tarazona revela que Christian Domínguez no aportó dinero para la fiesta de su hijo Valentino. | Panamericana TV / Instagram pops_roxy

kurt Villavicencio cree que Karla Tarazona y Christian Domínguez van a retomar su relación

Recientemente, Kurt Villavicencio, en su rol de ‘Metiche’, compartió su opinión sobre la relación entre la ex pareja Karla Tarazona y Christian Domínguez. A pesar de los problemas pasados, como la infidelidad del cantante de cumbia con Isabel Acevedo, Villavicencio expresó que la confianza entre ellos difiere de lo que tratan de mostrar como una buena relación parental.

“He visto las imágenes del cumpleaños de Valentino. El hecho que Christian y Karla tengan una buena relación de padres es excelente, que puedan ser mejores amigos; pero yo he visto bastante coqueteo, jueguito y bromas cuando él fue a la radio donde ella trabaja. Ellos están libres, Karla está soltera. No sé si llegarán a regresar o si han empezado a tener una relación, pero es decisión de ellos”, sostuvo.