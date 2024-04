Retiro del 100% de la CTS es planteado por el presidente de la Comisión de Economía del Congreso: ¿a quiénes aplicaría?

El legislador fujimorista César Revilla lidera la Comisión de Economía en esta legislatura. Foto: Congreso

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el fujimorista César Revilla, se suma a la lista de parlamentarios que apuestan por la libre disposición de hasta el 100% del monto de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). El último viernes presentó un proyecto de ley para que los trabajadores puedan acceder a este beneficio.

“El presente proyecto de ley tiene por objeto autorizar la libre disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de servicios (CTS) para paliar el aumento de los precios de bienes y servicios básicos y la continua recesión económica en la que se encuentra la economía peruana”, se lee en la iniciativa legislativa.

Revilla propone como fecha máxima para retirar hasta el 100% de la CTS el 31 de diciembre de 2024. Otros proyectos de ley proponen plazos hasta 2025 y 2026.

En su iniciativa legislativa, el congresista de Fuerza Popular recordó que el Parlamento ya autorizó en una primera oportunidad la libre disponibilidad de la CTS “permitiendo que muchos trabajadores accedieran y solventen gastos necesarios que los afligían, sobre todo en el pago de deudas o gastos básicos como son el inicio de clases para el 2024, generando que esta solvencia les permitiese cubrir aspectos de importancia para la estabilidad familiar, como es el caso de la educación”.

Según Revilla, la aprobación del proyecto generará “bienestar socioeconómico para las familias trabajadoras”, dosificará “la inflación y la recesión económica que experimenta nuestro país”, y mejorará la calidad de vida de sus ciudadanos.

Proyecto de César Revilla para el retiro de 100% de la CTS

No es el único

El último viernes la congresista no agrupada María del Carmen Alva también presentó un proyecto de ley para autorizar la libre disposición de hasta el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024

De esta manera, se eleva a 14 las iniciativas en discusión en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso. Este movimiento sigue a precedentes legislativos similares enfocados en los retiros de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), donde se han presentado al menos 28 proyectos. Ya existe un dictamen para ser debatido en el Pleno del Congreso; sin embargo, este se encuentra estancado desde el 27 de febrero de este año.

Sin embargo, esta medida ha encontrado oposición en el gobierno peruano. Tanto el ministro de Economía, José Arista, como el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, han expresado su preocupación por el potencial agotamiento de estos fondos, destacando que la CTS sirve como una red de seguridad para los trabajadores en caso de desempleo y no como una respuesta inmediata a necesidades económicas. Argumentan que permitir estos retiros podría dejar a los empleados vulnerables en situaciones futuras de inestabilidad laboral.

“La CTS un sistema en el cual tú retiras en función a tu al periodo en que cambias de trabajo y no encuentras trabajo. Ese fondito te permite vivir digamos esos 5 o 6 meses de para obligada que vas a tener. Pero en la medida en que se aceleran estos, yo creo que no es una buena idea, porque los fondos no han sido creados para atender tu necesidad de caja, sino para atender este problema de desempleo temporal que podrías enfrentar”, considera José Arista.