Giancarlo Granda critica a Yaco Eskenazi por decir que tiene problemas económicos: “Se queja y factura bastante bien”

Giancarlo Granda crítica a Yaco Eskenazi por decir que tiene problemas económicos. América Hoy

Giancarlo Granda, conocido en el mundo deportivo como El Flaco Granda, hizo un fuerte comentario contra Yaco Eskenazi después de decir que tenía problemas financieros a causa del desempleo que vive.

El comentarista deportivo visitó el set de América Hoy y no dudó en recordar lo que Yaco Eskenazi en ‘Palabra de hincha’, espacio donde ambos trabajan. En este espacio, el esposo de Natalie Vértiz contó que no podía pagar los fast pass de Disneyland para toda su familia.

“Yo comparto programa con él y es un miserable, no nos trajo nada, ni un imán, la verdad es que es un miserable”, dijo Giancarlo Granda, causando sorpresa en las conductoras.

Giancarlo Granda asegura que Yaco Eskenazi gana bastante bien en su programa 'Palabra de hincha'

Para el comunicador, es reprobable que Yaco Eskenazi se esté quejando de su economía cuando él gana muchos más que sus compañeros.

“Se vive quejando y factura bastante bien, cobra el triple de lo que cobramos nosotros. Sí le pagan, obvio, es un miserable, está llorando por todos los canales que no tiene plata”, acotó.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi sobre su economía?

Yaco Eskenazi señaló en el programa ‘Palabra de Hincha’, del canal de YouTube No Somos Tv, que enfrentaba problemas financieros después de ya no ser conductor de los espacios de América Televisión. Recordemos que el presentador estaba a cargo de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, con Ethel Pozo, y ‘Estás en Todas’, con Natalie Vértiz.

En su afán de explicar su situación, contó una experiencia que vivió en Disneyland con su esposa, hijos y nana.

“Fui dos días a Disney. Seguramente Natalie se va a molestar por lo que voy a decir, pero creo que ir a Disney es el peor castigo para cualquier padre de familia. Tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en el fast pass tienes que hacer 55 minutos para subirte a un juego que dura 5 minutos”, señaló indignado.

Yaco Eskenazi revela que no tiene empleo. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, recomendó a sus compañeros que pidan el pase rápido cuando vayan a Disney, con el fin de evitarse las largas e incómodas colas. Es ahí donde se abocó a hablar de su economía, donde resaltaba que el único trabajo que tenía era el de ‘No somos TV’.

“El día que vayas ten para comprar el fast pass porque si no vas a hacer cola, es una locura. Si compras previamente cuesta como 115 dólares...”, dijo Yaco Eskenazi, generando la intervención de Flaco Granda. El comentarista le bromeó que ese dinero era una ‘bicoca’ para él.

“Tú no te das cuenta de que estoy desempleado, yo solamente tengo ‘Palabra de Hincha’. Tendría que haber comprado el fast past de 115 dólares para mí, para Natalie, para Liam, para Leo y para la nana”, respondió el también actor.

Yaco Eskenazi vive una complicada situación económica: “Estoy desempleado”. | Todo se Filtra.

Yaco Eskenazi quiere hacer su propio podcast

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ se hizo presente en el programa de Magaly Medina y no dudó en responder sobre la polémica que se ha generado por sus recientes declaraciones. Yaco Eskenazi tomó con humor los comentarios que señalan que Natalie Vértiz lo está manteniendo.

La conductora de Magaly TV La Firme le consultó cuáles eran sus planes ahora que no estaba en la TV. El artista indicó que piensa seguir apostando pro su barbería, además de embarcarse en un proyecto nuevo, como lo es su propio podcast.

“Estoy haciendo, bueno, he descubierto este nuevo mundo de los ‘podcast’ y esta nueva manera de comunicar y de estar cerca del público. Yo siempre he estado cerca del público a través de una pantalla y dentro de algunos formatos establecidos y siento que ya es momento de volver a ser un poco, lo que era en ‘Esto es Guerra’ que era siempre yo mismo, que era yo”, indicó Yaco Eskenazi.

“Estoy haciendo mi canal de YouTube, un canal de Twitch, que es una red social donde ves videojuegos y hablas con la gente y sale el chat y conversas. Así que me estoy metiendo de lleno. Me estoy haciendo la cuenta y recién estoy aprendiendo. Imagínate mi segundo ‘live’ y tengo 10 años en Instagram y nunca lo había hecho. No sabía ni siquiera que la gente comentaba”, continuó el esposo de Natalie Vértiz, resaltando las muchas posibilidades que le da las redes sociales.