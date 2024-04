Magaly pidió a Yaco Eskenazi no separarse de Natalie Vértiz, y este responde: “Menos ahora que me está manteniendo”

Magaly Medina insta a Yaco Eskenazi a no separarse de Natalie Vértiz, y este responde. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ el 11 de abril, la conductora Magaly Medina recibió como invitado al exconductor de ‘Estás en Todas’, Yaco Eskenazi, tras la controversia surgida respecto a su situación laboral después de su salida de ‘América Televisión’.

Lejos de tomárselo a mal, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ optó por tomarlo con humor y aclaró que la idea de que su esposa, Natalie Vértiz, lo estuviera manteniendo era simplemente una broma. Afirmó que aún tiene su negocio de barbería en funcionamiento, así como también realiza trabajos como imagen para algunas marcas y está incursionando en el mundo digital.

“¿Cuáles son tus planes ahora que no estás en televisión aparte de darle con punche a la barbería?”, fue la consulta que le hizo la figura de ATV. La respuesta de exchico reality no se hizo esperar. “Estoy haciendo, bueno, he descubierto este nuevo mundo de los ‘podcast’ y esta nueva manera de comunicar y de estar cerca del público. Yo siempre he estado cerca del público a través de una pantalla y dentro de algunos formatos establecidos y siento que ya es momento de volver a ser un poco, lo que era en ‘Esto es guerra’ que era siempre yo mismo, que era yo”, sostuvo en un inicio.

“Estoy haciendo mi canal de YouTube, un canal de Twitch, que es una red social donde ves videojuegos y hablas con la gente y sale el chat y conversas. Así que me estoy metiendo de lleno. Me estoy haciendo la cuenta y recién estoy aprendiendo. Imagínate mi segundo ‘live’ y tengo 10 años en Instagram y nunca lo había hecho. No sabía ni siquiera que la gente comentaba”, agregó sobre su incursión en las redes sociales.

Al llegar al tramo final de la entrevista, Medina animó a Yaco Eskenazi a mantenerse junto a Natalie Vértiz, considerándolos una pareja encantadora. “Nosotros acá admiramos mucho a Natalie, ustedes como pareja. Muchas gracias. Por favor no nos decepcionen ya, no se vayan a separar”, fue el pedido de la periodista, sin contar con la respuesta del exconductor.

En su característico estilo humorístico, el modelo respondió que ‘ni en sus sueños se separaría de ella’, especialmente ahora que no tiene trabajo, retomando con gracia la polémica sobre su salida de ‘América Televisión’. Entre risas, continuaron con las bromas. “No, de ninguna manera. ¿A dónde me voy a separar? Ni de broma. Y ahora que me está manteniendo menos”, fue la respuesta.

Yaco Eskenazi revela sus dificultades económicas tras viaje a Disney en familia: “Estoy desempleado”

Hace poco, Yaco Eskenazi compartió abiertamente sus problemas financieros, destacando su situación de desempleo desde su salida de los programas de GV Producciones. Durante una charla con sus compañeros en ‘Palabra de Hincha’, el programa deportivo de ‘No Somos Tv’, Eskenazi compartió sus experiencias recientes, incluyendo un viaje a ‘Disneyland’ con Natalie Vértiz, sus hijos y la niñera.

Sin embargo, la experiencia en el parque temático fue menos que perfecta para el exchico reality, quien expresó su frustración por no poder costear el pase rápido para evitar las largas filas. Este hecho llevó al exconductor a revelar la difícil realidad que enfrenta actualmente, señalando que su única fuente de trabajo es ‘Palabra de Hincha’.

Con un tono de indignación, Eskenazi recomendó a sus amigos la compra del fast pass en futuras visitas a Disneyland, mientras explicaba que no podía permitirse ese lujo debido a su situación laboral. Algo que generó la indignación del ‘Flaco’ Granda. “Fui dos días a Disney. Seguramente Natalie se va a molestar por lo que voy a decir, pero creo que ir a Disney es el peor castigo para cualquier padre de familia. Tienes que caminar 400 cuadras para llegar a cada juego y si no tienes para invertir en el fast pass tienes que hacer 55 minutos para subirte a un juego que dura 5 minutos”, sostuvo en entrevista.