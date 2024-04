Talía Azcárate y Daniel Kanashiro sorprendidos por el cambio de Paolo Guerrero en entretiempo de César Vallejo: “Esto pasa por otros temas”

Retiran montículo de basura en el Congreso luego de escándalo mediático: pedido interno se había hecho hace cinco días

La institución emitió un comunicado asegurando que el desmonte no se encontraba de forma permanente. No obstante, Infobae Perú conoció que el administrador del Edificio Palacio Legislativo formuló un requerimiento el cual no fue considerado hasta la difusión del caso en medios de comunicación