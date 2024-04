Ministerio de Trabajo lanza nueva convocatoria laboral para este lunes: ¿cuáles son los requisitos y dónde postular?

Los interesados deben acudir temprano a las convocatorias - Créditos: Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lanzó una serie de convocatorias a través de sus redes sociales dirigidas a quienes busquen reincorporarse al mercado laboral y así, reducir las tasas de desempleo de los peruanos.

En ese sentido, la entidad comunicó que hay 25 cupos disponibles para asesores de cobranza para la empresa Recaudación y contacto S. A. C. - RECSA. Los requisitos para aplicar a estas vacantes son personas de 18 a 22 años, contar con secundaria completa y ofimática a nivel básico.

En este caso, los interesados deberán acudir el próximo lunes 15 de abril al Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry nº 655 en Jesús María desde las 9 hasta las 13 horas.

Los ciudadanos pueden postular para ser asesores de cobranza - Créditos: MTPE.

Aunque, esta no es el único llamado, pues el MTPE también comunicó que hay 55 vacantes para laborar en la empresa Aruma. En ese contexto, hay 30 plazas para consultores (as) de belleza y los requerimientos son estudios técnicos en curso o incompletos en Cosmeteología, Cosmiatría o afines (deseable), mínimo 1 año de experiencia en el rubro retail como vendedores (as) (deseable) y horarios rotativos.

También se ofrecen 15 cupos para cajeros con el objetivo que los postulantes cumplan con estudios técnicos concluidos en Administración, Cajero bancario, Cómputo, Idiomas o afines y, al menos, 6 meses de trabajo en servicio o belleza en el área de Caja.

La cita es desde las 9 hasta las 13 horas - Créditos: MTPE.

Hay también 10 vacantes para subadministradores (as) y los interesados deben contar con estudios técnicos o universitarios en curso o concluidos en Administración, Cosmetología, Estilismo o afines y, mínimo 1 año como encargado (as), asistente de tienda en el rubro retail, moda, servicios o belleza (indispensable)

En esta ocasión, la postulación es para el martes 16 en la misma hora y mismo lugar que la convocatoria anterior.

Para ambas convocatorias, se invita a los postulantes a acudir con su documento nacional de identidad y CV a la mano para que los reclutadores puedan evaluar cuál es el mejor perfil que se adecúe a los puestos que están buscando. De la misma forma, es recomendable acudir desde temprano, debido a que siempre se una larga cola en este tipo de eventos.

Cabe recordar que estas iniciativas se presentan como una oportunidad para ofrecer empleo formal a los jóvenes en Perú, contribuyendo así a disminuir el alto índice de informalidad laboral en este grupo etario. De acuerdo con un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se destaca que durante el tercer trimestre del 2023, el 85,4% de los jóvenes entre 14 y 24 años enfrentan situaciones de empleo informal.

Esta es una gran oportunidad para decenas de jóvenes - Créditos: MTPE.

Carreras que mejor pagan en el mercado laboral

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, declaró, durante una entrevista con TVPerú, que las profesiones mejor remuneradas son Medicina e Ingeniería, donde un recién egresado puede percibir “entre S/ 5 mil y S/ 6 mil” en el caso de Medicina.

El ministro resaltó el valor de las carreras técnicas, especialmente en sectores como minería y petróleo, que con tres años de estudio pueden ofrecer salarios iniciales de hasta 10 mil soles, presentándose así como opciones sumamente ventajosas para los jóvenes que ingresan al mercado laboral.

No obstante, Maurate también apuntó a un desafío significativo para Perú: la escasez de habilidades digitales entre los postulantes a trabajos, un gap identificado por el 75 % de las empresas peruanas, según data del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este déficit se presenta como un obstáculo importante para el desarrollo empresarial en el país.