Milett Figueroa cree que las hijas de Marcelo Tinelli están buscando separarla del presentador: “Esta chica no te conviene”

Milett Figueroa cree que las hijas de Marcelo Tinelli están buscando separarla del presentador

Milett Figueroa está en el ojo público a raíz de su aparente distanciamiento de Marcelo Tinelli, con quien parecía tener una sólida relación, pero que se habría enfriado a raíz de la distancia por el cumpleaños del conductor, quien fue a celebrarlo a Madrid sin su novia.

Desde entonces, se han destapado más detalles, como el que las hijas del argentino no estarían muy de acuerdo con el romance y hasta no tendrían una cercana relación con la peruana, pese a que ella ha dicho lo contrario en más de una ocasión.

Pero, recientemente, en el programa ‘Desperézate’ de Canal de la Ciudad de Argentina, se refirieron a este tema. La panelista del programa, Mercedes Cordero, contó una infidencia que le habría llegado de manos de personas cercanas a Milett Figueroa.

De acuerdo a lo que mencionó, la peruana estaría pensando que Yanina Latorre y las hijas de Marcelo Tinelli estarían conspirando para que la pareja se separe, pues no estarían muy de acuerdo con este romance que inició muy rápido.

Mercedes Cordero afirma que Milett Figueroa cree que las hijas de su novio no la quieren. (Canal de la Ciudad)

“Milett sigue en Perú, ya el cuentito de estrenar la película y el avant premier ya se cayó. Ahora, hay una realidad, hay quienes dicen, desde el entorno de Milett Figueroa, que ella piensa que Yanina Latorre le habría llenado la cabeza a Marcelo junto con las hijas como para darle a entender que esta chica no te conviene”, comentó Cordero en este programa.

Por otro lado, comentó que programas de Perú están en búsqueda de la Yanina Latorre para que dé algunas declaraciones sobre este romance en nuestro país, pues era evidente que las hijas del conductor no hablarán del tema. “De los programas de Perú están buscando a Yanina Latorre porque la señalan como la anticupido. Las hijas no van a dar entrevista en la televisión peruana”, agregó la conductora.

Finalmente, Mercedes Cordero explicó que Yanina Latorre, amiga de Marcelo Tinelli, tiene todo el derecho a que le pueda o no caer bien la pareja de su cercano, pero que hable de esa manera en público, solo evidenciaría que en esta relación no todo está viento en popa.

Milett Figueroa cree que las hijas de Marcelo Tinelli los quieren separar. (Composición Infobae)

“Yanina tiene derecho a que Milett no le caiga bien. Si Milett y Marcelo si estuvieran enamorados les revale lo que piense Yanina. Si ella lo viera muy enganchado no diría nada. Si habla es que debe entender que esto está en la cuerda floja, si es que la cuerda ya no se cortó”, finalizó.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett en Argentina

Recientemente, en el programa “Socios del espectáculo” de ‘El trece’ en Argentina, se discutió sobre la situación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Los presentadores revelaron que la peruana deseaba acompañar a su pareja en Madrid, pero las cosas no salieron como esperaba. “Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue allá (Madrid) porque le hicieron una sorpresa los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo”, expresaron al principio.

Además, la anfitriona del programa compartió que Marcelo Tinelli podría estar optando por mantenerse aparte de la obligación de acoger a Milett Figueroa en Argentina. Se especula que para la modelo, la principal razón para permanecer en el país sería su relación. Ante esto, el conductor preferiría evitar responsabilizarse por su pareja en su país natal.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina

“Lo que me dicen que él siente es que no está para hacerse cargo de alguien, que si Milett viene acá por él y él de verdad no está para tener la mochilita de Milett Figueroa. Si ella viene porque tiene su trabajo, sus amigas, su gente, su familia y está en una relación, divino. Pero si viene por él, le diría que ni venga”, señaló.