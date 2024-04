Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina: “No está para llevar la mochilita”

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa mantienen un romance de 7 meses que, durante las últimas semanas, ha estado en boca de todos por los rumores de una posible separación de ambos, a raíz que el argentino viajó a España a celebrar su cumpleaños y la gran ausente fue su pareja. Desde esa fecha, se han revelado más detalles íntimos de la pareja, desde algunas diferencias con los hijos de él y la molestia por esta decisión.

Recientemente, en el programa Socios del espectáculo de ‘El trece’ de Argentina, hablaron del tema y mencionaron que la peruana quiso estar con su pareja en Madrid, pero no se dio como esperaba. “Ella quería pasar el cumpleaños con Marcelo, él no pudo estar porque después de México se fue allá (Madrid) porque le hicieron una sorpresa los hijos y fueron de distintos lugares del mundo para pasar el cumpleaños de ahí. Ella se enojó muchísimo”, comentaron al inicio los presentadores.

Por otro lado, la conductora del espacio relató que se enteró de que Marcelo Tinelli estaría marcando cierta distancia de la responsabilidad de tener a Milett Figueroa en Argentina. Y es que muchos especulan que la peruana no tendría más motivos para estar en el país albiceleste que su pareja. Por lo que el presentador, no querría hacerse cargo de su novia en su país.

Marcelo Tinelli no quiere hacerse cargo de Milett Figueroa en su regreso a Argentina

“Lo que me dicen que él siente es que no está para hacerse cargo de alguien, que si Milett viene acá por él y él de verdad no está para tener la mochilita de Milett Figueroa. Si ella viene porque tiene su trabajo, sus amigas, su gente, su familia y está en una relación, divino. Pero si viene por él, le diría que ni venga”, agregó.

Incluso, una panelista del programa mencionó que la modelo peruana estaría llegando con la idea de tener todo listo y cómodo para vivir en este país. “Va a querer que le ponga en un departamento en algún lado”, sentenció.

Hijas de Marcelo Tinelli le pusieron apodo a Milett Figueroa

Rodrigo Lussich, durante la emisión de su programa de entretenimiento el pasado lunes 8 de abril, compartió que las hijas de Marcelo Tinelli llaman a Milett Figueroa “la peruana”. Lussich aseguró que este sobrenombre se utiliza sin ningún tipo de intención xenófoba por parte de las influencers, sino más bien como una forma de identificación basada en sus primeras impresiones.

Marcelo Tinelli publica imágenes suyas en España en medio de rumores de ruptura con Milett Figueroa. Composición Infobae Perú

El conductor afirmó: “Desde febrero venimos comentando que a Milett no la tienen en gran estima [las hijas de Marcelo]. Utilizan el término, no de manera despectiva, porque aquí no hay lugar para el racismo, la discriminación ni la xenofobia, pero la llaman ‘la peruana’. Claro, es originaria de Perú... Mirtha también la mencionó de esta forma, y no hay problema, aunque siempre cabe la posibilidad de que alguien se ofenda por cualquier motivo”, explicó.

Por otro lado, Mariana Brey señaló que el entorno más cercano a Marcelo Tinelli describió a Milett Figueroa como alguien “ambicioso” en las etapas iniciales de su relación. “Se me dijo que lo primero que le señalaron fue: ‘Cuidado, es encantadora, pero tiene ambiciones’. Sin embargo, Marcelo quedó cautivado, aunque no está claro si se trata de un enamoramiento”, añadió la comentarista argentina.

¿Quién es Milett Figueroa?

Milett Figueroa es una modelo y actriz peruana, reconocida en el ámbito del entretenimiento en su país por su participación en diversos programas de televisión y producciones dramáticas. Nació el 10 de junio de 1992 e inició su carrera en el modelaje a una edad temprana, logrando notoriedad y ganando seguidores en distintas plataformas de redes sociales.

Además de su carrera en el modelaje, se ha destacado por su participación en realities y series de televisión en Perú, mostrando su versatilidad como actriz. Su relación con Marcelo Tinelli, destacado presentador y productor argentino, ha captado la atención de los medios en ambos países, situándola bajo el foco de la prensa internacional.