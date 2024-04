Laszlo Kovacs descarta tener hijos con su esposa Mili Asalde: “Ese tren ya se nos pasó”

Laszlo Kovacs confiesa que no quiere tener hijos.

Laszlo Kovacs es el actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ que le da vida a Tito Lara. El artista se ha ganado el cariño del público por el desarrollo de su personaje en la exitosa serie de América Televisión, sin embargo, fuera de pantallas es muy diferente a Tito. Laszlo se ha consolidado con su pareja Mili Asalde, con quien se casó en julio del 2022 y hasta el día de hoy siguen juntos.

Pero, luego de la boda, una de las preguntas que más se repetían era conocer si es que el artista y su pareja tenían entre sus planes formar una familia. Como se sabe, contrajeron matrimonio rondando los 40 años y las prioridades podían ser otras.

Es así que, en una reciente entrevista para las plataformas de América Televisión, el actor fue consultado sobre sus deseos de tener un hijo con su pareja. Al respecto, fue muy tajante y aseguró que ya no piensa formar una familia con su pareja, pues considera que es bastante demandante y ahora su prioridad está en envejecer juntos y apoyarse hasta el último de sus días.

Laszlo Kóvacs se pronunció por crisis política.(Instagram)

“Yo tengo 45 años, mi esposa tiene 42, o sea yo creo que ese tren ya partió hace tiempo. Nosotros conversamos y decimos: ya no tenemos la energía para eso. O sea, sabemos de lo demandantes que es ser padres y nada, la vida no nos dio esa historia, digamos por algo será. Nosotros igual estamos felices juntos, queremos envejecer juntos, como pareja”, comentó al respecto.

Sin embargo, sabe que con el paso de los años puede cambiar de opinión, por lo que le planteó a su pareja la posibilidad de adoptar un hijo, pero hasta el momento no es un hecho concreto. “Yo le he dicho, mira si en algún momento nos pica tanto ser padres, sabiendo lo increíblemente demandante que es quizás podríamos adoptar, que me parece una figura preciosa, que siento que ayuda mucho a la humanidad en sí, es algo muy altruista, muy noble por hacer”, sostuvo.

Por otro lado, se sinceró y aseguró que la energía por su trabajo y su día a día suele limitarse, por lo que su prioridad muchas veces es el descanso. Así que, la posibilidad de ser padre es un tema a pensarlo mucho.

“Pero así siendo concreto, siendo reales, yo después de mi trabajo lo único que quiero es dormir. Ya me siento un poco cansado, algunas cosas realmente me cuestan, no es como hace 20 años, lo mismo mi esposa. Cuando ya está en la base cuatro es para considerar. Desvelarme a estas alturas de mi vida me parece imposible”, comentó.

Laszlo Kovacs contraerá matrimonio con Mili Asalde.

Laszlo Kovacs sí pensó en convertirse en padre

Aunque la ficción le da la posibilidad a Tito Lara (Laszlo Kovacs) de experimentar la paternidad, en el año 2022, antes de contraer matrimonio con Mili Asalde el actor reveló a Infobae Perú que estaba casándose para seguir las tradiciones, entre ellas formar una familia.

“Sí, claro que sí nos encantaría (tener familia). Yo al final me he dado cuenta, después de pasar por muchas diferentes etapas de la vida, que sí me gustan las tradiciones, por eso me estoy casando. Hay ciertos rituales que me parecen importantes y que a veces uno cuando es joven no los entiende del todo o se rebela ante ellos como lo es el matrimonio, la religión, los hijos, etc. Es bonito amistarse con esas tradiciones que son las bases de nuestra sociedad y por algo existen hasta el día de hoy”, expresó a este medio.