Giuliana Rengifo se autodenomina la ‘nueva cábala’ de la selección peruana por victoria ante Nicaragua. (Composición: Infobae)

El pasado viernes 22 de marzo, la selección peruana de fútbol enfrentó a Nicaragua en un amistoso de la fecha FIFA, logrando una victoria que generó alegría entre los peruanos. Este partido marcó el debut absoluto de Jorge Fossati como entrenador de la Bicolor, lo que añadió un ambiente de expectativa y emoción al encuentro.

Entre los peruanos que celebraron este triunfo se encuentra la cantante Giuliana Rengifo, quien generó gran revuelo al afirmar que fue la ‘cábala’ de la selección peruana en este reciente partido contra el conjunto de Concacaf.

Según Rengifo, esta asistió por primera vez a un partido de la blanquirroja y celebró la victoria por 2-0. Con entusiasmo, se autodenominó la nueva ‘cábala’ del equipo nacional, resaltando así su apoyo incondicional y su emoción por la victoria del combinado peruano.

Gianluca Lapadula llegó a los 10 goles con la selección peruana - Crédito: FPF

“Es la primera vez que fui a ver un partido de la selección. Había mucha expectativa porque iba a jugar Paolo Guerrero, Lapadula, entre otros. Disfruté mucho de estar en el estadio y de alentar a los chicos, pero sobre todo de verlos ganar. Fui y les di buena suerte. Soy la nueva cábala”, expresó Rengifo con entusiasmo.

Al ser consultada sobre su percepción del nivel de la selección peruana, la cumbiambera llenó en elogios el desempeño de los jugadores y destacó la entrega y dedicación en el campo, incluyendo la participación de Paolo Guerrero a pesar de sus 40 años.

“A todos los vi parejo, corriendo como locos y defendiendo el arco. Pese a que Paolo tiene 40 años, sigue bien e intenta hacer goles”, sostuvo la artista para Trome. Sobre el próximo encuentro de la selección contra República Dominicana, Rengifo manifestó su seguridad en una nueva victoria por 2-0 y confirmó su asistencia para alentar al equipo nacional.

Finalmente, Giuliana abordó las comparaciones entre Oliver Sonne y Paolo Guerrero, expresando su preferencia por los ‘cholos powers’ y resaltando su gusto por los trigueños, solteros y altos, dejando claro su apoyo y entusiasmo por la selección peruana. “Los han comparado por el tinte del cabello, pero a mí no me gustan los gringos. Prefiero el producto peruano, los ‘cholos powers’, los trigueñitos, solteros y altos”, acotó la cantante norteña.

Giuliana Rengifo contó cómo nació su enemistad con Maricarmen Marín. Trome: 'Café con la Chévez'.

Giuliana Rengifo y la vez que acusó a Magaly Medina de boicotear su entrevista en ATV

Hace poco, la cantante Giuliana Rengifo sorprendió a más de uno al mostrar su indignación, y arremeter contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, luego de la cancelación de última hora de una entrevista programada en el canal de ATV.

A través de sus historias en Instagram, la ‘exAgua Bella’ compartió su fastidio con sus fieles seguidores después de llegar a la televisora de la avenida Arequipa para una entrevista, ya que solo ingresó al lugar para ser informada posteriormente de que el programa no se emitiría según lo previsto.

“O sea, llego al canal ATV para una entrevista y me hacen entrar y nos dicen luego que el programa no va por pauta... mmmm... o sea, por qué no me dicen que por Magaly no quieren entrevistarme”, sostuvo la cantante de cumbia en la red social citada.