Magaly Medina revela que ‘carta notarial’ de Yiddá Eslava no tendrían valor: “No están refrendadas por un notario”

Magaly Medina revela que ‘carta notarial’ de Yiddá Eslava no tendrían valor. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 8 de abril, la conductora Magaly Medina abordó el tema de la iniciada disputa legal entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava, compartiendo un importante hallazgo sobre los documentos emitidos por la ex pareja del argentino.

Durante el programa, la figura de ATV hizo una observación crucial acerca de las ‘cartas notariales’ supuestamente enviadas por la exchica reality al padre de sus hijos. “Yo tengo que decir algo”, comenzó diciendo, “él expuso que había llegado de Argentina y se encontró con una carta notarial que le habían mandado vía email, pero estas que yo veo acá las copias de las cartas notariales y no son cartas notariales porque yo no veo que estén son cartas, pero no notariales porque no están debidamente refrendadas con la firma de un notario”, dijo en un inicio.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que las cartas no fueron refrendadas por un notario, lo que sugiere que podrían carecer de validez legal en caso de ser utilizadas como prueba en un pleito legal. Estas cartas, según la periodista, solo llevan la firma de la actriz y la palabra ‘notarial’ como un detalle simbólico.

“O sea, son cartas que ella escribió, ella la firmó y le puso carta notarial, pero no tiene la firma de un notario. Entonces no son unas cartas notariales”, enfatizó Medina. “Yo creo que para cualquier tipo de pleito legal que ellos puedan tener, esto no sirve. Esto lo debe saber ya la abogada de Julián Zucchi, porque tengo entendido que Yiddá Eslava en el momento no tiene abogada. Ella está, digamos, asumiendo su defensa como si fuera abogada”, concluyó la conductora.

Asimismo, Medina explicó también que Yiddá Eslava, como gerente general de la productora, tiene autoridad para realizar diversas acciones relacionadas con las propiedades y cuentas de la empresa, como vender propiedades, hacer cambios, transferir activos y cerrar cuentas, según lo estipulado en los registros públicos.

Sin embargo, señala que esta autoridad puede ser revocada por una Junta ‘General de Accionistas’, donde Julián Zucchi tiene influencia. “Lo que sí es cierto es que, ¿por qué será? Ella es la gerente general de la productora y, por lo tanto, como gerente general, estaba leyendo en los acuerdos que tienen acá en registros públicos, es que el gerente general, ella tiene la potestad de vender las propiedades, de cambiar, de transferir, de cerrar cuentas, etcétera, etcétera. O sea, ella puede hacer todas las cosas que está haciendo ahora, a menos que una Junta General de Accionistas se lo quite”, agregó.

“¿Pero quién es parte de la junta general de accionistas? Julián. Julián. Bueno, ¿qué va a pasar con esta pareja? Se van a comenzar a sacar otra vez los trapos sucios, todo sea por el dinero, porque el dinero, cuando sucede una separación, aunque ellos no estuvieran casados, pero tenían negocios juntos. Entonces, esta batalla recién está por empezar”, aseveró.

¿Cuál es el pedido de Yiddá Eslava a Julián Zucchi?

En las cartas notariales enviadas por Yiddá Eslava solicita a Julián Zucchi, que cese de mencionarla en cualquier medio de comunicación. Esta solicitud evidencia su intención de distanciarse y evitar futuras referencias públicas a su persona por parte del argentino y padre de sus dos hijos.

“Solicito que, de manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de (ilegible), bajo (ilegible) de iniciar las acciones legales (ilegible) a proteger y salvaguardar mi integridad y mi buen nombre”, se puede leer en dicho documento oficial.