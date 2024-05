Pedro García preocupado por constantes ausencias de Paolo Guerrero en César Vallejo y su participación en la Copa América 2024

El periodista deportivo analizó el presente del 'Depredador' en el conjunto 'poeta' y lamentó los problemas físicos que lo aquejan. (Movistar Deportes)

Paolo Guerrero llegó a Universidad César Vallejo como el fichaje más importante de la temporada en todo el fútbol peruano, pero el rendimiento global del equipo ‘poeta’, sumado a algunos problemas físicos propios de la veteranía que posee, han impedido ver su mejor versión dentro del campo en sus primeros dos meses en el club. Ante esta situación, el periodista deportivo Pedro García mostró su preocupación de cara a la participación del delantero en la próxima Copa América 2024.

En la más reciente edición del programa al Ángulo, el panel de comentaristas realizó una dinámica en la que iban armando la lista de convocados que llevaría el entrenador Jorge Fossati al certamen Conmebol a disputarse en Estados Unidos entre junio y julio del presente año. Cuando se analizó a los llamados para el ataque, García Corcuera expresó su pesar por la cantidad de partidos que se ha perdido el ‘Depredador’.

Pedro García consternado por Paolo Guerrero

Entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2024, Guerrero Gonzáles se ha perdido un total de tres partidos, sumando un total de 676 minutos en nueve compromisos. Los problemas físicos que hicieron ausentarse a ‘PG9′ de algunas contiendas generaron la angustia del comunicador. Sin embargo, fue claro al indicar que ello no sería impedimento para que el ‘Flaco’ Fossati lo incluya en su lista final de convocados.

“A mí el que me preocupa es Guerrero, porque Guerrero, a esta altura, debería haber tenido un recorrido interesante de muchos partidos y no es el caso. Obviamente, va a estar (en la lista de la Copa América), pero no en el estado de ritmo, si quieres de continuidad que yo podría haber presumido jugando en el torneo local”.

Ante la intervención de Pedro Eloy, su compañero de programa, Diego Rebagliati, hizo mención que los problemas físicos del ariete de 40 años lo hicieron jugar solo 46 minutos.

“El lunes jugó 45 minutos y al minuto se sintió. Jugó 45 minutos de puro tener ganas, de querer ayudar”, señaló.

Ante este comentario, Pedro García mencionó que no discute la pasión que siente ‘PG9′ por el juego, ya que si no la tuviera, seguramente estaría retirado, pues con la carrera que construyó no necesita seguir en actividad para subsistir.

“Las ganas no se las dudo, porque él si es futbolista es porque tiene ganas, porque con ese recorrido y con esa edad, podría decir ‘bueno, ya está’. Quiere jugar porque quiere jugar”, afirmó.

Paolo Guerrero regresó a las canchas luego de perderse los partidos contra ADT y Always Ready - Crédito: Liga 1

Seguidamente, remarcó que previo a ser titular ante Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Apertura, no había estado disponible para su DT Guillermo ‘Chicho’ Salas para medirse ante Asociación Deportiva Tarma y Always Ready. “Venía de dos partidos de no integrar la lista, entonces es un momento crucial”, señaló.

Finalmente, Rebagliati Melgar le recordó a su colega que los duelos que se perdió el ex LDU de Quito fueron por una sobrecarga muscular y ambos se disputaban en ciudades de altura como Tarma y El Alto, por lo que implicaban un desgaste adicional. “Venía contracturado y eran dos viajes pesados, eran viajes complicados”, culminó.

El gol más reciente de Paolo Guerrero fue ante Comerciantes Unidos por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024. (Video: Liga 1 Max)

Rendimiento de Paolo Guerrero en 2024

Desde que Paolo Guerrero debutó con UCV ante Cusco FC por la sexta jornada del Torneo Apertura, ha conseguido anotar tres veces. Una fue precisamente en su estreno con el elenco trujillano, mientras que los otros se los convirtió a Unión Comercio y a Comerciantes Unidos. Adicionalmente, ante los ‘morados’ brindó una asistencia.

En cuanto al ámbito disciplinario, el artillero histórico de la selección peruana es conocido por su fuerte temperamento y ya recibió cuatro tarjetas amarillas, tres a nivel local y la otra por la competición continental.