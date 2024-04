Descomunal golazo en Copa Perú: jugador marcó a los 3 segundos desde la mitad del campo y desconcertó a narrador local

Edson López de Tiro 28 de Pasco sorprendió con un golazo de mediacancha a los 3 segundos en la Copa Perú (Golazo Pasco).

La Copa Perú volvió a ser noticia internacional, esta vez debido a un espectacular golazo desde la mitad de la cancha realizado apenas a los 3 segundos de iniciado el encuentro.

La sensacional acción se produjo en un partido válido por la fecha 3 de la Liga de Tinyahuarco, distrito perteneciente al departamento de Pasco, en el que Social Villa recibió a Tiro 28 en el estadio La Amistad Colquijirca. El árbitro acababa de pitar el inicio del partido, cuando el futbolista del cuadro visitante, Edson López se animó a rematar desde el punto del saque, sorprendiendo a todos, incluyendo al portero rival, cuyo intento desesperado por atajar el balón fue inútil.

Este tanto inauguró el marcador, pero no sería el único, ya que Tiro 28 se terminaría imponiendo por un contundente 6-0. Los otros tantos llegaron mediante un ‘hat trick’ de Mauricio Malpartida y un doblete de Jack Cirilo.

Tiro 28 de Pasco es uno de los equipos favoritos a ganar la Copa Perú (Tiro 28),

¿Quién es Edson López?

Edson López Rubina, autor asombroso tanto que dio la vuelta al mundo, nació en Puno el 3 de agosto de 1996, se desempeña como mediocampista ofensivo y si bien actualmente juega Copa Perú, hasta hace poco se desempeñó en clubes de primera y segunda división del fútbol peruano.

Debutó como profesional el 2014 con Alfonso Ugarte en la Liga 2, donde mostró un nivel destacado que lo llevó a fichar, ese mismo año, por Cusco FC, que por aquel entonces se llamaba Real Garcilaso, donde permaneció hasta 2018. En 2019 formó parte del plantel de Deportivo Binacional que se proclamó campeón nacional y que el 2020 participó de la Copa Libertadores, aunque no tuvo minutos y solo salió en la banca en ambas campañas. El 2023 estuvo regresó a los ‘diablos rojos’, aunque su experiencia no fue la mejor, pues el club descendió al acumular dos ‘walk over’.

Edson López es la gran figura del Tiro 28 de Pasco (De Taquito y Gol).

Su pegada siempre fue una de sus principales cualidades, y así lo dejó en claro al finalizar el partido: “Es una virtud que tengo, que tengo que seguir mejorando y voy a seguir practicando para que la gente se sienta orgullosa de mí, sobre todo mi familia. Estoy agradecido por todos los hinchas que vinieron, estamos mentalizados en lo nuestro, día a día estamos mejorando los puntos que nos faltan”, declaró al medio regional Tres Toros.

La gran campaña de Tiro 28 en la Copa Perú

El Club Deportivo Sociedad Tiro 28 no solamente destaca por haber convertido este gol que dio la vuelta al mundo, sino que se trata de uno de los conjuntos más fuertes de Pasco y favorito a ganar la Copa Perú y obtener el ascenso a la segunda división del fútbol peruano. En estas primeras tres jornadas de la liga distrital, suman puntaje perfecto, debido a que en las primeras dos jornadas golearon 20-0 a Unión Esemic y 2-0 a Unión Cruzeiro.

Asimismo, cuentan con un gran plantel, debido a que Edson López no es el único futbolista con pasado en el fútbol profesional. Otros elementos interesantes son Jack Cirilo, que el año pasado estuvo en Deportivo Binacional, Mauricio Malpartida, quien viene de jugar en Deportivo Garcilaso o José Racchumick, que pasó por la reserva de Universitario y Sporting Cristal y el 2023 vistió la camiseta de Alianza Atlético.

No obstante, su fichaje estrella y en quien la mayoría de sus esperanzas para alzar la copa del ‘fútbol macho’ es el habilidoso volante Sandro Rengifo, cuyo fichaje fue anunciado hace un par de días, por lo que todavía no tiene la oportunidad de debutar. Recordemos que, el ‘Nene’ brilló en Cantolao y llegó a ser convocado por Ricardo Gareca a un microciclo de la selección peruana en 2020, aunque luego su carrera se diluyó.