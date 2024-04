La verdadera historia detrás del partido viral de Copa Perú que dio la vuelta al mundo: así luce el campo de juego en la actualidad

Las imágenes del estado del campo del Estadio Bicentenario Tupac Amaru dieron la vuelta al mundo.

La semana pasada se hicieron virales en redes sociales, imágenes de un presunto partido de Copa Perú, disputado en un campo con pésimas condiciones, debido a que el césped estaba tan elevado que en algunas zonas del campo, llegaba hasta las rodillas de los futbolistas y se perdía de vista la pelota.

Medios de diferentes partes del mundo hicieron eco de este cotejo. Olé de Argentina tituló lo siguiente: “El bizarro campo de juego en el que se disputó un partido de la Copa Perú”, mismo caso al de los diarios españoles Sport; que colocó: “Aquí se juega buscando la pelota. El sorprendente estado del césped para un partido de la Copa de Perú”; y Marca, que lo enfocó de la siguiente forma: “Bienvenidos al peor campo de fútbol del mundo: ¡y es un partido de la Copa Perú!”.

Incluso sitios no deportivos mencionaron el suceso, como COPE y Cadena SER: “En estas condiciones se juega un partido de fútbol de la Copa Perú: la hierba incluso tapa el balón” y “Para que luego se queje Xavi”: aluvión de reacciones al vídeo viral por el mal estado del césped en la previa de la Copa Perú”, fueron sus titulares.

Las imágenes del partido entre FC Cebollitas y Empresa Comunal en el estadio Bicentenario Túpac Amaru dieron la vuelta al mundo por el mal estado del césped (Portal chasqui regional).

¿Cuál es la verdadera historia detrás del partido?

El partido en cuestión ocurrió el pasado domingo 31 de marzo en el estadio Bicentenario Túpac Amaru en la localidad de Maccari, capital de la provincia Melgar en el departamento de Puno, y no fue correspondiente a la Copa Perú, sino a la final de un torneo relámpago entre los equipos que se vienen preparando para el mencionado campeonato de ascenso, el cual dará inicio en su etapa distrital, recién la primera semana de abril.

Los cuadros que protagonizaron este insólito encuentro fueron FC Cebollitas y Empresa Comunal, quienes consiguieron alzar el trofeo. También participaron CD Huacauta, Atlético AgroPecuario, Fe y Alegría, Defensor Ccollana, Alfonso Ugarte NG, Defensor Huamanruro y Alianza Selque.

Cabe señalar que, ante la repercusión internacional que generó el pésimo estado del campo, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que, la Municipalidad de Maccari tomó la decisión de podar la maleza del césped para que así, la primera fecha del campeonato distrital se dispute en mejores condiciones.

Así se encuentra el campo del estadio Bicentenario Túpac Amaru tras el mantenimiento que le dio la Municipalidad de Macari (Portal chasqui regional).

De esta forma, todo quedó listo para la jornada del domingo 7 de abril, en la que se disputarán los cuatro partidos de la primera fecha del campeonato distrital. Las puertas del estadio Bicentenario Túpac Amaru se abrirán a las 8:30 horas y estará prohibida la venta de cerveza en las afueras del recinto.

Los encuentros serán: Empresa Comunal vs C.D. Huacauta, Atlético AgroPecuario vs Fe y Alegría, Defensor Ccollana vs Alfonso Ugarte NG y FC Cebollitas vs Defensor Huamanruro. Además, Alianza Selque no jugará, pues le toca descansar.

“Usaron el escenario sin autorización”

Un funcionario de la Municipalidad de Macari reveló que el motivo de las malas condiciones del terreno de juego, se debió a que los organizadores del torneo relámpago, utilizaron el escenario sin autorización, por lo que, al momento de utilizar la cancha, esta todavía no era sometida al mantenimiento respectivo:

“El responsable de la organización de este certamen deportivo es la liga distrital de fútbol de Macarí, hasta el día de hoy. El estadio de usa en fechas puntuales, tenemos el campeonato de la Copa Perú, el campeonato intercomunidades y el campeonato máster, son los tres campeonatos en los que se utiliza este escenario. Tenemos un escenario alterno que se usa para otras actividades deportivas. Lo que ha ocurrido fue una falta de coordinación, nosotros tenemos parte de la responsabilidad, pero los principales responsables fueron de la liga, que no realizó la comunicación respectiva e incluso usó el escenario sin la autorización correspondiente, sorprendiendo al guardián”, declaró a Panamericana.

No obstante, afirmó que el tema ya está solucionado y vienen trabajando arduamente para que el complejo deportivo se encuentre en las mejores condiciones para el inicio de la Copa Perú:

“El lunes iniciamos los trabajos, estamos a un 40% de avance, se está perfilando el terreno de juego, se van a hacer los pintados respectivos para dejar en óptimas condiciones este escenario deportivo, para el inicio del campeonato”, afirmó.