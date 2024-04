Hombre lleva siete meses desaparecido y sospechan de amigos: salió de su casa para ver el partido Perú vs. Paraguay

Julio Alfredo Castillo Saravia desapareció el jueves 7 de septiembre de 2023, el día que la selección peruana de fútbol se enfrentó a Paraguay por las eliminatorias al mundial 2026. | Domingo al Día

Julio Alfredo Castillo Saravia, de 41 años, continúa desaparecido por más de siete meses, luego de que saliera de su casa por última vez el 7 de septiembre del 2023. En esa ocasión, acudió a la casa de un amigo para ver el partido de fútbol entre las selecciones de Perú y Paraguay.

Castillo salió aproximadamente a las 17:24 rumbo a la residencia de Javier Ostos, la cual está ubicada en el jirón Catojeras, del barrio de Piñonate, distrito de San Martín de Porres, a solo dos cuadras de su hogar.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la presunta víctima estaba en el predio junto a Javier y Julio Vásquez Falcón, quienes inicialmente declararon que no había nadie más con ellos. Declararon, además, que Julio Alfredo se había retirado al medio tiempo, cerca de las 18:20, para encontrarse con una mujer que conoció a través de la aplicación de citas Tinder.

Sin embargo, el testimonio de un testigo ha cambiado el giro de las diligencias. “Han introducido mentiras a lo largo de la investigación. La chica de Tinder es una, el hecho de que también hemos tenido conocimiento de que habría participado un tercer sujeto, de apelativo ‘Chiwi’ (identificado como Pool Martín del Aguila Vasquez)”, aseveró André Noguera Patiño, abogado de la familia.

La hermana de Julio pide que aunque sea se encuentren los restos de Castillo - crédito captura de ATV

“El asunto es que esta tercera participación ha sido omitida por ellos y ha sido encubierta y nosotros nos preguntamos el porqué”, añade.

El testigo refuerza la idea de que se habría tratado de evitar involucrar a este sujeto, ya que el testigo manifestó a la Fiscalía de que Julio Vásquez le habría pedido negar su participación.

“Él me dijo (...) si te preguntan por ‘Chiwi’, tú di que no lo conoces. En ese momento, me quedé pensando (que) solito se está embarrando”, dijo a las autoridades.

“El celular hubiera tenido que irse con Julio. Salvo que Vásquez o el señor Javier Ostos, que son los dos testigos, los dos presuntos responsables, habrían señalado que el señor Julio olvidó su celular aquí, pero eso nunca lo han dicho”, sostiene el abogado.

Recientemente se ha revelado que Pool Del Aguila también se encontraba en la casa cuando desapareció Julio - crédito Domingo al Día

Por su parte, la hermana del hombre que continúa desaparecido expresa que, según su perspectiva, él ya no está con vida y que algo habría sucedido en el hogar de su amigo.

“La conclusión a la que llegamos es que a mi hermano en esa casa sí le hicieron algo (...) Queremos el cuerpo de mi hermano. Todos necesitamos llorar a alguien”, puntualizó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) insta a la población a reportar las desapariciones de manera inmediata. Para ello, ofrecen canales directos como la Línea 114. Además, indican que para denunciar una desaparición es fundamental acudir a instituciones especializadas con una fotografía reciente del desaparecido y proporcionar cualquier información que pueda ser de utilidad en la búsqueda.

Francés desaparece en Ucayali

Vicente Barré, un ciudadano francés de 27 años, desapareció en el Perú mientras realizaba un recorrido en bicicleta a lo largo de Sudamérica. El viaje inició en 2023 con el objetivo de explorar los paisajes más impresionantes del subcontinente. La última vez que se tuvo noticias de Barré fue el 16 de febrero cuando se conectó a una red Wi-Fi en Atalaya, Ucayali, antes de dirigirse hacia Lima.

La última vez que se conectó a una red wifi, el francés se encontraba en Ucayali - crédito archivo Infobae Perú

La familia del joven, que reside en Francia, expresó su preocupación respecto a su paradero, ya que usualmente no superaba las dos semanas sin comunicarse. Margot Pérez, prima de Vicente, compartió que el silencio de tres semanas sin noticias es completamente atípico.

A pesar de la angustia, los padres de Vicente se encuentran limitados para viajar a Perú debido a problemas relacionados con su documentación, por lo que han solicitado asistencia a las autoridades. La ruta que inicialmente había planeado Barré incluía diversas localidades peruanas, desde Ucayali hasta la capital, pasando por Junín y otras regiones.