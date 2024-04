Jairo Concha confesó que jugó lesionado contra LDU Quito y puso en duda su participación en el próximo partido de Universitario - Crédito: captura Radio Ovación

El martes 2 de abril comenzó la Copa Libertadores 2024 para Universitario de Deportes, pues enfrentó a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la primera jornada del Grupo D, consiguiendo una importante victoria por 2-1. Si bien la principal figura del partido fue el delantero José Rivera al marcar dos goles, hubo otros puntos altos en el cuadro ‘merengue’, siendo uno de ellos el volante Jairo Concha.

Ello sorprende porque ‘Jairoco’ no fue inicialista, sino que ingresó a los 41 minutos del primer tiempo por un lesionado Christofer ‘Canchita’ Gonzáles. El ex Alianza Lima no había tenido minutos ante César Vallejo por problemas físicos en la espalda y las molestias persistían hasta ayer (martes 2), por lo que el entrenador Fabián Bustos prefirió mantenerlo en el banquillo.

En ese sentido, el centrocampista de 24 años confesó que jugó lesionado frente a los ‘albos’ y soportando dolor, pero que la importancia del compromiso lo ameritaba.

“Yo no tenía pensado jugar tanto tiempo, pero ante la lesión de Christofer me tocó ingresar y de hecho sin calentar bien. Pensé entrar en el segundo tiempo, pero se dio así, de sorpresa, de hecho que durante el partido me molestó (la espalda) y me estaba pinchando, pero tenía que dar todo porque estos partidos se juegan así”, comentó ante la prensa.

De igual modo, hizo referencia a la entrega mostrada por el plantel ‘estudiantil’ para remontar el marcador adverso y que la habitual actitud combativa de esta institución salió a flote.

“No solamente se ganan los partidos jugando bien, incluyen otros factores. A este club lo caracteriza la garra y creo que se vio que todos dieron lo mejor de sí. Hasta yo lesionado he jugado, así que felicito a mis compañeros por eso”.

El volante de la 'U' confesó que jugó lesionado ante la 'casa blanca' y que no esperaba disponer de tantos minutos en el campo. (Entre Bolas)

Puso en duda su presencia para partido contra Alianza Atlético

Durante su intervención con los medios de comunicación, Concha Gonzáles señaló que todavía no conoce con exactitud la lesión que padece, pero sí la zona afectada. Además, mencionó que los dolores recrudecieron durante el partido con la ‘bordadora’, por lo que no asegura su presencia para el próximo encuentro de Universitario en el Torneo Apertura 2024, versus Alianza Atlético de Sullana, el viernes 5 de abril.

“No sé aún la lesión puntual, pero me molesta la espalda baja. En estos días no pude jugar contra Vallejo. Me fue bajando, pero hoy durante el partido sentí que empeoró un poco, pero ya veremos si puedo llegar para el viernes o tal vez para el otro partido de Libertadores (versus Junior)”.

El deportista, hincha confeso del equipo, aseveró que bajo cualquier circunstancia, están obligados a darse íntegros por la camiseta. “Sabemos que estamos en la ‘U’ y tenemos que dar lo mejor, ya sea lesionado o con una molestia, creo que no soy solo yo el que tiene molestias, creo que la mayoría de futbolistas juegan con algún dolor, pero tienes que saber sobrellevarlo y aguantar”.

Jairo Concha llegó a Universitario este 2024, procedente de Alianza Lima - Crédito: Getty

Críticas al mal juego de Universitario

La poca profundidad en ataque y el escaso juego colectivo mostrado por los de Odriozola a lo largo de la campaña, se contradicen con el invicto que mantienen en ambas competiciones, por lo que a Jairo Concha los cuestionamientos lo tienen sin cuidado.

“Significa mucho, porque en la Liga 1 venimos luchando la punta y dicen que no jugamos bien, pero para mí jugar bien no es jugar bonito, ganamos hoy y el equipo jugó bien, a pesar de que Liga es un gran equipo, el vigente campeón de la Sudamericana, le jugamos de igual a igual. Hicimos respetar la casa”.

Finalmente, se mostró en desacuerdo con las personas que no creen que los cuadros nacionales puedan competir a nivel continental, comentando que existen buenos talentos en el país para luchar palmo a palmo ante oponentes extranjeros.

“Todos dicen que la liga peruana es baja en nivel, que no hay nivel, pero creo que en nuestro país hay buenos jugadores, somos un equipo grande y tenemos que luchar de igual a igual con el rival que sea, así digan que son mejores que nosotros. Tenemos que creer que no somos menos que nadie”, culminó.