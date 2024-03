Magaly Medina cumplió 61 años y así festejó junto a Alfredo Zambrano: “Hay muchas aventuras por vivir”

Magaly Medina celebró así su cumpleaños | Instagram/@magalymedinav

La reconocida periodista de espectáculos Magaly Medina, famosa en nuestro país por sus controvertidos ampays, celebró su cumpleaños número 61 este domingo 31 de marzo. Para conmemorar esta ocasión especial, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ organizó una reunión íntima a la que asistieron amigos cercanos, familiares y su esposo, Alfredo Zambrano.

A través de sus historias en Instagram, la presentadora de TV compartió que comenzó su sábado, un día antes de su cumpleaños, almorzando con Alfredo Zambrano en un restaurante de cocina coreana. Más tarde, se dirigió a un establecimiento de comida peruana contemporánea para reunirse con sus seres queridos, entre los que se encontraban María Copello y su esposo Samuel Dyer Coriat.

Una vez el reloj marcó las doce, Magaly Medina cantó ‘Feliz cumpleaños’ al lado de su pareja y de todos sus invitados. Las demostraciones de cariño del abogado hacia la presentadora no se hicieron esperar, evidenciando que su relación está más sólida que nunca y desacreditando así los rumores de separación como simples especulaciones.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un mensaje inspirador con motivo de sus 61 años. En su publicación, Medina ofreció unas palabras llenas de poder y optimismo, marcando así el comienzo de un nuevo año en su vida.

“Estoy en un momento muy bonito conmigo misma. Cada paso en mi camino lo doy con entusiasmo y con entrega. Cada día siento que estoy por descubrir cosas nuevas y maravillosas, que hay muchas aventuras por vivir y grandes travesías por hacer. Agradezco por todo lo vivido que me hizo la mujer fuerte y decidida que hoy cumple 61 extraordinarios años. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, escribió.

El cálido mensaje de María Pía Copello

Debido a su estrecha amistad, María Pía Copello fue una de las primeras en saludar a Magaly Medina por su cumpleaños número 61. En su plataforma, le dedicó el siguiente mensaje: “Feliz día, Magaly Medina. Una mujer fuerte, cariñosa y de una energía incomparable. Que todos tus sueños se cumplan y logres lo que te propongas”.

Magaly Medina no le gusta celebrar cumpleaños

En sus redes sociales, Magaly Medina compartió que prefiere no celebrar sus cumpleaños, ya que no le agrada recibir numerosos saludos que puedan abrumarla. Por eso, opta por realizar viajes como una manera de desconectarse del teléfono y disfrutar de momentos de tranquilidad junto a Alfredo Zambrano o sus familiares más cercanos.

“Nunca me ha gustado celebrar, generalmente huyo en mis cumpleaños. No me gusta que me atosiguen, aunque sea con mucho cariño, deséandome feliz cumpleaños. No me gusta recibir cientos de WhatsApp de mis amigos, de mi familia. No me gusta contestar: gracias, gracias y gracias. Jamás me ha gustado. Bueno, ahora en WhatsApp imagínense cómo me sentía acosada. Antes todo el mundo te llamaba por teléfono. Y yo cuando estaba afuera, simplemente no contestaba. Estaba no habida porque nunca me ha gustado las celebraciones”, mencionó.

¿Cuántos años tiene Alfredo Zambrano?

Alfredo Zambrano, destacado abogado y esposo de Magaly Medina, nació el 30 de abril de 1972, por lo que actualmente tiene 51 años. Mientras tanto, la periodista de espectáculos recientemente cumplió 61 años, lo que implica una diferencia de edad de 10 años entre la pareja.