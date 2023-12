Los ampays más escandalosos de Magaly TV La Firme este 2023: la esposa del ‘Cuto’, Paolo Hurtado, Gustavo Salcedo y más

Conoce cuáles fueron los ampays más escandalosos de 'Magaly TV La Firme' este 2023. | Composición Infobae

Los ‘ampays’ son una característica constante en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Este 2023, el programa continuó desempeñando un rol importante en la televisión peruana, presentando diversas exclusivas que capturaron el interés del público. Conocidos por revelar aspectos controversiales de la vida privada de personajes populares, los ‘ampays’ se han convertido en sinónimo de infidelidades y escándalos en el mundo del entretenimiento en Perú, también conocido como ‘Chollywood’.

Es importante mencionar que el término ‘ampay’ proviene de una expresión del quechua que significa sorprender a alguien in fraganti. En el contexto del programa de Magaly Medina, el término se utiliza para describir la acción de captar a figuras públicas en situaciones comprometedoras.

Conoce cuáles fueron los ampays más escandalosos de 'Magaly TV La Firme' este 2023.

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado

En marzo de 2023, Magaly Medina mostró imágenes comprometedoras de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, en actitudes cariñosas en Cusco. Este hecho ocurrió cinco meses después de que la esposa de Hurtado, Rosa Fuentes, acusara un intento de extorsión con fotos que sugerían una relación extramatrimonial, la cual fue negada en aquel entonces.

Las imágenes adquiridas por el equipo de Magaly Medina, mostraron al futbolista y a la expolicía abrazándose y paseando juntos por Cusco, un destino al que la modelo viajaba frecuentemente. Se observa a la pareja también ingresando a un departamento, lo cual avivaba los rumores sobre la naturaleza de su relación.

El incidente fue particularmente sensible ya que la esposa de Hurtado estaba embarazada, por lo que se apuró en anunciar su separación a través de un comunicado público. Esto ocurrió solo un día antes de su décimo aniversario de matrimonio.

Ampay a la esposa del ‘Cuto’ Guadalupe

La pareja del exfutbolista y presentador ‘Cuto’ Guadalupe, Charlene Castro, fue sorprendida por las cámaras del programa ‘Magaly TV, la firme’ mientras salía de un hotel acompañada por un misterioso hombre. El acto de infidelidad tuvo lugar el 15 de mayo y fue revelado en el programa de espectáculos.

Magaly Medina indicó - en aquel entonces - que su equipo de investigación consiguió las imágenes en exclusiva. Narró cómo Castro dejó a su hijo en un restaurante luego de una visita al gimnasio, tomó un taxi a Barranco, se bajó antes de llegar al hotel y caminó el resto del trayecto para recoger las llaves del establecimiento.

Luego del presunto encuentro íntimo en el hotel, ambos salen del ascensor y Castro recibió una rosa, posiblemente un obsequio anticipado por el Día de la Madre. “Cada uno sale por su lado, ella sale se va a la calle, camina un poco y vuelve a tomar un taxi rumbo a su casa. Salen del ascensor y cada uno se va por su lado. Ella tiene una rosita en la mano, parece que el señor le hizo un regalo adelantado por el Día de la Madre”, comentó la popular ‘Urraca’ durante su programa.

Ampay al esposo de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo, esposo de la exreina de belleza y presentadora de televisión Maju Mantilla, fue captado por ‘Magaly TV La Firme’ mientras recogía a Mariana de la Vega de su departamento a las 9:00 horas del 18 de julio de 2023. Posteriormente, ambos se dirigieron al hotel Westin, donde aparentemente permanecieron durante dos horas. Tras abandonar el hotel, Salcedo y de la Vega fueron vistos comiendo hamburguesas y más tarde, el deportista dejó a su compañía en su residencia.

La expectativa por una declaración de Maju Mantilla en su programa ‘Arriba mi gente’ respecto a una presunta infidelidad fue alta. No obstante, la conductora no abordó el tema y mantuvo su compostura profesional, optando por bailar marinera norteña frente a las cámaras con una sonrisa. Por su parte, Mariana de la Vega publicó en Instagram reflexiones que parecen aludir a la situación, citando: “El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí...”. Además, añadió: “El mediocre no tiene voz, es un eco”.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se unieron en matrimonio en 2012 y han formado una familia, siendo padres de dos hijos. Aparentemente, la pareja de esposo retomó su matrimonio pese al ampay.

Ampay a Érika Villalobos con galán

La actriz peruana Érika Villalobos decidió pasar página tras el escándalo de infidelidad relacionado con su esposo, Aldo Miyashiro, y se le vio muy afectuosa con quien - pensamos - sería su nuevo compañero sentimental. Dicho momento fue captado por las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme”, el 28 de agosto, donde la intérprete no dudó en expresar públicamente su cariño a través de apasionados besos y abrazos al interior de un vehículo.

La intérprete había viajado el 29 de diciembre de 2022 a Argentina con sus hijos, donde permanecieron junto por quince días y asistieron al estreno de una obra teatral de Miyashiro. Este viaje había desatado especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, esto no se consolidó debido a la anterior traición de Miyashiro y ambos decidieron seguir sus vidas por separado.

Villalobos, luego del incidente, dejó claro que no pensaba en reconciliarse pero que ella y Miyashiro continuarían viéndose por sus hijos, asegurando que “nos seguiremos viendo en su casa o en la mía”.

Ampay al esposo de Leysi Suárez

Jaime La Torre fue nuevamente captado ingresando a un hotel con la misma mujer con la que previamente había sido infiel a su esposa, Leysi Suárez. El empresario fue filmado por el programa de televisión ‘Magaly TV: La Firme’, evidenciando que, a pesar de sus esfuerzos por reconciliarse con Suárez, continuaba viéndose con esta mujer. Los hechos ocurrieron a inicios de noviembre, cuando las cámaras registraron a La Torre y a la mujer mencionada abrazándose y entrando juntos en un vehículo rumbo a un hotel durante la madrugada.

En setiembre, la bailarina Leysi Suárez conversó con Trome y comentó que el padre de su hija le estaba suplicando retomar su relación. “Él sabe quién soy y hasta el día de hoy me tiene en un altar, porque así me lo dice y hace saber. A cada minuto me dice que me ama, me adora y que se muere por recuperar a su familia”, compartió en esa oportunidad. No obstante, la misma Suárez subrayó entonces la irrevocable decisión de no retomar la relación con La Torre, enfatizando que el vínculo estaba definitivamente roto y que no estaba dispuesta a dar marcha atrás por el bien de su familia.

La contradictoria actitud de Jaime La Torre, quien por un lado buscaba la reconciliación con su esposa y, por el otro, persistía en su relación extramatrimonial, indignó a los seguidores de la popular bailarina.

Ale Fuller y Renato Rossini

En diciembre, Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr. fueron captados juntos hasta en dos oportunidades por el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que difundió imágenes que intensificarían las especulaciones sobre una relación amorosa entre ambos. El material audiovisual sugiere que Fuller pasó la noche en el departamento de Rossini Jr., el cual aún estaría registrado a nombre de Francesco Balbi, expareja de la actriz. La protagonista de ‘Ven, Baila, Quinciañera’ y el influencer hijo del actor Renato Rossini, han sido vistos en situaciones que irían más allá de una mera amistad.

Después de que se publicara el primer ‘ampay’, Alessandra Fuller desmintió mantener una relación amorosa con Renato Rossini Jr., alegando que las imágenes presentadas no reflejan la verdad. “Lo que se está mostrando no es verdadero”, sentenció. Subrayó su amistad con Rossini Jr., aunque no descartó la posibilidad de abrirse al amor en un futuro. Por su lado, Rossini Jr. confirmó su soltería y enfocó su atención en su carrera profesional: “No tengo pareja. Este año terminé una relación de mucho tiempo, ahora estoy enfocado en mi carrera”.