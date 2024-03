Magaly Medina le da la razón a Rafael Fernández sobre celos a Domínguez: “Es como si Karla nunca se hubiera desenamorado de él”

Magaly Medina le da la razón a Rafael Fernández sobre celos a Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora Magaly Medina abordó la peculiar relación amistosa que ha resurgido entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, luego de que este último pusiera fin a su relación con Pamela Franco.

La periodista comentó sobre la intensa interacción entre la expareja en la televisión, y recordó las palabras del empresario Rafael Fernández, expareja de Tarazona, quien mencionó tener celos hacia Domínguez debido a la cercanía que mantenía con ella, incluso cuando este estaba casado.

“Ella está feliz de tenerlo ahí a Domínguez, es como si nunca se hubiera desenamorado de él, como si no supiera ella lo que es: ‘La nariz más chinvengüenchona de la cumbia’. Parece que ella se olvidó o le debe quedar algún tipo de atracción por él”, comentó Magaly en relación con la actitud de Karla Tarazona.

La periodista no dudó en darle la razón en ciertas palabras de Fernández, quien había compartido su inquietud sobre la relación entre Tarazona y Domínguez, señalando que había cierto interés persistente por parte de ella hacia el padre de su hijo. Magaly expresó su sorpresa al ver que esta situación aún persistía.

“Él nos contaba que Karla Tarazona nunca se desentendía por completo de Christian y no solo porque era padre de su hijo, sino que siempre estaba averiguando a través de terceras personas que era de su vida, que hacía, que pasaba con Pamela, todo. Al verla así, me parece que debemos darle algo de razón al vendedor de huevo”, relató la presentadora.

Finalmente, Medina aprovechó para aconsejar a Tarazona, instándola a reflexionar sobre la situación y cuestionar si realmente había habido algún cambio significativo en la dinámica de su relación con el padre de su hijo Valentino.

“Te tendrías que poner a pensar: ¿en qué ha cambiado? Esa es la preguntaba básica que cualquier psicólogo te haría. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta salta a la luz inmediatamente, no ha cambiado en nada, entonces para qué reiniciarías un coqueteo con él. En fin, las personas son así, les encantan los malos y después dicen: ‘ay, tengo mala suerte en el amor’, pero los escogen a dedo, adrede”, finalizó

Magaly Medina a Karla Tarazona: “No se acuerda que le puso los cachos con la Chabelita”

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en dirigirse directamente a Karla Tarazona, recordando públicamente los momentos difíciles que la conductora ha enfrentado en sus relaciones pasadas. La ‘urraca’ comenzó señalando que Tarazona evitó abordar ciertos temas en su programa, especialmente las infidelidades de Christian Domínguez y su opinión al respecto, a pesar de las difíciles experiencias que vivió en el pasado debido a la deslealtad del cantante de cumbia.

Ante ello, Medina también le recordó el mal momento que vivió Tarazona cuando estuvo embarazada de su último hijo, y le mencionó los episodios de infidelidad que ocurrieron en su relación anterior con Chabelita con el cantante de cumbia.

“Porque, como se puede notar, ella no quiso hablar en su programa ni opinar sobre el tema después de todo lo que él le hizo. Karla ya no se acuerda de cuando le pusieron los cachos con la Chabelita, luego a Chabelita le fue infiel con Pamela Franco, y ahora que no está con Pamela, son pinkis”, agregó la comunicadora para Karla.