Magaly Medina sobre ‘coqueteos’ de Karla Tarazona y Domínguez en cumple de su hijo: “Algo se está cocinando ahí”

Magaly Medina sobre ‘coqueteos’ de Karla Tarazona y Christian Domínguez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ del 27 de marzo, la periodista Magaly Medina volvió a mencionar los supuestos coqueteos entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. Durante el programa, la periodista presentó imágenes recientes del cumpleaños del hijo de ambos, en las que se observa una cercanía que incluye gestos de confianza, como alimentarse mutuamente en la boca.

Según Medina, este tipo de interacciones entre exparejas, especialmente cuando ambos están solteros, pueden generar situaciones complicadas y malentendidos. Aunque destaca que no está diciendo que no puedan llevarse bien por el bienestar de su hijo, señala que ahora manejan confianzas como si estuvieran en una relación, algo que no le sorprendería.

“Es bueno ver que una pareja que se ha separado, pero que tiene un hijo pequeño, se llevan bien, pueden ser amigos, se tratan bien, comparten la crianza del niño, comparten responsabilidades de ese niño, eso está perfecto. Lo que no veo bien es ese tipo de ‘confiancitas’. Él le está dando ahí la comidita en la boca, el coqueteo, y ella en la radio con él, ya ahí hay manitas, hay confianza, hay agarraditas, hay un contacto físico que no es un contacto como de patas”, sostuvo en un inicio.

Además, la comunicadora asegura que percibe a Karla como si estuviera enamorada nuevamente, lo cual se refleja en sus gestos. No solo se muestra muy feliz en el cumpleaños de su hijo, sino también en la cabina de radio. Según la comunicadora, esto sugiere que en los próximos días podría haber una reconciliación, a pesar de que ambos terminaron debido a la infidelidad del cantante.

“Ella en contacto como de una persona que, en ese lenguaje no verbal, se nota cuando tú tienes cierta apertura a la otra persona. Miren, cuando él apoya el brazo, hay expresiones que ellos tienen en sus movimientos que otros pueden interpretar de otra manera. A Karla la vemos demasiado feliz cuando está al costado de Domínguez, está, pero radiante de felicidad, ya la sonrisa de oreja a oreja, lo admira, lo coquetea, hace sus gestos como quinceañera enamorada”, acotó la periodista mientras pasaba las imagenes de la locutora en el cumpleaños de su hijo Valentino, así como en la radio.

Asimismo, la conductora no dudó en recordarle nuevamente el mal momento que pasó y las lágrimas que derramó al enterarse de la infidelidad de Domínguez con Isabel Acevedo. “En una amistad no hay coqueteo y en ellos sí, a Karla Tarazona ya se le olvidó por completo todo lo que pasó con Domínguez. Quizá quiere un ‘good time’ nada más, y cuando le preguntan si volvería con Domínguez, dice que no va a responder nada”, sostuvo la comunicadora.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se dan de comer en la boca

Por otro lado, Magaly Medina presentó imágenes exclusivas de la celebración del cumpleaños del hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez. En los vídeos se puede apreciar la cercanía y confianza entre la expareja, generando comentarios y críticas por parte de la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’.

“Christian Domínguez y Karla andan en unos cuchos y confianzas, pero hoy que nuestras cámaras vieron y captaron desde lejos las incidencias del cumpleaños de su hijo, pudimos darnos cuenta de que hay confiancitas, al punto que él le da de comer en la boca a ella”, comentó Medina durante su programa este 27 de marzo.

La periodista también señaló que cuando Domínguez fue invitado al programa de radio, se observaron gestos de confianza y cercanía entre ambos. “Ella le tira maíz”, agregó Medina, haciendo referencia a la actitud de Tarazona en relación con Domínguez. Magaly Medina expresó su sorpresa y criticó a la locutora radial por sus coqueteos con el padre de su hijo, a pesar de conocer su historial. “Le está echando maíz a un espécimen que ya conoce”, afirmó la conductora