Magaly Medina indignada por ver a Karla Tarazona y Christian Domínguez juntos: “Ella quiere lavarle la cara al ex”

Magaly Medina indignada por ver a Karla Tarazona y Christian Domínguez juntos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’ de este 26 de marzo, la presentadora Magaly Medina inició su programa comentando sobre la presunta reanudación de la amistad entre los conductores Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Esto surge debido a la participación conjunta de Karla y Christian en el programa de Panamericana Televisión conducido por la exmodelo, así como en el programa radial, donde se evidencia la buena química que tienen en el set, lo que ha generado diversas interpretaciones.

Es importante destacar que ambos tienen un hijo en común, lo cual añade un elemento relevante a esta situación mediática. Ante esta situación, Medina expresó su sorpresa y calificó a Tarazona como la ‘relacionista pública’ del cantante de cumbia, recordando además el engaño que sufrió por parte de Domínguez con Isabel Acevedo.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Qué les pasa a esta pareja, resulta que ahora Karla Tarazona se ha convertido en la ‘relacionista pública’ de Cristian Domínguez, es su ‘gerente de marketing’, su mano derecha. Es lo que me parece, no estoy afirmando ¿Por qué? Porque ahora no solo él pasa por su casa más a menudo, ella dice que él está haciendo el papel de padre, sino también que ahora lo entrevista en su programa, habla de él en cada momento, lo apoya. Esta mañana lo ha entrevistado en la radio y luego lo ha llevado al programa de televisión donde ella trabaja”, dijo en un inicio la conductora.

En ese sentido, la personalidad de ATV dejó entrever que esto sería una especie de renacer para el cantante de cumbia después de haber sido expuesto por sus infidelidades, con la esperanza de que pueda recuperar oportunidades laborales en la televisión nacional.

“Yo creo que lo que quiere es darle una buena lavada de cara al ex. Quiere, como dice, pasarlo por lejía, un poco de detergente, echarle bastante cloro, limpiarlo, blanquearlo, luego enjabonarlo, talquearlo y otra vez ponerlo, a ver si de tanto talco lo acepta en la tele o en algún lado”, agregó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina a Karla Tarazona: “No se acuerda que le puso los cachos con la Chabelita”

Por otro lado, Magaly Medina señaló que Karla Tarazona evitó hablar en su programa sobre las infidelidades de Christian Domínguez y dar su opinión al respecto, a pesar de lo que su expareja le hizo en el pasado. Como se recuerda, la conductora reveló que tuvo un mal embarazo debido a las acciones del cantante de cumbia, al ser desleal.

Asimismo, la comunicadora le recordó a la exmodelo los episodios de infidelidad que ocurrieron en su relación anterior con Chabelita.

“Porque, como se puede notar, ella no quiso hablar en su programa ni opinar sobre el tema después de todo lo que él le hizo. Karla ya no se acuerda de cuando le pusieron los cachos con la Chabelita, luego a Chabelita le fue infiel con Pamela Franco, y ahora que no está con Pamela, son pinkis”, agregó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Karla Tarazona y Christian Domínguez se sinceran sobre su relación

En una reciente entrevista en Radio Panamericana, la expareja conformada por Karla Tarazona y Christian Domínguez abordó temas relacionados con su relación sentimental, luego de haber sido captados en situaciones comprometedoras y de demostrar una mejor comunicación entre ambos.

“Nosotros nos llevamos súper bien como papás y yo siempre lo he dicho”, mencionó Karla. “Nosotros estamos enfocados en nuestros hijos, y la verdad es que no estamos pensando en volver a ser pareja en este momento. Siempre hemos sido amigos (...) no podemos llevarnos tan mal cuando cada uno está en una relación diferente. Puedo no ser el mejor compañero sentimental, pero como padre trato de ser el mejor”, explicó Christian.

Por otro lado, la exmodelo también comentó sobre la posibilidad de trabajar con Domínguez en un mismo programa, afirmando que no tiene problemas en colaborar juntos por el bienestar de su hijo. “No soy quien para cerrarle las puertas a nadie. El trabajo es trabajo; además, somos padres de un hijo y siempre buscaré su beneficio. ¿Cómo podría negarle la oportunidad? Siempre he respetado el trabajo de las personas”, concluyó Karla en una entrevista para un medio local.