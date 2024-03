‘Tomate’ Barraza da detalles de la módica fiesta que le hizo a su hija con Vanessa López: “La piñata me costó 12 soles”

‘Tomate’ Barraza da detalles de las módicas fiestas que le hizo a sus hijas |Panamericana

Carlos ‘Tomate’ Barraza es uno de los cantantes más conocidos de la farándula peruana, aunque su carrera no está en su pico más alto, sus escándalos siempre han llamado la atención y esa es la razón por la que en más de una ocasión ha sido protagonista de alguna portada de espectáculos.

Recientemente, el sobrino de Miguel Barraza, estuvo en el ojo público por la modesta fiesta que le celebró a su menor hija, Cayetana, a comparación de la celebración que le realizó Vanessa López. Y es que la influencer tiró la casa por la ventana con un evento que tuvo temática de Barbie con un carro de la muñeca, decoración gigante, juegos inflables y más.

Por su parte, el músico solo decidió reunir a su familia y algunos amigos cercanos en su casa con un show infantil de las princesas. Además, uno de los detalles que llamó la atención para el programa ‘Magaly TV La Firme’ fue la piñata que adquirió Barraza, la misma que era sumamente humilde y que no pasó desapercibida.

Magaly Medina cuestionó a 'Tomate' Barraza por la humilde fiesta que organizó para su hija. Captura/ATV

Al respecto, Medina Vela emitió su opinión y lamentó que haya una diferencia tan grande. Sobre todo, que los padres no hayan llegado a un consenso para compartir con la pequeña. “Vanessa hizo una fiesta tipo Barbie, y miren el otro lado... con su piñata que venden en el mercado central, donde lógicamente va gente que no tienen muchos recursos. Hizo una fiesta con su tortita, con sus globitos afuera, pero miren el despliegue que hizo Vanessa. Ella dice que su novio le puso la mayor cantidad de plata en efectivo y el resto fue canje, si le creemos porque se nota que se gastó su plata”, comentó la conductora el lunes 11 de marzo.

‘Tomate’ Barraza explica por qué sus fiestas son austeras

El cantante se presentó en el programa ‘Todo se filtra’ de Panamericana Televisión. Allí fue consultado sobre este tema y desde el inicio destacó que siempre dará lo mejor por sus hijas. “Amo tanto a mis hijas que siempre les voy a dar lo mejor”, comentó.

Por otro lado, comentó que las cosas materiales no son sinónimo de amor para la familia, pues lo importante es la presencia de los padres, pese a que puedan estar separados. “El amor hacia los hijos no se mide por un iPhone, no se mide por un reloj, no se mide por nada material, porque hay muchos padres que son ausentes, que solo depositan, que no están presentes, o hacen una cosa, o hacen otra cosa o ninguna”, agregó.

Cuando se refirió al bajo costo de la piñata que adquirió para su hija menor, dejó en claro que es una tradición que tiene desde los primeros años de su hija mayor, Gaela. Confesó que desde siempre obtiene las piñatas en la misma tienda y eso no iba a cambiar.

'Tomate' Barraza.

“La piñata costó S/12.5 en Magdalena, Todos los años la compro en Magdalena desde que Gaela estaba en la guardería, compramos 5 piñatas”, comentó bastante efusivo.

Finalmente, recalcó que no le importa lo que digan los demás, pues tiene en claro que su hija Emiliana disfrutó de ambas celebraciones, lejos de darse cuenta de cuánto pudo costar cada una, lo importante era que estuviera feliz con sus seres queridos.

“Tú ves a Emiliana en las dos fiestas, se ríe, es feliz, en una fiesta con su mamá y en la otra con su papá. En una fiesta está con la familia paterna y en la otra fiesta con la familia materna y normal. A mí me gusta celebrar en mi casa, mi fiesta y de toda mi familia, todas las cosas se hacen en mi casa y normal”, finalizó.