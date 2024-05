Edison Flores olvidó la fecha de su matrimonio con Ana Siucho y ella reacciona: “¿No sabe cuándo se casó?”

El futbolista se puso nervioso y no supo que responder sobre su matrimonio con la doctora. | Instagram

Jefferson Farfán ha ganado gran popularidad con su podcast Enfocados. El exjugador de fútbol ha encontrado en la conversación junto a Roberto Guizasola, la dupla para mostrar a su público más allá de muchas de las figuras nacionales. Por su programa han pasado amigos como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Cuto Guadalupe y hasta Juan Manuel Vargas, por lo que la sintonía nunca falla.

Esta vez, el popular ‘Foquita’ mostró el adelanto del programa que saldrá el próximo domingo 5 de mayo, en el que el invitado es Edison Flores. En la charla que, muchas veces, es sobre fútbol y su carrera profesional, sorprendió al referirse a su matrimonio, pero no todo salió como lo esperaba.

Y es que mientras el ‘Orejas’ contaba parte de su paso al equipo Monarcas Morelia de México, trató de dar una referencia de las fechas con su matrimonio, pero terminó enredándose más. “Me caso y al día siguiente yo tenía que ir a Morelia de nuevo porque ya empezaba la temporada(...) Yo me casé un 23, no, un 22 creo”″, dijo el futbolista, mientras le temblaba la voz y continuaba indeciso.

Edison Flores olvidó la fecha de su matrimonio con Ana Siucho y ella reaccionó.

Ante ello, Jefferson Farfán no perdió la oportunidad de jugarle una broma y hasta pidió a su equipo de producción que borren esa parte del clip con el fin de evitarle problemas. “Ahora llegas a tu casa y te van a botar, corta esa vaina, corta”, expresó la expareja de Melissa Klug entre risas. Cabe señalar que la fecha de boda de Edison Flores y Ana Siucho fue el 19 de diciembre del 2019, fecha en la que el futbolista y su ahora esposa disfrutaron de una inmensa y elegante recepción en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Ana Siucho ante la respuesta de su esposo?

Cómo era de esperarse, la esposa de Edison Flores no se quedó de brazos cruzados y se pronunció en sus redes sociales. Ana Siucho compartió el video promocional del podcast de Jefferson Farfán y no dudó en hacer un reclamo público al padre de sus hijos.

“Ahhh, ¿no sabe cuándo se casó? Gracias, vecino Jefferson Farfán”, comentó la doctora en sus historias de Instagram.

Cabe precisar que la pareja se ha mostrado sólida y no está envuelta en escándalos, como usualmente los futbolistas están envueltos, por lo que para muchos son un ejemplo de amor y lealtad.

¿Cómo empezó el romance de Ana Siucho y Edison Flores?

El inicio del romance entre Edison Flores y Ana Siucho se remonta a una reunión organizada por un compañero de Universitario de Deportes, equipo en el cual Flores jugaba. A la edad de 20 años, Flores quedó encantado con Siucho, a quien desde ese momento consideró el amor de su vida.

Flores, conocido cariñosamente como ‘Orejitas’, reveló que su propuesta inicial de formalizar la relación no fue aceptada por Siucho. La principal razón fue la amistad de Flores con el hermano de Ana, lo cual, según ella, complicaría las cosas. “Ya sentía que era el momento para decirle. Le dije que quería estar con ella, pero me dijo que no, que sería difícil porque era amigo de mi hermano”, explicó Flores.

Edison Flores y Ana Siucho se casaron en Surco. foto: Instagram.

El deseo de convertirse en padres se convirtió en la siguiente etapa de su relación, aunque no fue un camino fácil. Tras varios intentos fallidos de concebir, la preocupación comenzó a crecer en la pareja, particularmente en Flores, quien empezó a pensar que él podría ser la causa de los problemas de fertilidad.

Flores compartió cómo estas dificultades los afectaron emocionalmente, especialmente a él, al sentir la presión y preocupación de no poder cumplir con el anhelo de tener un hijo. Finalmente, describió este periodo de sus vidas como especialmente desafiante, subrayando la ansiedad y las emociones involucradas en su búsqueda de formar una familia.