Raúl Ruidíaz se proyecta al futuro dejando una puerta abierta al retiro: “Me quedan cuatro años más”

Raúl Ruidíaz defiende la camiseta de Seattle Sounders desde el 2018. - Crédito: AFP

Aunque Raúl Ruidíaz ha encontrado una especie de resurrección en su séptima temporada ininterrumpida en Seattle Sounders al concretar seis goles en el curso 2024, siendo la mitad de ellos de gran factura, en su cabeza ronda la idea de un próximo retiro.

Aparentemente, el fútbol está acabando para el ‘9′ de Perú a pesar que aún mantiene mucha pólvora en sus botines, así lo ha reconocido en un contacto reciente con la website oficial de la MLS. Sabe que no le queda mucho tiempo en actividad, por lo que no puede pensar en retos mayúsculos.

Raúl Ruidíaz es el goleador histórico de Seattle Sounders con 84 goles. - Crédito: AP

“En este momento, pensar en el largo plazo me produce un poco de melancolía”, ha admitido Ruidíaz teniendo en cuenta que su paso por el deporte que ama se está viendo reducido. “Mi sueño ahora mismo es poder retirarme a los 38 años, entonces decimos que me quedan cuatro años más”, sumó.

Más allá de esa situación, Raúl prefiere mentalizarse en el ahora sin descuidar ningún frente en el club donde es una leyenda total: “Pero no estoy pensando en lo que va a pasar el año que viene. Estoy pensando en el presente y en lo que tengo garantizado, que es este año con los Sounders”.

Ruidíaz anotó un golazo de enorme factura con Seattle Sounders. | VIDEO: MLS

Desoye las críticas en Perú y Estados Unidos

A Ruidíaz no se le hace extraño convivir con las descalificaciones. Ese camino lo ha transcurrido desde que era una joven promesa en Perú. Lo que sí es cierto, y ha admitido en la reciente entrevista, es que a partir de esos cuestionamientos duros decidió marcar su espacio con la prensa. Y al día de hoy mantiene ese cerco.

Todo comenzó nada más al debutar con Universitario de Deportes hace más de una década. “Empezaron a matarme al día siguiente, y a partir de entonces adopté la postura de decir: ‘No voy a prestar atención a eso. Voy a apartarme de eso porque no me interesa. No creo que sea importante’”, acotó el delantero peruano.

A raíz de su irregular campaña sumada a la bajísima cuota goleadora del año pasado, los periodistas norteamericanos también comenzaron a criticar su desempeño y edad. Lejos de inquietarse, Raúl aplicó el mismo ejercicio hecho en Perú: mirar hacia un costado sin inmutarse, pues sólo quiere centrarse en su trabajo en Lumen Field.

Raúl Ruidíaz es un mito en Seattle Sounders. - Crédito: AP

Se acerca el final

El buen expediente de la ‘Pulga’, a lo largo de los años, da pie a que contemple el fin de su ciclo con los ‘Rave Green’. Aunque no hay una certeza como tal, es muy probable que esta sea su última etapa salvo un giro radical de última hora.

“Ahora es un año más. Estoy muy concentrado y sigo pensando que es mi último año aquí, pero lo voy a disfrutar de una manera diferente. Tenemos un nuevo centro de formación, que sinceramente te motiva de una manera diferente”, comentó.

Y agregó: “Estoy muy concentrado, haciendo un gran esfuerzo y sé que este año voy a cerrar increíblemente. Realmente creo en eso. A finales de año ya veremos”.