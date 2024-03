Esposo de Digna Calle se enfrenta a Rafael López Aliaga por proyectos sin expediente técnico: “¿A qué estamos jugando?”

El regidor Aron Espinoza, esposo de Digna Calle, se enfrentó al alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, durante una sesión ordinaria de la entidad. Mientras cuestionaba las decisiones adoptadas durante su gestión, el líder de Renovación Popular exigió que se retracte de una frase en particular.

“En el mes de diciembre se emitieron los primeros 1.200 millones de bonos, de los cuales se aprobó transferir 735 millones. En el debate se dijo que todos contaban con expediente técnico. Es decir, que una vez transferidos los fondos, las unidades ejecutoras tenían la capacidad de convocar a proceso de licitación y dentro de los 120 días empezar con las obras. Yo conversé con la presidenta de Omaped y ella me aseguró que tenía todos esos proyectos. De los cuales 13 que suman 450 millones no tienen expediente técnico, quiere decir que en los próximos 120 días todavía no se va a iniciar con estas obras. ¿A qué estamos jugando? ¿A endeudar a la Municipalidad?”, expresó.

Visiblemente molesto, el burgomaestre intervino y le pidió “cuidar sus palabras”. “Acá no estamos jugando a nada. Retire su palabra”, declaró.

Regidor cuestionó decisiones adoptadas durante la gestión de Rafael López Aliaga.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

En respuesta, el regidor que, junto a la congresista de Podemos Perú solicitó licencia para viajar a Estados Unidos, sostuvo que lo único que pedía es responsabilidad y ser consecuentes.

“Cuando usted toma la palabra dice que las gestiones pasadas han dejado endeudada la municipalidad. Nosotros estamos emitiendo bonos con un periodo de gracia de 5 años, quiere decir que los próximos alcaldes comenzaran a pagar esas obras cuando no sabemos si mañana las archas habrán incrementado o no”, finalizó.

¿Quién es Aron Espinoza?

El extinto programa periodístico Al Estilo Juliana reveló las ausencias del funcionario municipal al encontrarse en Estado Unidos junto a la parlamentaria Digna Calle, cuestionada por pasar más de seis meses fuera del país. Es precisamente el 17 y 24 de marzo de este año que no se hizo presente en el municipio por contar “con licencia”, tal y como lo anunció el relator en ese momento. Hasta el 10 de marzo de 2023, se conoció que realizó al menos nueve pedidos de licencia.

Al respecto, indicó que sus funciones no son de tiempo completo y que no cobra una remuneración fija, porque renunció a las dietas. “Ese ya es un tema personal, no es un tema que involucre mi función como regidor. [...] Nosotros recibimos una dieta por cada vez que asistimos ¿no? Esa dieta en mi caso no cobro, yo cobro un sol nada más y cumplo con mi función”, señaló.

Esposo de Digna Calle también solicitó licencia como regidor en la Municipalidad de Lima

En un oficio presentado el 10 de marzo de 2023 se solicita aprobar la “licencia” del regidor metropolitano. A su vez, se precisa que es “apoderado de la empresa Dafi and Company LLC” en el país americano.

“¡Viaje, pues señor! Viaje a Estados Unidos y ahí le doy la entrevista. Es más, yo le compro el pasaje si gusta, lo traigo acá y lo hago pasear por los negocios que tengo para que vea que es legal”, responde el regidor al periodista.

“Pinten sus fachadas”

A sus cuestionadas declaraciones se le suman las palabras que expresó ante una de las zonas más pobres de Independencia. Durante una actividad oficial, invocó a los que viven en el lugar que pinten las fachadas de sus casas para “vivir en lugares bonitos” y “recuperar la autoestima”.

“Un favor les pido: pinten sus fachadas, pues, es lo mínimo [...] Tenemos que recuperar la autoestima del peruano, tenemos que vivir en lugares bonitos. Hay que pintar todo, no importa que no esté finalizado el acabado, pero eso cambia la vida, el optimismo, la forma de enfrentar el día [y] la actitud, lo cual es importante”, instó a los residentes de la segunda etapa de Bellavista.