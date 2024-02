Rutas de Lima contradice a la MML: “Deploramos las falsas acusaciones y distorsión de la verdad”

Rutas de Lima respondió a MML a través de un comunicado. | Infobae Perú / Defensoría

Continúan enfrentados. Luego de que la Municipalidad de Lima tomara distancia de la vía alterna propuesta por ellos, argumentando que fue presentada por una “exfuncionara corrupta e infiltrada de Odebrecht”, Rutas de Lima emitió un comunicado en el que acusó a la institución de “distorsionar la verdad”.

En la misiva, la concesionaria enfatizó que la trabajadora que consultó por la “viabilidad técnica y contractual de la nueva ruta alterna identificada por la MML” fue designada por el actual burgomaestre, Rafael López Aliaga, y que actualmente labora en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP).

“La carta no fue enviada por un exfuncionario sino por la Sra. Liz Belissa Jorg Lizano Gálvez, […] quien, además, informó oralmente el pasado 4 de diciembre y 24 de enero ante el Tribunal Constitucional de manera conjunta con el alcalde López Aliaga”, se lee.

De acuerdo con Rutas de Lima, la comuna de la capital sería la encargada de construir lo necesario para la nueva vía alternativa - crédito composición Infobae / Andina / RPP

En ese sentido, expresaron su rechazo a las “falsas acusaciones del alcalde de Lima y las maneras con las cuales busca distorsionar la verdad, ahora tratando de desconocer sus propias propuestas, evidenciando su falta de interés en buscar posibles soluciones a la problemática de la población de Puente Piedra”.

“Nuevamente, queda claro que el alcalde no busca soluciones, y que más bien su principal interés es apoderarse indebidamente del proyecto de Rutas de Lima, tal y como él mismo lo reconoció en su intervención durante la audiencia del Tribunal Constitucional al señalar que solicitaban que la Concesión vuelva a la administración de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE)”, mencionaron.

Asimismo, invocaron a la autoridad municipal “a cesar en su campaña de hostigamiento y acusaciones falsas en contra de Rutas de Lima”.

Respuesta de la concesionaria al comunicado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. | Rutas de Lima

¿Qué dijo la Municipalidad Metropolitana de Lima?

En la víspera, el municipio desconoció la propuesta enviada desde la institución e indicó que encontraron al “inicio del año 2023 a muchos gerentes y funcionarios infiltrados por la organización criminal Odebrecht” al interior, los cuales fueron separados.

“Los corruptos exfuncionarios que se han prestado a producir informes falsos, vinculados a la corrupción, han sido despedidos de la Municipalidad de Lima”, enfatizaron.

Además, mencionaron que, de acuerdo a estudios realizados por la comuna y la Defensoría del Pueblo, “es imposible realizar cualquier ruta alterna a la vía concesionada a Rutas de Lima”.

Comunicado del municipio liderado por Rafael López Aliaga. | MML

¿Cuál es la ruta en mención?

Aunque el excandidato presidencial por Renovación Popular aseguró que era imposible establecer una vía alterna debido a la geografía y contrato de Rutas de Lima, presentó una propuesta la cual fue aprobada por la concesionaria.

Este nuevo camino empezaría en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para seguir por las avenidas Túpac Amaru, Metropolitana, Chillón Trapiche, Industrial y Copacabana. Sin embargo, se tendría que edificar un puente para cruzar el río Chillón.

Al respecto, el gerente legal de la empresa, Ives Becerra, mencionó en entrevista con RPP que el trazo es factible y que la construcción, habilitación y el mejoramiento de esta vía debería estar a cargo de la comuna.

Rutas de Lima a favor de la propuesta de la Municipalidad de Lima para construir la ruta alterna - crédito RPP

MML denuncia a accionistas mayoritarios

Rafael López Aliaga anunció que su administración demandó en Estados Unidos al fondo canadiense Brookfield, principal accionista de la concesionaria Rutas de Lima, con el fin de defender los intereses de la ciudad de Lima.

“Brookling compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, dijo.

“Al explicar el caso en EE.UU., la respuesta fue afirmativa. Después de dos meses, la respuesta fue: Municipalidad de Lima, sí hay caso. Eso no es normal [...] Lo que es fuera de Perú es más grave. Odebrecht pagó al Gobierno americano 3.500 millones de dólares de reparación por su delito, ojo, es hasta ahí donde puedo explicar”, continuó.