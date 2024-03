“Les quiebran la moral”: Comandante general de la PNP pidió reconocer trabajo de la policía y no ver todo lo malo

Comandante General PNP pide a la prensa que no se afecte la moral de la institución. Canal N

El vaso medio lleno. El coronel general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, defendió las recientes declaraciones del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Víctor Torres, sobre la importancia de difundir el lado positivo acerca del accionar de sus subordinados.

Como se recuerda, en la víspera, el ministro confrontó a los reporteros que cubrían una de sus conferencias sobre los avances del estado de emergencia en Trujillo y Pataz, provincias de La Libertad, para pedirles que “publiquen cosas buenas” de los agentes policiales.

“Les pido a ustedes que también publiquen cosas buenas. Podemos apreciar que publican cosas negativas, que las hay y debemos disminuirlas, pero acerca del trabajo contundente que venimos trabajando, muy poco dicen. Les pido que sean específicos y den a conocer a la ciudadanía las buenas acciones”, señaló.

“En Colombia y México, el índice de criminalidad quizás es más elevado que en Perú; sin embargo, los medios de acá hacen ver lo contrario. En ese sentido, pido su colaboración a efectos de que contribuyan a otorgar paz y tranquilidad a los ciudadanos”, agregó.

Víctor Torres, titular del Ministerio del Interior (Mininter)

Precisamente, en esa línea se encuentra Zanabria Angulo, quien exhortó a los medios de comunicación, y a la ciudadanía en general, a “no ver todo lo malo” de la PNP, de lo contrario, van a quebrar la moral de los policías.

“El señor ministro se ha referido a que hay que reconocer e incentivar a la Policía y no ver todo lo malo. Porque si los vamos a golpear con todo lo malo y todo lo malo, le estamos quebrando la moral a los verdaderos defensores de la sociedad contra el delito, con todos los problemas que podemos tener”, declaró durante la clausura de los talleres de verano realizados por la PNP en Chorrillos.

“La percepción de inseguridad no se mide por los medios [...] el ministro del Interior ha señalado que, por ejemplo, hay programas preventivos y que nosotros diariamente incautamos un promedio de 20 armas de todo tipo, nuestro personal cae en enfrentamientos y entonces si el esfuerzo que pone cada policía en la calle no es reconocido, cómo le incentivamos la moral para que siga trabajando y no perdamos la lucha contra el delito”, acotó.

Vícto Zanabria, nuevo comandante general de la PNP. (Foto: Andina)

Denuncias sí, casos no

De acuerdo a la explicación del comandante general de la PNP, en los últimos meses no se ha registrado un aumento de casos de extorsión; en su lugar, las estadísticas arrojan que solo se multiplicaron las denuncias.

“Se han incrementado las denuncias, pero no se han aumentado los hechos. Es que la ciudadanía, a raíz del programa ‘Gota a gota’ comenzó a denunciar. Esto nos ha permitido capturar a 49 bandas extorsionadoras en lo que va del año”, indicó.

En cuanto a las constantes críticas que reciben las declaratorias de estado de emergencia en varias zonas del país, la autoridad remarcó que se está teniendo una mala percepción de las acciones que adopta el gobierno.

“Es una medida que políticamente adopta el Estado para restringir derechos y permitir las actividades que la policía va a realizar [...] lamentablemente, a veces, algunas autoridades locales se apartan de ese camino y quieren que solamente la policía opere. Si no operamos en conjunto con las autoridades, no vamos a ser efectivos en la lucha contra el delito”, dijo.

“Estamos viviendo una migración altamente violentas con actividades que se hacen en Perú y todo Sudamérica, por eso es que estamos coordinando con nuestros pares para que esta migración momentánea que hace secuestros de paso entre los países colindantes nos genere actividad y después van a otros países de regreso”, aseveró.