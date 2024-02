Magaly Medina cree que Pamela Franco sí fue racista con Christian Cueva: “Los cholos son los que más cholean”

Magaly Medina cree que Pamela Franco sí fue racista con Christian Cueva | Magaly TV La Firme. ATV

Este último martes, Magaly Medina se refirió a las declaraciones que Pamela Franco dio en el programa ‘Mande Quien Mande’, donde negó de manera contundente haber calificado a Christian Cueva como “asqueroso, enano y cholo”. La periodista de espectáculos no creó en su versión y señaló que es bastante probable que la expareja de Christian Domínguez sí haya soltado expresiones racistas contra el futbolista.

Entre risas, Magaly Medina inició su discurso imitando a Pamela Franco, quien se rumorea estaba a punto de perdonar a Christian Domínguez hasta que se enteró que fue su expareja quien la delató. “El sujeto que duerme bajo mi mismo techo, yo soy provinciana, esas no son mis palabras, soy serrana”, manifestó la conductora de TV, repitiendo las declaraciones de la cumbiambera.

“Eso ha dicho tu marido (Domínguez), que así te expresaste (sobre Cueva): asqueroso, enano y cholo. Yo sí creo que te expresaste así. Dices que eres serrana, pero los serranos a veces, los cholos, nos olvidamos que somos cholos… y son los que más cholean”, complementó la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, este martes 27 de febrero.

Magaly Medina cuestionó a Pamela Franco por asegurar que jamás discriminó a Cueva | Captura/ATV

Magaly Medina admitió que en alguna oportunidad ella también ha lanzado frases despectivas. “Yo a veces choleo, a mí misma me choleo. Siempre digo que soy chola, pues. Antes que me cholee el resto, me choleo yo. Chola, provinciana y huachana. Eso de decir: ‘El cholo este…’, no sé, de repente se me ha salido alguna vez en mi vida”, sostuvo la ‘Urraca’.

Fastidiada con el silencio de Pamela Franco

Magaly Medina se mostró decepcionada de Pamela Franco por no querer referirse a la nueva traición de Christian Domínguez, quien le confesó en secreto a Pamela López que su expareja había sido amante de Christian Cueva en el 2018. En su lugar, la cantante de cumbia se mostró bastante pasiva frente a cámaras.

“¿Por qué no hablabas así cuando salía con Christian Cueva, que estaba en una relación y con la mujer embarazada? Ahí sí debió hablar y decir que no te metes con hombres casados. ¿Hace días no te estabas quejando que no te dejaban presentarse en Trujillo?’. Ahora, de pronto, ‘no entiendo, no sé, él tiene que hablar’. No te creo esa actitud de santa paloma”, mencionó la figura de ATV.

Pamela Franco no quiso entrar en detalles sonbre la nueva conquista de Christian Domínguez.

¿Qué dijo Pamela Franco en ‘Mande Quien Mande’?

En los primeros minutos de ‘Mande Quien Mande’, la cantante de cumbia aseguró sentirse afectada y cansada mentalmente por la nueva traición de Christian Domínguez. “Pensé que esta historia de hace más de 5 años, con todo lo que dije (en la entrevista), iba a terminar, pero continúa. Ya no sé qué pensar. Me siento sinceramente confundida y mal, porque esto ataca a mi parte privada, porque quiera o no, involucra al papá de mi hija”, indicó.

Acto seguido, la exintegrante de Puro Sentimiento rechazó haberse referido a Christian Cueva con expresiones despectivas.

“Muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad”, precisó Pamela Franco.