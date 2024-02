Pamela Franco le hace fuerte advertencia a Christian Domínguez por delatarla con Pamela López

Pamela Franco hace advertencia a Christian Domínguez por delatarla. | Mande Quien Mande. América TV

Pamela Franco decidió hacer público su sentir luego de revelarse el intercambio de información que dio Christian Domínguez, sobre un antiguo romance entre ella y Christian Cueva. El lunes 26 de febrero, Magaly Medina reveló que el cumbiambero fue el confidente de Pamela López, aún esposa del futbolista.

En una reciente entrevista con María Pía Copello en el programa ‘Mande Quien Mande’, la intérprete expresó sentirse afectada y cansada por esta situación que remonta a hechos de hace más de cinco años.

A pesar de que Domínguez no ha emitido comentarios al respecto, Franco hizo uso de su voz para expresar su descontento y confusión ante los hechos.

Pamela Franco le reclama a Christian Domínguez por ser el ‘soplón’ de su romance con Christian Cueva. | captura/América TV

Según sus declaraciones, busca ahora mantener distancia de la controversia y enfatizar que cualquier declaración al respecto debería venir del líder de La Gran Orquesta Internacional.

La advertencia de Pamela Franco a Christian Domínguez

La cantante resaltó su intención de continuar enfocada en su carrera artística y proyectos como el de ‘Consume Perú', a pesar de las complejidades personales que enfrenta actualmente.

“Con él, encuentro las mismas respuestas. Me gustaría ver qué es lo que dice, porque me imagino que no se quedará callado y ya tendrá su versión. Ahora no deseo hablar, por una paz emocional y la tranquilidad de mi hija. Ahora, lo mejor es mantenernos al margen hasta ver a qué punto se llega con todo esto, por parte de él”, dijo sobre su intención de dar detalles del tema.

Pamela Franco compartió poderoso mensaje en sus redes sociales.

Aseguró que no desea armar otro escándalo, sin embargo, advirtió al padre de su hija de no quedarse callada y romperá su silencio en algún momento. “Él siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada”, expresó.

“Si bien es cierto, María Pía, dije y admití lo que tenía que hacer. Lo dije de corazón. Ahí es donde terminaba toda esta historia, y ahora por donde se está yendo se desliga totalmente de mí”, agregó.

¿Pamela Franco fue racista con Christian Cueva?

Pamela López sostuvo en ‘Magaly TV La Firme’ que fue Christian Domínguez, cantante y expareja de Pamela Franco, quien le informó sobre el romance clandestino de esta última con Christian Cueva.

Según la madre de los hijos del futbolista, durante una conversación con el cumbiambero se le revelaron supuestas declaraciones despectivas de la cantante hacia el deportista en un contexto específico.

Pamela Franco niega haber sido racista con Christian Cueva | Mande Quien Mande. América TV

“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a ella a la discoteca y él se quedó dormido afuera en el carro, y ella cantó una hora, cuando ella salió le dijo a su esposo: ‘imagínate quién ha venido a verme, pero se refería con apodos despectivos como ese asqueroso, ese enano, ese cholo’”, mencionó.

Sin embargo, Franco negó estas alegaciones en su aparición en el programa ‘Mande quien mande’, argumentando que nunca se expresaría de manera despectiva y discriminativa hacia nadie, desmintiendo también las acusaciones de haber tratado mal a Cueva.

La intérprete pidió clarificación sobre estos señalamientos insistiendo en su inocencia y en la falsedad de dichas afirmaciones.

Pamela Franco niega haberse referido a Christian Cueva de manera despectiva. (Foto: Captura de América)

“Muchas personas no me conocen, solo el público que ve a través de las pantallas. Sin embargo, las personas que me conocen saben que yo jamás he utilizado esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces bien plantadas”, resaltó.

“Jamás me expresaría así de una persona, por más que me haya hecho daño, esas no son mis palabras y quiero que eso quede bien en claro, espero que ese punto, la persona lo toque y sea sincera, porque eso no es verdad”, agregó en su discurso.