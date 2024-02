‘Estás en todas’ estrenó sin Yaco Eskenazi. La mañana del sábado 3 de febrero empezó la nueva temporada del magazine sabatino de América TV y el gran ausente fue Yaco Eskenazi, quien no apareció en el primer programa.

Debido a las constantes preguntas de sus seguidores en redes sociales, Natalie Vértiz y Jaime ‘Choca’ Mandros, los actuales presentadores dedicaron unos minutos a explicar por qué ya no los acompaña el chico reality.

Choca Mandros comentó que Yaco estaría comprometido en otros proyectos laborales. “Quiero agradecer públicamente por la amistad y acompañarnos en el 2023. Obviamente en esta temporada no ha arrancado con nosotros y ¿por qué Natalie?, es porque en realidad Yaco es cotizadísimo el señor”, dijo.

Por su lado, la esposa del actor aseveró la respuesta de Choca y señaló que Yaco estaría iniciando nuevos planes en su carrera como presentador de TV y actor. Pero no reveló específicamente, cuáles serían sus nuevos compromisos laborales.

“Él tiene muchos nuevos proyectos que muy pronto se irán enterando y desde acá le mandamos un abrazo, te amo mi amor, nos harás falta, pero estamos seguro de que con lo que hagas te irá increíble”, indicó.

Natalie Vértiz explica los motivos por los que Yaco Eskenazi ya no aparece en 'Estás en Todas'.

Natalie Vértiz reveló por qué no publica fotos con su suegra

Durante una entrevista en el podcast de YouTube ‘La Linares’, Natalie Vértiz reveló detalles acerca de la convivencia con los parientes de su esposo Yaco Eskenazi, enfatizando el vínculo fuerte que se ha forjado con el tiempo, pese a los roces que aparecieron en un principio.

Natalie describió la relación con su familia política como un proceso de conocimiento mutuo que ha llevado a una integración familiar sólida. Destacó la pasión y la unidad del clan de Eskenazi, a los que consideró “territoriales”.

“Yo creo que es un cariño mutuo, o sea es un cariño, un respeto. Hay una admiración también porque es una familia que siempre ha estado unida y que también ha pasado un montón de cosas de cuando Yaco y su hermana eran más chiquitos. En verdad, toda la familia son bien pasionales, bien territoriales”, comentó.

La modelo también fue sincera sobre los desafíos iniciales que enfrentó al integrarse en la familia de Yaco. Admitió que al inicio hubo “roces” que con el tiempo ha encontrado un equilibrio y entendimiento mutuo.

“Yo creo que con mi familia política hemos llegado a realmente conocernos porque al inicio es como que te puede fastidiar algo o viceversa, pero creo que cuando uno conoce a la persona y entiende cuáles son los límites de cada persona no hay por qué molestarse de nada”, compartió.

La modelo peruana Natalie Vértiz ha aclarado las razones por las cuales no suele compartir imágenes junto a su suegra y su cuñada en redes sociales. La exchica reality afirmó que su conexión con la familia política es “bastante respetuosa y buena”, y resalta que siempre les ha dado la bienvenida a su casa.

La decisión de no publicar fotos se debe en parte a que comparte más tiempo con su propia familia, con quienes tiene una relación más cercana y con mayor presencia en redes sociales.

“No subo cosas con mi suegra o con mi cuñada, pero es por respeto. Y también, como yo paro casi siempre con mi familia, por default, no se pueden comparar con las cosas que puedo subir con mi familia a que cuando estoy en una reunión con mi familia política (...) siempre les digo mi casa es tu casa, pueden venir cuando quieran, pero claramente paro siempre con mi familia”, comentó.

Natalie Vértiz habla de la relación con la mamá y la hermana de Yaco Eskenazi. | Composición Infobae / Instagram / La Linares

Natalie Vértiz se siente decepcionada de Christian Domínguez

Y en el reciente programa de ‘Estás en Todas’ se mostró las primeras imágenes del encuentro entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez. Como se recuerda, el cantante de cumbia hablará por primera vez acerca el ampay que protagonizó junto a Mary Moncada y donde le es infiel a su pareja Pamela Franco.

Los conductores Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros aseguraron que las preguntas serán actualizados acerca de todo lo está pasando en la vida personal del líder la Gran Orquesta Internacional y su futuro en dicho programa.

Sin embargo, en un momento, Natalie confesó sentirse decepcionada de Christian Domínguez por todo lo que le ha hecho a su pareja Pamela Franco.

“Una que lo conoce a él y Pamela, realmente no tengo palabras, me siento decepcionada, confundida y no entiendo muy bien lo qué pasó con Christian Domínguez”, expresó.