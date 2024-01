Natalie Vértiz hace mea culpa acerca de sobreexposición de sus hijos: “Uno no piensa las cosas, pero creces”. (Video: La Linares).

La modelo y ex Miss Perú, Natalie Vértiz, fue la invitada del programa en Youtube de Verónica Linares. La esposa de Yaco Eskenazi contó en “La Linares” que, cuando se convirtió en madre, sobreexponía mucho a sus hijos, pero decidió ya no hacerlo, ya que sus pequeños no son personajes públicos. Recordemos que su matrimonio y el nacimiento de su primer hijo fue televisado.

La conductora de “Estás en Todas” hizo un mea culpa acerca de las decisiones que tomó en el pasado, pero señaló que era muy joven y que no pensaba tanto las cosas. Sin embargo, reconoció que el tiempo pasa y con ello ahora piensa de una forma diferente.

“He decidido no sobreexponer a mis hijos, que en algún momento sí lo hice, pero también tenía 22 años. Uno no piensa tanto las cosas en ese entonces, pero vas creciendo y vas adquiriendo más información o con experiencias propias de la vida”, confesó la modelo.

Vértiz explicó que sus decisiones sobre mostrar a sus hijos en sus redes sociales ha cambiado, pero eso no significa que juzgue a los artistas que han tomado esa decisión, ya que cada uno es libre de poner sus reglas y límites con respecto a sus hijos y a su familia.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son de las parejas más sólidas de la farándula peruana.

“No juzgo a las personas que ponen a sus hijos en redes sociales, pero me siento super tranquila desde que tomé la decisión de no sobreexponerlos porque, finalmente, ellos son dos personas que son muy chiquitos y no saben si realmente quieren estar en este ambiente”, comentó Natalie Vértiz.

Natalie Vértiz confiesa cómo es con sus hijos

La modelo reveló que suele ser muy estricta con sus hijos en cuanto a la disciplina, pero también es muy amorosa y le encanta compartir cada momento y experiencias que viven sus pequeños. Sin embargo, también señaló que es consciente que muchas veces ha querido tener todo controlado. Por ello, ha decidido que este año todo sea un poco más calmado.

“Tengo que tener todo controlado”, confesó Vértiz. Frente a ello, Verónica Linares recordó que, en más de una ocasión, cuando han estado juntas en alguna reunión veía que la modelo o llegaba tarde o se iba temprano porque tenía que acostar a sus hijos, de todas maneras.

“Llegabas tarde porque tenías que hacerlos dormir o, llegabas y te ibas porque tenías que irte a hacerlos dormir”, contó la periodista.

Esa filosofía de vida es chévere porque soy bien disciplinada con ellos. Sí siento que mamá o papá tienen que tener esa disciplina para que ellos crezcan con cierto orden. Pero este año he intentado soltar, tratar de fluir”, reveló la ex Miss Perú.

Natalie Vértiz: “Me he vuelto pesada con la salud”

La esposa de Yaco Eskenazi también contó en su entrevista que también suele ser muy estricta con el tema de la alimentación y salud de sus pequeños, revelando que no suele darles dulces o comida chatarra.

“Me he vuelto bien pesada con la salud, de no darles azúcar, pero trato de darles un balance. Para eso entra la negociación, negocio con Liam, ya va a cumplir 10 años y paro negociando todo el rato porque si él quisiera comería papas y milanesa todos los días”, confiesa Vértiz.

Pero la modelo también reconoce que poco a poco ha ido reduciendo en esta disciplina que también tiene con los alimentos y al final sí acepta darles algún gustito a sus hijos Liam y Leo.

“Al final del día cada papá es libre de poner sus reglas. Pero para mí la salud es primordial, pero tampoco soy una loca de ‘si quieres un helado no te lo voy a dar’, sí les doy”, reveló la modelo y conductora de “Estás en todas”.