A la espera en el mercado de pases: los futbolistas peruanos que se encuentran sin equipo en 2024

Christian Ramos fue el capitán del Sport Boys en 2023. - Crédito: Liga 1

Con Paolo Guerrero protagonizando el fichaje de la temporada 2024 al firmar por una temporada -con opción a una más- en la Universidad César Vallejo, son pocos los deportistas nacionales que se encuentran en el limbo mientras corren los días para el cierre del mercado de pases de la Liga 1.

El último día para inscribir contrataciones en el campeonato de Perú es el 26 de febrero, por lo que todos los clubes participantes de la máxima categoría aún pueden echar mano de ciertos elementos que se están entrenando personalmente a la espera de una oportunidad. Algunos de ellos integraron formalmente la selección peruana en la era de Ricardo Gareca. Por lo que experiencia les basta y sobra.

César Vallejo confirma fichaje de Paolo Guerrero para la Liga 1 | Twitter Club César Vallejo

¿Qué futbolistas peruanos están buscando club?

Christian Ramos (35): la popular ‘Sombra’ ha iniciado el nuevo curso sin opciones de incorporarse a un plantel de la Primera División en el arranque del Apertura 2024. Aunque cuenta con una importante hoja de vida, en la que aparece incluso su participación con la ‘bicolor’ en la Copa del Mundo 2018 y procesos clasificatorios Conmebol, no ha podido ubicarse en el plano de los clubes. Su última pasada fue en Sport Boys, procedente de Alianza Lima, donde nunca pudo marcar diferencias. Su vínculo sólo duró una temporada y no le renovaron contrato. Lo despidieron mediante una publicación de redes sociales que causó asombro entre los seguidores del campeonato inca.

La 'Sombra' defendió la camiseta del Sport Boys durante una temporada. - Crédito: GLR

Jesús Chávez (37): el carismático ‘Chucho’ ha quedado, aparentemente, en el olvido después de que defendiera la camiseta de Sport Boys por cerca de un lustro (2019-2023). Más allá de que fue uno de los líderes dentro de la interna, no terminó por convencer al entrenador Fernando Gamboa, quien desestimó su continuidad para enfocarse en un refuerzo extranjero proveniente de la Primera B Nacional (Argentina). De Chávez ya no se sabe mucho, por lo que no resultaría extraño que pasara a un segundo plano o incluso al retiro.

'Chucho' Chávez fue capitán de la 'misilera. (Sport Boys)

Raziel García (29): en algún momento llegó a ser considerado como una revelación de nuestro medio, dado que había iniciado de cero en Liga 2 hasta instalarse en Liga 1 con un rendimiento ascendente que bien le valió para ser llamado a la selección peruana de Gareca. Su presentación fue excelsa: destacó más de la cuenta con Brasil, en las semifinales de la Copa América 2019. Por ese partido se ganó su contrato con Deportes Tolima (Colombia). No obstante, su paso por la Categoría A fue discreto y terminó cedido en Carlos A. Mannucci, donde tampoco dejó muestras de su talento. Actualmente se encuentra libre de actividad, pues Tolima no lo tiene en sus planes y ningún club peruano ha consultado por su situación.

Raziel García defendió la camiseta del Carlos A. Mannucci en 2023. - Crédito: Difusión.

Andy Polar (26): hubo un tiempo, no muy lejano, en el que este diminuto extremo era decisivo en Deportivo Binacional al punto de que su nombre estaba en boca de todos. Se pedía que los clubes tradicionales del Perú le dieran una oportunidad e que incluso lo siguieran desde la Villa Deportiva Nacional. Sólo lo último sucedió cuando lo nominaron para la selección olímpica en los Juegos Panamericanos 2019. No destacó ni por asomo dejando en claro que sólo era un efectivo útil en la altura. Ahora que el ‘poderoso del sur’ perdió la categoría, no hay rastro suyo.

Andy Polar se hizo notar en Liga 1 defendiendo la camiseta de Binacional. - Crédito: Difusión.

Raúl Fernández (38): ‘Superman’ está quemando sus últimos cartuchos. Entrado ya en una edad avanzada, está en la búsqueda de un club que confíe en su experiencia. Sus últimas pasadas fueron defendiendo la portería de Atlético Grau, Deportivo Binacional y la Universidad César Vallejo.

Raúl Fernández se asoma a las cuatro décadas. - Crédito: Atlético Grau.

Luis Ramírez (39): la última imagen suya fue entre lágrimas esbozando la posibilidad de retirarse nada más al conocer el descenso de la Academia Cantolao a la Liga 2. Sin embargo, al día de hoy, no existe un anuncio oficial de su culminación como deportista, por lo que se entiende que aún está esperando una nueva chance. Anteriormente representó a Sport Boys y Alianza Lima.